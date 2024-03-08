Люксембург приєднається до чеської ініціативи із закупівлі 800 тис. боєприпасів для України

У Люксембурзі повідомили, що приєднаються до ініціативи Чехії із закупівлі 800 тисяч артилерійських боєприпасів для України.

Про це повідомила міністерка оборони країни Юріко Бекес, передає Цензор.НЕТ.

"Люксембург приєднується до чеської ініціативи закупівлі артилерійських боєприпасів на підтримку захисту України. Це буде частиною наших загальних зусиль із забезпечення таких необхідних можливостей для України в її боротьбі з російським агресором", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехія зібрала всі кошти на закупівлю 800 тисяч снарядів для України, - Павел

Чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України

Раніше повідомлялося, що прем’єр Чехії Фіала зазначав, що 15 країн готові долучитися до ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України за межами Європи.

Зокрема, до ініціативи Чехії приєднається Канада та виділить 30 млн канадських доларів (близько 23 млн дол. США) на закупівлю боєприпасів для України поза межами НАТО.

Нідерланди виділяють понад 100 млн євро на цю ініціативу.

Також про підтримку цієї ідеї заявляла Німеччина.

Крім того, Норвегія на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України виділила $153 млн.

Напередодні президент Чехії Петр Павел підтвердив, що союзники України передали всю суму коштів, необхідну для передання їй 800 тисяч артилерійських снарядів. Він прогнозує, що боєприпаси мають прибути в Україну "найближчими тижнями".

Чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу, яку спільно фінансують різні держави, зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів.