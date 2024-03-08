УКР
Іранські дрони Mohajer-6 армія РФ використовує для розвідки над Чорним морем та захисту портів у Криму, - британська розвідка

mohajer-6

РФ використовує іранські дрони, які тримає в окупованому Кримі, щоб запобігти атакам на свої кораблі, а також для коригування ударів по узбережжю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у розвідувальному огляді  Міноборони Великої Британії.

Mohajer-6 - безпілотний літальний апарат іранського виробництва, який Росія використовує для спостереження над Чорним морем і Кримом. Він виявляє цілі, а також може скидати керовані боєприпаси. Практичний радіус дії обмежений прямою видимістю, щоб підтримувати контроль оператора в реальному часі: приблизно 200 км на висоті 3,5 км. Його можна розширити, передавши іншу наземну станцію керування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія може отримати від Ірану не тільки БПЛА Shahed, а й Mohajer-6, - Ігнат

"Присутність дронів у західному Криму, ймовірно, є свідченням того, що Росія намагається виявити загрози російським портам і судам після недавніх успіхів України. Існує реальна можливість, що в їх завдання також входить підтримка російських процесів завдання ударів по південно-західному узбережжю України", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, 21 листопада 2023 року в Одеській області силами ППО знищено російський безпілотник іранського виробництва "Mohajer-6".

Автор: 

армія рф (18498) Велика Британія (5742) Іран (2326) зовнішня розвідка (490) дрони (5302)
Вєлікая аерокосмічєская дєржава за всі роки без санкцій не спромоглась зробити те, що успішно реалізували відбиті на голову релігійні фанатики, які під санкціями десятиліттями сидять.
