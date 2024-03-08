Іранські дрони Mohajer-6 армія РФ використовує для розвідки над Чорним морем та захисту портів у Криму, - британська розвідка
РФ використовує іранські дрони, які тримає в окупованому Кримі, щоб запобігти атакам на свої кораблі, а також для коригування ударів по узбережжю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії.
Mohajer-6 - безпілотний літальний апарат іранського виробництва, який Росія використовує для спостереження над Чорним морем і Кримом. Він виявляє цілі, а також може скидати керовані боєприпаси. Практичний радіус дії обмежений прямою видимістю, щоб підтримувати контроль оператора в реальному часі: приблизно 200 км на висоті 3,5 км. Його можна розширити, передавши іншу наземну станцію керування.
"Присутність дронів у західному Криму, ймовірно, є свідченням того, що Росія намагається виявити загрози російським портам і судам після недавніх успіхів України. Існує реальна можливість, що в їх завдання також входить підтримка російських процесів завдання ударів по південно-західному узбережжю України", - зазначають у Міноборони Британії.
Нагадаємо, 21 листопада 2023 року в Одеській області силами ППО знищено російський безпілотник іранського виробництва "Mohajer-6".
