Вчора сили ППО відпрацювали по літаках РФ на відстані понад 150 км, результати перевіряють, - Олещук
Вчора відбулося бойове застосування по літаках окупантів, наразі результати бойової роботи перевіряють.
Про це у Telegram повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, передає Цензор.НЕТ.
"Чи не щодня розрахунки зенітних ракетних військ Повітряних Сил полюють на російські винищувачі. Буквально вчора було бойове застосування по ворожих літаках на відстані понад 150 км. Працюємо і сьогодні! Перевіряємо результат бойової роботи!" - йдеться в повідомленні.
За словами Олещука, росіяни продовжують атакувати позиції Сил оборони керованими авіабомбами, але підлітати надто близько уже не наважуються.
"Після значних втрат – літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та винищувачів Су-34/Су-35, окупанти суттєво знизили кількість авіаударів КАБами. А літаків ДРЛВ досі немає в Азовському морі та на інших напрямках, що зменшує спроможності ворога у веденні радіолокаційної розвідки.
За нашими даними, серед російських пілотів уже почались певні "дискусії" щодо рішень військового керівництва – посилати їх в один кінець. Такі розмови, а можливо і саботаж, під час виконання завдань окупантами, лише зростатимуть, коли Повітряні Сили отримають від західних партнерів більше інструментів для захисту нашого неба від повітряних атак ворога", - підсумував Олещук.
Низка медіа з посиланням на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A3%D0%A0 ГУР повідомили, що саме за допомогою С-200 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%90-50%D0%A3_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%BC_(%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B9_2024) було збито 23 лютого 2024 року російський літак ДРЛВ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90-50 А-50У на відстані 256 кілометрів від лінії фронту
…..БЫСТРО ПЕРЕМЕЩАЯСЬ сразу за линией фронта, пара квадропусковых установок «Пэтриот», подключенных к радарам дальнего действия по радиоканалу передачи данных, может устроить засаду на российские самолеты на расстоянии до 90 миль, а затем отправиться в путь до того, как русские смогут открыть ответный огонь. Именно эта тактика,…
…
(МНЕНИЕ_АЛОЧКИ ЛЮДОЕДОЧКИ) «пэтриот» американского производства - это распиаренный «розовый слон», ПОЛНОСТЬЮ непригодный для оперативного развертывания и свертывания.
Невозможно взять только часть батарей - это несколько жестко, схематически и програмно интегрированных комплексов.
Многие аналитики восприняли это словоблудие как намек на Интегрированную систему боевого управления армии США, построенную компанией Northrop Grumman. IBCS - это не радар. Это не ракета….
…. Нет, это набор процессоров, радиолиний и алгоритмов, которые позволяют практически любому радару ПВО и практически любой ракете ПВО работать вместе. «IBCS обеспечивает эффективную и доступную интеграцию существующих и будущих систем», - пояснили в Northrop Grumman.
Разработка IBCS еще не полностью завершена,….
(С_из бреда, попытки разрекламировать еще не существующее или дезинформации автора статьи) Если Украина действительно получила часть IBCS, ее недавняя серия убийств в воздухе должна стать громким подтверждением. Этот конкретный комплект работает очень хорошо, и Соединенные Штаты и их союзники должны приобрести его как можно скорее.
НО
Су-35 для завоевания превосходства в воздухе - звенья по три машины, загрузили двухместные Су-34 планирующими бомбами со спутниковым наведением и одноместные Су-35 противорадиолокационными ракетами
(МНЕНИЕ _алочки людоедочки) «Они просто расстреляют этот МИФИЧЕСКИЙ IBCS, противорадиолокационными ракетами»
(МНЕНИЕ_АЛОЧКИ ЛЮДОЕДОЧКИ) что бы она (персонально и не профессиАНАЛЬНО) сделала бы в такой ситуации?
(справка) Направление атаки русских машин - полностью и заранее предсказуемо … момент начала атаки сразу засекается спутником
Она бы взяла ракету SS 200 (по классификации НАТО - SA-5 Gammon «окорок, обман») или ее аналог В-400 (5В11) ЗРС «Даль» Максимальная дальность полёта - от 160 до 300 км, в зависимости от модели
Убрала бы полуактивную головку РЛС, ведущую наводку по уровню 0.707 и захват по методу пропорционального сближения и на ее место, состыковав через мини комп взамен (С_ параболическая антенну диаметром около 600 мм и ламповый аналоговый вычислительный блок), установила бы
ИЛИ, если это возможно, модуль с Storm Shadow ЦЕЛИКОМ
ИЛИ, что значительно проще и не требует согласия англии - два модуля: модуль GPS - Любой, Который попадется под руку; и модуль наведения от противотанковой ракеты или «шрайка» (скорее всего и проще - шрайка) авиационного базирования, который выводится на активный режим работы компом, по достижению по GPS или по команде с земли зоны встречи
После получения данных о старте русских самолетов - стартует SS 200 и идет в нужном направлении под управлением модуля GPS, после достижения заданной точки подключается к работе модуль противотанковой ракеты или «шрайка» и ищет «а на что бы навестись…»
…. Единственное на что может навестись этот модуль (ну нет ничего больше там в воздухе) - это дико фонящие во время пуска и ведения бомбы, строго держащие курс сушки …