Вчора сили ППО відпрацювали по літаках РФ на відстані понад 150 км, результати перевіряють, - Олещук

Вчора відбулося бойове застосування по літаках окупантів, наразі результати бойової роботи перевіряють.

Про це у Telegram повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, передає Цензор.НЕТ.

"Чи не щодня розрахунки зенітних ракетних військ Повітряних Сил полюють на російські винищувачі. Буквально вчора було бойове застосування по ворожих літаках на відстані понад 150 км. Працюємо і сьогодні! Перевіряємо результат бойової роботи!" - йдеться в повідомленні.

За словами Олещука, росіяни продовжують атакувати позиції Сил оборони керованими авіабомбами, але підлітати надто близько уже не наважуються.

"Після значних втрат – літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та винищувачів Су-34/Су-35, окупанти суттєво знизили кількість авіаударів КАБами. А літаків ДРЛВ досі немає в Азовському морі та на інших напрямках, що зменшує спроможності ворога у веденні радіолокаційної розвідки.



За нашими даними, серед російських пілотів уже почались певні "дискусії" щодо рішень військового керівництва – посилати їх в один кінець. Такі розмови, а можливо і саботаж, під час виконання завдань окупантами, лише зростатимуть, коли Повітряні Сили отримають від західних партнерів більше інструментів для захисту нашого неба від повітряних атак ворога", - підсумував Олещук.

Читайте: Повітряні сили збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34