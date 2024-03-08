Сейм Польщі схвалив резолюцію щодо запровадження санкцій на агропродукцію з РФ та Білорусі

Сейм Республіки Польща схвалив резолюцію про запровадження санкцій у зв’язку з імпортом російських та білоруських продовольства і сільськогосподарської продукції до Європейського Союзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Як зазначається, "за" проголосував 441 депутат, ще двоє утрималися від голосування. Проєкт постанови підготувала Президія Сейму.

У резолюції нижча палата парламенту Польщі закликає Єврокомісію запровадити санкції на імпорт російського та білоруського продовольства та сільськогосподарської продукції до Євросоюзу.

Також польський Сейм вказує на те, що імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Республіки Білорусь продовжує приносити величезні доходи виробникам, торговцям і бюджетам цих країн.

Презентуючи позицію "Громадянської коаліції", депутат Марта Вцісло зазначила, що Польща повинна переконувати всю європейську спільноту протистояти режимам і бути солідарними з Україною.

"Резолюція відповідає потребам польських та європейських фермерів, є голосом польського парламенту, а водночас посилює позицію польського уряду у переговорах з Європейським Союзом. Документ закликає Євросоюз повернутися до правил, які діяли в торгівлі з Україною та іншими країнами з-поза Спільноти до початку повномасштабної війни, що відповідає основним вимогам польських фермерів", - наголосила політик.

Вітольд Туманович із "Конфедерації" заявив про підтримку резолюції, але, на його думку, конкретних дій має вжити уряд.

"Це наш моральний обов'язок – припинити торгівлю, яка може прямо чи опосередковано сприяти зміцненню спроможності Росії та Білорусі, яка її підтримує, продовжувати війну з Україною. Тим більше, що російський імпорт може містити зерно, вкрадене з окупованих територій України", - йдеться в документі.

