4 063 7

Колишнього голову окупаційної "адміністрації" Лисичанська Скорого заарештували в Росії, - Східна правозахисна група

андрій,скорий

В Росії заарештували Андрія Скорого - колишнього мера Лисичанська, який з 2022 до 2023 року очолював окупаційну "адміністрацію" міста.

Про це повідомляє Східна Правозахисна група, інформує Цензор.НЕТ.

"Після призначення Скорого, він зі своєю дружиною "приватизував" місцевий ринок. Також місцеві говорили про махінації з гуманітаркою, "віджим" нерухомості та майна місцевих. У 2023 році Скорого зняли з посади", - йдеться у повідомленні.

Після цього зрадник переїхав до Росії.

"Там його заарештували, і він перебуває в СІЗО", - повідомили правозахисники.

"Окупанти використовували колаборантів, а тепер просто викидають їх", - йдеться у повідомленні.

Андрій Скорий

на подвал кинилу - це так по-кацапськи
показати весь коментар
08.03.2024 13:37 Відповісти
Це ж прекрасно!
показати весь коментар
08.03.2024 13:42 Відповісти
ось русьня не дає ждунам красти!
показати весь коментар
08.03.2024 13:43 Відповісти
Та і йух з ним!
показати весь коментар
08.03.2024 13:45 Відповісти
"праизашла чудовищная ашибка"
показати весь коментар
08.03.2024 14:32 Відповісти
Він, мабуть, розвідник, як і Арестович. Виконував завдання ГУР
показати весь коментар
09.03.2024 07:53 Відповісти
 
 