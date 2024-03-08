Колишнього голову окупаційної "адміністрації" Лисичанська Скорого заарештували в Росії, - Східна правозахисна група
В Росії заарештували Андрія Скорого - колишнього мера Лисичанська, який з 2022 до 2023 року очолював окупаційну "адміністрацію" міста.
Про це повідомляє Східна Правозахисна група, інформує Цензор.НЕТ.
"Після призначення Скорого, він зі своєю дружиною "приватизував" місцевий ринок. Також місцеві говорили про махінації з гуманітаркою, "віджим" нерухомості та майна місцевих. У 2023 році Скорого зняли з посади", - йдеться у повідомленні.
Після цього зрадник переїхав до Росії.
"Там його заарештували, і він перебуває в СІЗО", - повідомили правозахисники.
"Окупанти використовували колаборантів, а тепер просто викидають їх", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гоша Фантомас #478094
показати весь коментар08.03.2024 13:37 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
irenka ko
показати весь коментар08.03.2024 13:42 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
✘
Vasil Koreico
показати весь коментар08.03.2024 13:43 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Ivan Ivanov #432727
показати весь коментар08.03.2024 13:45 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
igor koval #550777
показати весь коментар08.03.2024 14:32 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Микола Шумахер
показати весь коментар09.03.2024 07:53 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль