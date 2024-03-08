Міністр оборони Великої Британії Шеппс у центрі Києва закликав світ прокинутись і підтримати Україну. ВIДЕО
Глава Міністерства оборони Великої Британії Грант Шеппс записав відео з центру Києва, де закликав до підтримки України заради її перемоги у загарбницькій війні, яку проти неї веде Росія.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням допис міністра у соцмережі Х.
"Я в Києві, щоб бити на сполох, бо що б це означало, якби ми дозволили диктатору на кшталт Путіна захопити демократичну країну? Що б ви сказали про наші цінності свободи та демократії?, – зауважив Шеппс.
Він також наголосив, що Захід може легко залучити ресурси, якщо матиме волю.
Нагадаємо, 7 березня міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс оголосив про виділення 325 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю понад 10 тисяч дронів для Збройних сил України.
Топ коментарі
+37 Анатолий К #427424
показати весь коментар08.03.2024 13:36 Відповісти Посилання
+28 shokolad
показати весь коментар08.03.2024 13:38 Відповісти Посилання
+9 Amber
показати весь коментар08.03.2024 14:10 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
що потрібно зробити ВСЕ ,
для перемоги Украіни !!👍🏼👍🏼👍🏼
Ось так треба:
https://streamable.com/790syy
Что единственная причина, почему Европа до сих пор наслаждается мирным небом - Украина, ее народ и ЗСУ и поэтому надо дать всю помощь которую могут.
У вас реально англо-саксонська воля !