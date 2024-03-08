Міністр оборони Великої Британії Шеппс у центрі Києва закликав світ прокинутись і підтримати Україну. ВIДЕО

Глава Міністерства оборони Великої Британії Грант Шеппс записав відео з центру Києва, де закликав до підтримки України заради її перемоги у загарбницькій війні, яку проти неї веде Росія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням допис міністра у соцмережі Х.

"Я в Києві, щоб бити на сполох, бо що б це означало, якби ми дозволили диктатору на кшталт Путіна захопити демократичну країну? Що б ви сказали про наші цінності свободи та демократії?, – зауважив Шеппс.

Він також наголосив, що Захід може легко залучити ресурси, якщо матиме волю.

Нагадаємо, 7 березня міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс оголосив про виділення 325 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю понад 10 тисяч дронів для Збройних сил України.