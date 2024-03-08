УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7543 відвідувача онлайн
Новини
9 909 22

Міністр оборони Великої Британії Шеппс у центрі Києва закликав світ прокинутись і підтримати Україну. ВIДЕО

Глава Міністерства оборони Великої Британії Грант Шеппс записав відео з центру Києва, де закликав до підтримки України заради її перемоги у загарбницькій війні, яку проти неї веде Росія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням допис міністра у соцмережі Х.

"Я в Києві, щоб бити на сполох, бо що б це означало, якби ми дозволили диктатору на кшталт Путіна захопити демократичну країну? Що б ви сказали про наші цінності свободи та демократії?, – зауважив Шеппс.

Він також наголосив, що Захід може легко залучити ресурси, якщо матиме волю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з міністром оборони Британії Шеппсом: обговорили продовження оборонної співпраці

Нагадаємо, 7 березня міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс оголосив про виділення 325 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю понад 10 тисяч дронів для Збройних сил України.

Автор: 

візит (1650) Київ (20033) Шеппс Грант (63)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+37
Щира подяка за підтримку і допомогу!!!
показати весь коментар
08.03.2024 13:36 Відповісти
+28
На Британію надія!! Дякуємо!
показати весь коментар
08.03.2024 13:38 Відповісти
+9
Чітко і ясно сказано ,міністром оборони Великобританіі ,
що потрібно зробити ВСЕ ,
для перемоги Украіни !!👍🏼👍🏼👍🏼
показати весь коментар
08.03.2024 14:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щира подяка за підтримку і допомогу!!!
показати весь коментар
08.03.2024 13:36 Відповісти
На Британію надія!! Дякуємо!
показати весь коментар
08.03.2024 13:38 Відповісти
Шеппсу вдалось розбудити Пісторіуса.
показати весь коментар
08.03.2024 13:41 Відповісти
Я дуже вибачаюсь, але хоча б штук 30 модернізованих єврофайтерів були б не зайвими для підтримки України...
показати весь коментар
08.03.2024 13:48 Відповісти
Чітко і ясно сказано ,міністром оборони Великобританіі ,
що потрібно зробити ВСЕ ,
для перемоги Украіни !!👍🏼👍🏼👍🏼
показати весь коментар
08.03.2024 14:10 Відповісти
Чому наш міністр оборони не "бє на сполох"...а акі папереднік резніков - кришує розкрадання і корчить з себе "пазитивнага блоХера".
показати весь коментар
08.03.2024 14:28 Відповісти
Дякуємо пану міністру
показати весь коментар
08.03.2024 14:28 Відповісти
США пішли в глибокий анабіоз.
показати весь коментар
08.03.2024 14:32 Відповісти
Це не правда !!
показати весь коментар
08.03.2024 14:41 Відповісти
А в каком коматозе находится зеледент?
показати весь коментар
08.03.2024 20:56 Відповісти
Потрібно в Єрмака запитати, він керує найвеличнішим.
показати весь коментар
10.03.2024 10:02 Відповісти
Слабеньке звернення.

Ось так треба:

https://streamable.com/790syy
показати весь коментар
08.03.2024 14:48 Відповісти
Опять это бред по "демократию". Вместо этого сказал бы что, если не помочь Украине победить, то уже европейцы будут сидеть в окопах и прятаться в городах от ракетных обстрелов.
Что единственная причина, почему Европа до сих пор наслаждается мирным небом - Украина, ее народ и ЗСУ и поэтому надо дать всю помощь которую могут.
показати весь коментар
08.03.2024 15:03 Відповісти
Може не закликати треба, а зброю надавати!
показати весь коментар
08.03.2024 15:07 Відповісти
Это как буд то не министр , а журналист какой то.... Нужно НЕ МЯМЛИТЬ в 1000000 раз про : "..потому что бы это означало, если бы мы позволили диктатору......что бы вы сказали о наших ценностях свободы и демократии....", а ЗАЯВИТЬ : "ху.ло, даём тебе 3 суток на ПРЕКРАЩЕНИЕ агрессии, иначе мы ВМЕШАЕМСЯ." А так, кого он убеждает то ? Байдена ? Так пусть лучше позвонит ему напрямую.
показати весь коментар
08.03.2024 15:22 Відповісти
Дякуємо Великобританіє !
У вас реально англо-саксонська воля !
показати весь коментар
08.03.2024 15:43 Відповісти
Я б іншим країнам рекомендував робити для свого захисту ядерну зброю, а то в разі чого отимають хиба, що резолюцію занепокоєння від ООН.
показати весь коментар
08.03.2024 16:06 Відповісти
Окрім пустих слів - нічого. Де та Британія яка протистояла фашизму? Гроші для них та німців - це ніщо але і цього не дають. Якщо ми впадемо через їх жадібність та тупість, то кацапам навіть не будуть до потреби заградзагони - мобілізовані українці порвуть ту продажну Європу як тузік ганчірку
показати весь коментар
08.03.2024 22:03 Відповісти
Як цiкаво: усi закликають нас пiдтримати, але нiхто не дає зброю. Воно, звичайно, набагато легше - закликати iнших та зашишатися пасивним при цьому...
показати весь коментар
09.03.2024 00:10 Відповісти
Британия готова дать Украине замороженные российские активы. Под проценты.))
показати весь коментар
09.03.2024 04:27 Відповісти
Командна доктрина фельдмаршала Монтгомері - англійською та українською - https://english-military-dictionary.org.ua/pdf/Montgomery
показати весь коментар
09.03.2024 04:59 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2024 05:49 Відповісти
 
 