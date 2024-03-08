УКР
Росія намагається налаштувати демократичних лідерів один проти одного, - глава МЗС Румунії Одобеску

Глава МЗС Румунії Лумініца Одобеску закликала союзників боротися проти російської дезінформації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За її словами, США і Європа мають боротися з російською дезінформацією "скоординовано і розумно".

"Росія намагається кинути виклик демократичним інститутам в наших країнах, випробувати їх на міцність і зіштовхнути нас один з одним, безпосередньо і через маріонеток", - зазначила міністр.

Одобеску наголосила, що рішучість у досягненні спільної мети – перемоги України у війні з Росією – повинна переважати, незважаючи на "природні" розбіжності у поглядах між провідними світовими лідерами.

Читайте також: Глава МЗС Румунії Одобеску закликала ЄС швидко затвердити 13-й пакет санкцій проти РФ і розпочати роботу над наступним

Якщо цього не буде зроблено, це заохотить інших авторитарних лідерів кинути виклик міжнародному порядку, додала вона.

"Ми повинні виходити за рамки меседжів передвиборчої кампанії, і в часи нестабільності, коли наша єдність піддається сумніву, трансатлантична співпраця є незамінною", - додала глава МЗС Румунії.

Одобеску розповіла, що Румунія веде переговори з країнами Балтії та іншими партнерами щодо просування плану, спрямованого на посилення боротьби з дезінформацією.

Читайте: До Румунії переїхали 300 українських компаній за рік, найбільше – з ІТ

Так, один з основних видів зброї проти Заходу - це внутрішні розбіжності.
08.03.2024 14:09 Відповісти
Це стара совдепівська схема від «пролєтарієв усєх сран»- за участюагентів Комінтерна! І до сьогодення, в Архівах улуськага міра НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ, зберігають, таємну агентуру, в країнах Західного Світу, залегендовану ще у 20 віці з допомогою агентів країн Варшавського договорняка!!!
А до документів щодо історії 2 СВ, прутін заборонив доступ до 2045 року!! Фсьо, тільки дєди на палках…. Ніяких свідчень, про табори ГУЛАГУ та психушки КДБ в совдепії!
Так і побєдобєсять орки в улуськам мірє…
08.03.2024 14:23 Відповісти
ну так, росії вдалось налаштувати Петера Павла проти Роберта Фіцо.
08.03.2024 14:29 Відповісти
НЕ намагається налаштувати демократичних лідерів один проти одного, а не перестає це робити за всю свою історію, хоча і із заміною власної назви на сирисири.
08.03.2024 14:40 Відповісти
 
 