Росія намагається налаштувати демократичних лідерів один проти одного, - глава МЗС Румунії Одобеску
Глава МЗС Румунії Лумініца Одобеску закликала союзників боротися проти російської дезінформації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
За її словами, США і Європа мають боротися з російською дезінформацією "скоординовано і розумно".
"Росія намагається кинути виклик демократичним інститутам в наших країнах, випробувати їх на міцність і зіштовхнути нас один з одним, безпосередньо і через маріонеток", - зазначила міністр.
Одобеску наголосила, що рішучість у досягненні спільної мети – перемоги України у війні з Росією – повинна переважати, незважаючи на "природні" розбіжності у поглядах між провідними світовими лідерами.
Якщо цього не буде зроблено, це заохотить інших авторитарних лідерів кинути виклик міжнародному порядку, додала вона.
"Ми повинні виходити за рамки меседжів передвиборчої кампанії, і в часи нестабільності, коли наша єдність піддається сумніву, трансатлантична співпраця є незамінною", - додала глава МЗС Румунії.
Одобеску розповіла, що Румунія веде переговори з країнами Балтії та іншими партнерами щодо просування плану, спрямованого на посилення боротьби з дезінформацією.
А до документів щодо історії 2 СВ, прутін заборонив доступ до 2045 року!! Фсьо, тільки дєди на палках…. Ніяких свідчень, про табори ГУЛАГУ та психушки КДБ в совдепії!
Так і побєдобєсять орки в улуськам мірє…