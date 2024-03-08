Росія намагається налаштувати демократичних лідерів один проти одного, - глава МЗС Румунії Одобеску

Глава МЗС Румунії Лумініца Одобеску закликала союзників боротися проти російської дезінформації.

За її словами, США і Європа мають боротися з російською дезінформацією "скоординовано і розумно".

"Росія намагається кинути виклик демократичним інститутам в наших країнах, випробувати їх на міцність і зіштовхнути нас один з одним, безпосередньо і через маріонеток", - зазначила міністр.

Одобеску наголосила, що рішучість у досягненні спільної мети – перемоги України у війні з Росією – повинна переважати, незважаючи на "природні" розбіжності у поглядах між провідними світовими лідерами.

Якщо цього не буде зроблено, це заохотить інших авторитарних лідерів кинути виклик міжнародному порядку, додала вона.

"Ми повинні виходити за рамки меседжів передвиборчої кампанії, і в часи нестабільності, коли наша єдність піддається сумніву, трансатлантична співпраця є незамінною", - додала глава МЗС Румунії.

Одобеску розповіла, що Румунія веде переговори з країнами Балтії та іншими партнерами щодо просування плану, спрямованого на посилення боротьби з дезінформацією.

