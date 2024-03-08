Загальні втрати окупантів у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" за добу становлять 360 осіб та 27 одиниць озброєння й військової техніки, - Тарнавський

За минулу добу в операційній зоні ОСУВ "Таврія" відбулося 52 бойові зіткнення. Ворог завдав 18 авіаударів, 114 ударів дронами-камікадзе, вчинив 1142 артобстріли.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.

Українські війська міцно тримають оборону та продовжують нищити російських загарбників.



"Загальні втрати противника склали: в живій силі - 360 осіб (убитими й пораненими), в озброєнні та військовій техніці - 27 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 2 танки, 7 бойових бронемашин, 3 артсистеми, 1 засіб ППО, 13 автомобілів та 1 одиниця спецтехніки. Нейтралізовано або знищено 305 БпЛА різних типів. Також Сили оборони України знищили ще 1 склад ПММ ворога.



Дякую за влучність нашим воїнам, зокрема тим, які знищили російський зенітний ракетний комплекс 9К330 "Тор-М-2" та автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель"", - написав він.

