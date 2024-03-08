УКР
В Індії ліквідували мережу, яка заманювала молодих чоловіків до РФ на війну проти України, - Reuters

найманці

Правоохоронці Індії заявили, що ліквідували "велику мережу торгівлі людьми", яка заманювала молодих чоловіків до Росії обіцянками роботи, щоб потім змусити їх воювати на війні проти України на боці РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Центральне бюро розслідувань (CBI) повідомило в четвер пізно ввечері, що за цією схемою до Росії було відправлено близько 35 осіб, що майже вдвічі перевищує цифру у 20 осіб, про яку раніше повідомляло Міністерство закордонних справ Індії", - пише агентство.

Як зазначається, торговці людьми, які діяли в кількох індійських штатах, підшукували людей через соціальні мережі та місцевих агентів.

"Громадяни Індії, які стали жертвами торгівлі людьми, були навчені бойовим ролям і розгорнуті на передових базах в зоні російсько-української війни всупереч їхньому бажанню", - йдеться в заяві CBI.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РФ змушує туристів з Індії воювати проти України, - індійські ЗМІ.

Там додали, що деякі з громадян були "тяжко поранені" в зоні бойових дій.

За даними Центрального бюро розслідувань, обшуки проводяться в кількох місцях, зокрема, в столиці Індії Нью-Делі та фінансовій столиці Мумбаї, і вже вилучено готівку на суму 50 мільйонів рупій ($605 тис.), а також деякі документи та електронні записи.

"Деякі підозрювані також були затримані для допиту в різних місцях", - йдеться в повідомленні.

Міністерство закордонних справ Індії заявило, що кожен випадок обману індійців для участі у війні "рішуче розглядається" в Москві.

Російське зовнішньополітичне відомство не відповіло Reuters на прохання прокоментувати це питання.

Читайте також: Росіяни рекрутували близько 15 тисяч непальців для війни проти України, - CNN

Автор: 

Індія (742) вербування (254) найманці рф (2071)
Топ коментарі
+5
Обіцяли ім роботу "Танцорами діско"
08.03.2024 14:19 Відповісти
+4
Запхаємо їм харекрішну в харераму.
08.03.2024 14:16 Відповісти
+3
індуси ближче до літа поїдуть, вони зиму у нас погано переносять.
08.03.2024 14:15 Відповісти
Одному можна битися проти взводу таких опестолочей..
08.03.2024 14:14 Відповісти
Воюєш чи на дивані герой...? тому що я працював з індусами і там є багато толкових і фізично краще підготовлених чим ті 40+ що зараз бусиками доправляють в учебки
08.03.2024 14:42 Відповісти
І враховуючи те що деякі в армії могли служити і брати участь в бойових діях з Пакістаном... а індусів реально багато і 2000-3000 у.е. для багатьох з них це великі гроші...
08.03.2024 14:44 Відповісти
Це образний вираз.. ну ти би підготовленим і озброєним п'ятьох положив би..??
08.03.2024 14:58 Відповісти
Я спитав чи ти воюєш? а не про вираз і 5 положити це залежить від підготовки ворога і твого бойового духу.... тому що той індус який вже пройшов бої... і якщо ще будуть позаду чечени підганяти... може також добре воювати....

Та і взагалі ця війна це війна авіабомб, дронів та артилерії і ФАБу чи снаряду пох... на підготовку... їх можуть навіть для інших робіт запрягти а це звільнить частину людей для штурмів... або на заводи набрати для виробництва озброєння...

Та і взагалі вже китайці з'являються як "добровольці" в орків.... і найманці будуть проблемою як не крути
08.03.2024 15:10 Відповісти
Головне зараз - підтримувати один одного і не робити на зло Україні..
08.03.2024 15:16 Відповісти
Головне зараз недооцінювати ворога і реально розуміти обстановку...
наслухавшись таких як ви новачки на передку можуть загинути... тому що війна не допускає такого....

Недавно читав інтерв'ю одного сержанта про те що він спочатку боявся і ходив по мінному полі по колії і протоптаній стежці... а потім йому стало пох.... і він ходив всюди...

я просто представляю скільки загинуло вже людей через от таку х...ню.. як робив цей сержант, або лишились без ніг.... Це б..ть не компютерна гра.... де можна перезавантажитись...
08.03.2024 15:24 Відповісти
Я вчився з індусами з них вояки як з тебе президент Сенегалу
09.03.2024 11:57 Відповісти
А в мене підлеглих було від 15-20 індусів як коли... і водій індус... та і підрядчики в основному індуси... тому нех... тут всіх під одного списувати... у них кастовість... там є зовсім різна психологія і фізика
09.03.2024 13:13 Відповісти
кончіта, твоя зміна із вибльовуванням розмитих шеЗеврів першим, якось додатково стимулюється? Хтось вже писав, що практично всі нік-нейми із зероїчними гаслами- це цілковито тролі, запроданці та інші ********. Згинь нечисть.
08.03.2024 14:47 Відповісти
Ти впевнене, дурило..у мене карт-бланш, казати при будь-якій владі що вважаю за потрібне.. будь скромнішим..
08.03.2024 14:56 Відповісти
дебільне, значення словосполучення карт-бланш, хоча б всмоктав?
08.03.2024 15:32 Відповісти
Депільно ти розумієш.. а я кажу 20 років.. кажу усім і кажу голосно...а ти всмоктуєш і куйню несеш, до людей чипляючись.. ти кажи.. не треба коментувати когось.. ти точно не найррзумніший, ото і поводь себе скромніше..
08.03.2024 15:42 Відповісти
кончіта, стимулюй свого партнера, тим паче, сьогодні ж твоє свято.
08.03.2024 15:46 Відповісти
Йолопе, твої гомосятмнські висери такі кумедні.. ти потренуйся десь, а потім вже на люди виходь соромитись.. стукай мовчки і книжку прочитай, тільки не про гомосеків..
08.03.2024 15:49 Відповісти
образилась та розмріялась кончіта, не стримуйся та демонструй рівень розвитку у клаві.
08.03.2024 15:55 Відповісти
Не дуже ти якась розумна дитина... Україна понад усіх...запам'ятай це..
08.03.2024 15:57 Відповісти
корчиш Клару Цеткін на Розі Люксембург, не дивуюсь... А тепер? саме собі підспівуй, достатньо вже ти настрочило, щоб форумчанам зробити висновки. ===>>>
08.03.2024 16:04 Відповісти
Україна понад усіх - висновок.. не ричи.. не треба..
08.03.2024 16:11 Відповісти
кончіта ОПозедебілена: «Україна понад усе!» а тобі туди ===>>>
08.03.2024 16:17 Відповісти
індуси ближче до літа поїдуть, вони зиму у нас погано переносять.
08.03.2024 14:15 Відповісти
В Штатах, Канаді, Британії чи Німеччині переносять живучи там. Тож це не завадить їм воювати у нас при їхньому бажанні.
08.03.2024 14:27 Відповісти
так, живучі у комфорті, але ж не в окопах едмонтонщині.
08.03.2024 14:33 Відповісти
Вони з дому з опаленням сідають просто в машину з опаленням, щоб вилізти на роботі з опаленням. Так можна перенести будь-яку зиму. І то хтось ох...їває.
А взимку на морозі підозрюю це опудало замерзне в перший же день.
08.03.2024 14:40 Відповісти
- Ну, як там зима? - Та, що з травою і листям, ще терпимо. Але та, що зі снігом, - це просто п.....ь...
08.03.2024 14:32 Відповісти
А може вербуються індуси з півночі Індії. Там де і сніг, і морози, і вітри. Не меньші ніж наші. Індія дуже велика і географічно і кліматично.
08.03.2024 15:20 Відповісти
Запхаємо їм харекрішну в харераму.
08.03.2024 14:16 Відповісти
Краще колесо Сансари в сраку, воно більше за харераму.
08.03.2024 14:41 Відповісти
Воно вже у їхній сраці, бо свою карму вони капітально просрали.
09.03.2024 01:02 Відповісти
Обіцяли ім роботу "Танцорами діско"
08.03.2024 14:19 Відповісти
हिंदी रूसी भाई भाई!
08.03.2024 14:23 Відповісти
Москалі , ви вже дно бачите своїми діями , чи вважаєте це правильним
кроком заманювати на війну проти Украіни ,
непальців , індусів , кубинців і інших людей , які проживають від вас за
тисячі кіломертів ?

Кончені кацапи 😡
08.03.2024 14:31 Відповісти
Не забуваємо що владі Індії на своїх громадян великий *****. Тому те що влада вирішила прикрити лавочку це добрий знак. Хоча можливо це всього лиш частина торгу з кацапим за ціну на нафту.
08.03.2024 14:34 Відповісти
индусы хитрожопее каноничных евреев....за рупии покупают жижу у кацапов,еще и бартером пытаються,специи на нефтюшку менять.....не тех жидами называют ой не тех)
08.03.2024 14:40 Відповісти
Самі очолили?
08.03.2024 14:39 Відповісти
По словам Писториуса , выходит Индия сторона войны.
08.03.2024 14:46 Відповісти
Міністерство закордонних справ Індії заявило, що кожен випадок обману індійців для участі у війні "рішуче розглядається" в Москві.

Якісь вони трохи іпануті, ці індуси...
08.03.2024 14:48 Відповісти
Заманювали разом зі слонами, чи без?
08.03.2024 14:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=MiD31a8-zPY слоны - животные полезные
08.03.2024 14:52 Відповісти
Їб... скільки героїв на форумі... а чому ви ще не в війську...а поховались за відсрочками або звільненями
08.03.2024 15:03 Відповісти
То це ти той героїчний вуйко на коні із сокирою.
09.03.2024 01:08 Відповісти
08.03.2024 15:42 Відповісти
 
 