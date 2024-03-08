В Індії ліквідували мережу, яка заманювала молодих чоловіків до РФ на війну проти України, - Reuters

Правоохоронці Індії заявили, що ліквідували "велику мережу торгівлі людьми", яка заманювала молодих чоловіків до Росії обіцянками роботи, щоб потім змусити їх воювати на війні проти України на боці РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Центральне бюро розслідувань (CBI) повідомило в четвер пізно ввечері, що за цією схемою до Росії було відправлено близько 35 осіб, що майже вдвічі перевищує цифру у 20 осіб, про яку раніше повідомляло Міністерство закордонних справ Індії", - пише агентство.

Як зазначається, торговці людьми, які діяли в кількох індійських штатах, підшукували людей через соціальні мережі та місцевих агентів.

"Громадяни Індії, які стали жертвами торгівлі людьми, були навчені бойовим ролям і розгорнуті на передових базах в зоні російсько-української війни всупереч їхньому бажанню", - йдеться в заяві CBI.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РФ змушує туристів з Індії воювати проти України, - індійські ЗМІ. ВIДЕО

Там додали, що деякі з громадян були "тяжко поранені" в зоні бойових дій.

За даними Центрального бюро розслідувань, обшуки проводяться в кількох місцях, зокрема, в столиці Індії Нью-Делі та фінансовій столиці Мумбаї, і вже вилучено готівку на суму 50 мільйонів рупій ($605 тис.), а також деякі документи та електронні записи.

"Деякі підозрювані також були затримані для допиту в різних місцях", - йдеться в повідомленні.

Міністерство закордонних справ Індії заявило, що кожен випадок обману індійців для участі у війні "рішуче розглядається" в Москві.

Російське зовнішньополітичне відомство не відповіло Reuters на прохання прокоментувати це питання.

Читайте також: Росіяни рекрутували близько 15 тисяч непальців для війни проти України, - CNN