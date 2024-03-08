В Індії ліквідували мережу, яка заманювала молодих чоловіків до РФ на війну проти України, - Reuters
Правоохоронці Індії заявили, що ліквідували "велику мережу торгівлі людьми", яка заманювала молодих чоловіків до Росії обіцянками роботи, щоб потім змусити їх воювати на війні проти України на боці РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Центральне бюро розслідувань (CBI) повідомило в четвер пізно ввечері, що за цією схемою до Росії було відправлено близько 35 осіб, що майже вдвічі перевищує цифру у 20 осіб, про яку раніше повідомляло Міністерство закордонних справ Індії", - пише агентство.
Як зазначається, торговці людьми, які діяли в кількох індійських штатах, підшукували людей через соціальні мережі та місцевих агентів.
"Громадяни Індії, які стали жертвами торгівлі людьми, були навчені бойовим ролям і розгорнуті на передових базах в зоні російсько-української війни всупереч їхньому бажанню", - йдеться в заяві CBI.
Там додали, що деякі з громадян були "тяжко поранені" в зоні бойових дій.
За даними Центрального бюро розслідувань, обшуки проводяться в кількох місцях, зокрема, в столиці Індії Нью-Делі та фінансовій столиці Мумбаї, і вже вилучено готівку на суму 50 мільйонів рупій ($605 тис.), а також деякі документи та електронні записи.
"Деякі підозрювані також були затримані для допиту в різних місцях", - йдеться в повідомленні.
Міністерство закордонних справ Індії заявило, що кожен випадок обману індійців для участі у війні "рішуче розглядається" в Москві.
Російське зовнішньополітичне відомство не відповіло Reuters на прохання прокоментувати це питання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Та і взагалі ця війна це війна авіабомб, дронів та артилерії і ФАБу чи снаряду пох... на підготовку... їх можуть навіть для інших робіт запрягти а це звільнить частину людей для штурмів... або на заводи набрати для виробництва озброєння...
Та і взагалі вже китайці з'являються як "добровольці" в орків.... і найманці будуть проблемою як не крути
наслухавшись таких як ви новачки на передку можуть загинути... тому що війна не допускає такого....
Недавно читав інтерв'ю одного сержанта про те що він спочатку боявся і ходив по мінному полі по колії і протоптаній стежці... а потім йому стало пох.... і він ходив всюди...
я просто представляю скільки загинуло вже людей через от таку х...ню.. як робив цей сержант, або лишились без ніг.... Це б..ть не компютерна гра.... де можна перезавантажитись...
А взимку на морозі підозрюю це опудало замерзне в перший же день.
кроком заманювати на війну проти Украіни ,
непальців , індусів , кубинців і інших людей , які проживають від вас за
тисячі кіломертів ?
Кончені кацапи 😡
Якісь вони трохи іпануті, ці індуси...