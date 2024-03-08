УКР
Комітет ВР з нацбезпеки не має остаточної позиції щодо термінів демобілізації військовослужбовців, - "слуга народу" Чернєв

У комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки й оборони наразі немає остаточної позиції щодо того, коли українські захисники мають бути демобілізовані.

Про це повідомив заступник голови комітету Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу") в інтерв'ю Українським Новинам, інформує Цензор.НЕТ.

Нардепи пропонували закласти в законопроєкті про мобілізацію норму про те, що військові можуть бути демобілізовані через 18 місяців безперервної служби. Дехто пропонує, аби це право вони отримували після 36 місяців служби.

"Остаточної позиції комітету ще немає. Якраз ось цей блок ми відклали на потім, щоб отримати роз'яснення Міністерства оборони та ЗСУ, а також зібрати всі пропозиції, які є від наших колег-депутатів", - зазначив Чернєв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Щодо ухилянтів обговорюється 3 варіанти обмежень: заборона на виїзд за кордон, обмеження в праві керування транспортними засобами та блокування рахунків, - "слуга народу" Чернєв

За його словами, погодити точний строк служби може тільки Генеральний Штаб, який точно знає свої потреби по мобілізації й можливості по демобілізації

"Є міркування щодо необхідності диференціювати строки демобілізації залежно від того, де проходить служба бійця - на передовій чи у тилу. Будемо проробляти це питання", - додав "слуга народу".

Читайте також: Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків

Черговий приклад, повної небажання проводити свою діяльність та профанації ЧЛЄНІВ, так званого Комітету ВРУ….

У ТУРБОРЕЖИМІ, оті члЄни з Комітету ВРУ, працювали виключно, на велике крадівництво з асфальту з 2019 року…
08.03.2024 15:02 Відповісти
От для чого ці пусті статті? Для чого ця депутатська антинародна непотріб мусолить не про що ,і переливає з пустого в порожнє....це 3 місяця городять чуж і х..ню....а суть одна- забити баки народу ,тримати цей недумаю чи ий і отупівший народ в якомусь дивному стані...а засоби масової імформації цій непорібі в цьому помагають.Для чого взагалі цензору друкувати було цю статтю і припущення цього недодепутата? Буде голосування тоді в говорити...чого ці клоуни тягнуть? А тягнуть бо не знають на скільки іяк сильно люди положать болт на них іна закон...ааа,притягнути 100 чол вони зможуть,а ось коли мільйон....і це самий більший іхній страх,що приводить до даного мусолення
08.03.2024 15:04 Відповісти
Тільки після перемоги. Зараз не на часі!
08.03.2024 15:17 Відповісти
Цю усю шваль терміново на фронт нахіба нам такі "нагодні" зедепутати.
08.03.2024 15:37 Відповісти
ну если в тылу будет сидеть до 700 тысяч армии, то и 20 лет службы не хватит 200 т мобилизованным затыкать дыры на фронте....
08.03.2024 15:55 Відповісти
Та вы *******. Третий год пошел,1.5 года на передке,долго ещё мне служить? ******** ******,я уже да и многие из тех которые первыми прискакали в военкоматы го овы идти в сзч,потому что все *******.
08.03.2024 16:06 Відповісти
Термін демобілізації визначив президент - " до останнього українця")
08.03.2024 17:42 Відповісти
 
 