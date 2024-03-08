Комітет ВР з нацбезпеки не має остаточної позиції щодо термінів демобілізації військовослужбовців, - "слуга народу" Чернєв

У комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки й оборони наразі немає остаточної позиції щодо того, коли українські захисники мають бути демобілізовані.

Про це повідомив заступник голови комітету Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу") в інтерв'ю Українським Новинам, інформує Цензор.НЕТ.

Нардепи пропонували закласти в законопроєкті про мобілізацію норму про те, що військові можуть бути демобілізовані через 18 місяців безперервної служби. Дехто пропонує, аби це право вони отримували після 36 місяців служби.

"Остаточної позиції комітету ще немає. Якраз ось цей блок ми відклали на потім, щоб отримати роз'яснення Міністерства оборони та ЗСУ, а також зібрати всі пропозиції, які є від наших колег-депутатів", - зазначив Чернєв.

За його словами, погодити точний строк служби може тільки Генеральний Штаб, який точно знає свої потреби по мобілізації й можливості по демобілізації

"Є міркування щодо необхідності диференціювати строки демобілізації залежно від того, де проходить служба бійця - на передовій чи у тилу. Будемо проробляти це питання", - додав "слуга народу".

