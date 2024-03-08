РФ вдарила балістичною ракетою за 300-400 метрів від місця нашого перебування, - Зеленський про атаку на Одесу

Росія атакувала балістичною ракетою Одесу під час візиту президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів Зеленський в інтерв'ю Cinque minuti.

"Ми були з прем'єр-міністром Греції, у нього був офіційний візит в Одесу. Ми були в порту. Так, в кількох сотнях, 300-400 метрів був удар балістичної ракети. Ракета дуже швидко "прийшла"", - зазначив він.

За словами Зеленського, удар ракетою був з окупованого Криму, тому сирена не встигла вчасно спрацювати.

"Я не знаю, по кому був цей удар. У будь-якому випадку - це, якщо чесно, щось неймовірно, коли у нас прем'єр-міністр іншої країни, я вже не кажу про себе. Я говорю просто про повагу до лідерів інших держав, людей з інших держав. Від Росії і від Путіна її просто немає", - додав глава держави.

Ракетний удар РФ по Одесі 6 березня

Під час ракетного удару РФ по Одесі президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс перебували в порту і не встигли потрапити в укриття, вибух стався недалеко від них.

За інформацією грецьких ЗМІ, які посилаються на анонімні джерела в уряді Греції, удару було завдано по кортежу Зеленського, коли він перебував із грецькою делегацією. Вибух стався незадовго до зустрічі лідерів, за 150 метрів від місця розташування делегації з Греції. Повідомляється, що в делегаціях ніхто не постраждав.

Як зазначив Зеленський, внаслідок удару військ РФ по Одесі 6 березня є загиблі та поранені.