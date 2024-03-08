УКР
РФ вдарила балістичною ракетою за 300-400 метрів від місця нашого перебування, - Зеленський про атаку на Одесу

Росія атакувала балістичною ракетою Одесу під час візиту президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів Зеленський в інтерв'ю Cinque minuti.

"Ми були з прем'єр-міністром Греції, у нього був офіційний візит в Одесу. Ми були в порту. Так, в кількох сотнях, 300-400 метрів був удар балістичної ракети. Ракета дуже швидко "прийшла"", - зазначив він.

За словами Зеленського, удар ракетою був з окупованого Криму, тому сирена не встигла вчасно спрацювати.

"Я не знаю, по кому був цей удар. У будь-якому випадку - це, якщо чесно, щось неймовірно, коли у нас прем'єр-міністр іншої країни, я вже не кажу про себе. Я говорю просто про повагу до лідерів інших держав, людей з інших держав. Від Росії і від Путіна її просто немає", - додав глава держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Греції Міцотакіс після ракетної атаки РФ на Одесу: Ви нас не залякаєте

Ракетний удар РФ по Одесі 6 березня

Під час ракетного удару РФ по Одесі президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс перебували в порту і не встигли потрапити в укриття, вибух стався недалеко від них.

За інформацією грецьких ЗМІ, які посилаються на анонімні джерела в уряді Греції, удару було завдано по кортежу Зеленського, коли він перебував із грецькою делегацією. Вибух стався незадовго до зустрічі лідерів, за 150 метрів від місця розташування делегації з Греції. Повідомляється, що в делегаціях ніхто не постраждав.

Як зазначив Зеленський, внаслідок удару військ РФ по Одесі 6 березня є загиблі та поранені.

+18
Марк Крутов із Радіо Свобода геолокував місце вибуху, відстань до кортежу президента там була 3км.
08.03.2024 15:13 Відповісти
08.03.2024 15:13 Відповісти
+13
150 500 300-400 Далі що? Краще напишіть скільки памперсів воно поміняло
08.03.2024 15:06 Відповісти
08.03.2024 15:06 Відповісти
+11
Досить писати цю маячню про замах на зепідра. Це просто співпадіння. Ніхто цього сєпарського уйопка вбивати не буде. Він зараз більш корисніший для кремля живий, а ніж мертвий. Достатньо подивитися на "5-6 ефективних менеджерів" ОП аби ілюзії пропали назавжди.
08.03.2024 15:16 Відповісти
08.03.2024 15:16 Відповісти
150 500 300-400 Далі що? Краще напишіть скільки памперсів воно поміняло
08.03.2024 15:06 Відповісти
08.03.2024 15:06 Відповісти
Єрмака там начебто не було, але фото - прикольне!
08.03.2024 15:15 Відповісти
08.03.2024 15:15 Відповісти
Був. ПО ТЕЛЕКУ ЙОГО ПОРУЧ БАЧИВ.
08.03.2024 15:19 Відповісти
08.03.2024 15:19 Відповісти
Далі? А далі ракета чиркне по дупі найвЯлічайшАгА та полетить далі. Ну, то десь за тиждень.
08.03.2024 15:12 Відповісти
08.03.2024 15:12 Відповісти
Рекошет называется.
08.03.2024 16:22 Відповісти
08.03.2024 16:22 Відповісти
Але це правда !
Є відео з місця події.
https://youtu.be/dBNeq56-PNo?si=QuK7rymv7kRZki3t https://youtu.be/dBNeq56-PNo?si=QuK7rymv7kRZki3t

08.03.2024 15:15 Відповісти
08.03.2024 15:15 Відповісти
пророче відео. Особливо в кінці.
08.03.2024 15:19 Відповісти
08.03.2024 15:19 Відповісти
А хіба я кажу, що неправда? Тільки 150 трохи відрізняється від 500, га?
І "пакушєніє" теж дуууже відрізняється від випадкового збігу
Так от я впевнена, що ніякого замаху на московського зеленого крота не було. В соцмережах вже підняли хайп світового масштабу не тільки про пакушєніє, в і про підготовку: хто, де, коли, скільки!!! Верещать на весь світ "ракєтная атака на зєлєнскага!"
Гидота піднімає мертвий рейтинг, аж з штанів вилазить, тьху, ***…
08.03.2024 15:23 Відповісти
08.03.2024 15:23 Відповісти
Боюся навіть уявити, який сморід стояв у машинах кортежу... Певно, салони доведеться повністю замінити.
08.03.2024 15:08 Відповісти
08.03.2024 15:08 Відповісти
Все ближче та ближче. Підбираються.
08.03.2024 15:10 Відповісти
08.03.2024 15:10 Відповісти
Судя по фото, там было метров 500-700. А сколько перепугу было ... Рассказывали нам сказки про 150 метров.
08.03.2024 15:10 Відповісти
08.03.2024 15:10 Відповісти
А жОПа заявила шо от прямо такі у Вову цілілись.
08.03.2024 15:14 Відповісти
08.03.2024 15:14 Відповісти
Та таки так (як кажуть в Одесі), але.... ермак не зміг знайти фірмового "маячка".....
та й купив на аліекспресі і почепив вові.... - а китай - самі знаєте - фуфло...
08.03.2024 15:59 Відповісти
08.03.2024 15:59 Відповісти
Військові кажуть, що 500.
А ще вони кажуть, що коротун взагалі ніяким боком до тієї ракети.
08.03.2024 15:10 Відповісти
08.03.2024 15:10 Відповісти
"Так, в кількох сотнях, 300-400 метрів був удар балістичної ракети.", не вірите? Можу показати свої штанці.
08.03.2024 15:10 Відповісти
08.03.2024 15:10 Відповісти
Так ти вже визначишся чі ні, поц неголений, 150 чі 300-400 метрів?
Медаль Вові!
ОРДЕН Вові!
А може значок - соплячок?
08.03.2024 15:11 Відповісти
08.03.2024 15:11 Відповісти
Некізди, в 3-4 метрах, "хрест на пузі"
08.03.2024 15:13 Відповісти
08.03.2024 15:13 Відповісти
Марк Крутов із Радіо Свобода геолокував місце вибуху, відстань до кортежу президента там була 3км.
08.03.2024 15:13 Відповісти
08.03.2024 15:13 Відповісти
скажуть, що саме у той момент проїздили повз.
08.03.2024 15:18 Відповісти
08.03.2024 15:18 Відповісти
якщо це випадково, то хтось з них народився в сорочці.
як що це удар по боневтіку, то його попереджали що все його оточення
це або ворюги або бандити, або аферисти
і більшість є агентами *****
воно або не вірить, або знає все це,
тому сам такий.
08.03.2024 15:13 Відповісти
08.03.2024 15:13 Відповісти
Як жаль,як жаль,дуже жаль....
08.03.2024 15:14 Відповісти
08.03.2024 15:14 Відповісти
перші заяви про 150 метрів, доросли до 500.
Любов до "пасєрєдінє" закінчується як 300-400
08.03.2024 15:15 Відповісти
08.03.2024 15:15 Відповісти
Досить писати цю маячню про замах на зепідра. Це просто співпадіння. Ніхто цього сєпарського уйопка вбивати не буде. Він зараз більш корисніший для кремля живий, а ніж мертвий. Достатньо подивитися на "5-6 ефективних менеджерів" ОП аби ілюзії пропали назавжди.
08.03.2024 15:16 Відповісти
08.03.2024 15:16 Відповісти
Советский анекдот
Грузинская школа
Учительница математики спрашивает
Гиви, три умножить на два ? Сколько будет?
Гиви, почти баритоном
Ну где - то примерно - 7,8.
08.03.2024 15:16 Відповісти
08.03.2024 15:16 Відповісти
Не так. Учитель:- Гиви сколько стоит 1 гвоздика 8 марта? Гиви: Отец сказал 3 рубля. Учитель: Гиви, а 3 гвоздики сколько стоят? Гиви: Отец сказал чтобы я где топо 10-12 рублей продавал. Учитель: Молодец Гиви, умный мальчик!
08.03.2024 16:14 Відповісти
08.03.2024 16:14 Відповісти
Ваш вариант слышу впервые
Хорош
08.03.2024 16:24 Відповісти
08.03.2024 16:24 Відповісти
You welcome
08.03.2024 16:30 Відповісти
08.03.2024 16:30 Відповісти
Дивує що вову це дивує.
Чи не дивує..
08.03.2024 15:17 Відповісти
08.03.2024 15:17 Відповісти
Це у нас не встигають спрацювати, за 40 км., а там було більше 200 км. Розповідають нам "
08.03.2024 15:17 Відповісти
08.03.2024 15:17 Відповісти
Для президенета Зеленського, який регулярно їздить на передову, що таке балістика і 100-300-500 м? Це все чепуха!
08.03.2024 15:18 Відповісти
08.03.2024 15:18 Відповісти
отакої.. супергерой Зєлєнський повернувся з "колчаковскіх фронтов", де звичайні українці (і вже пішов третій рік) живуть-працюють-народжують-творять-допомагають ЗСУ, а воно тупо піариться і вже пішов шостий рік Шостого, преза по-зальоту, а воно все піариться і припиняти не збирається... бо доведеться сидіти за супервеликі подвиги
08.03.2024 15:20 Відповісти
08.03.2024 15:20 Відповісти
😂
08.03.2024 15:21 Відповісти
08.03.2024 15:21 Відповісти
Що, курва гнусавая, всрався? а українці Харкова, Дніпра, Херсону, Миколаєва, Одеси, Києва і т.д .... в такій ситуації живуть вже третій рік. Нє бздо, якби твої партнери з кремля хотіли, вони б вже тебе стопітсот разів помножили на нуль, але ти їм з твоїм офісом потрібні живими-здоровими тут, в Україні, на ваших постах, бо так нищити українську державність, українські інституції, так дискредитувати Україну, як це робиш ти з твоїми 5-6 менеджерами, не змогли ані януковичі, ані медведчуки, ані вітренки з сімоненками, бойками, шуфрічами, мураєвимі разом узяті... Тож ти, курва гнусава, з твоїм офісом, остання надєжда кремльовскава гебнявого *****, перед яким ти, ушльопок, повзав по сцені навколішки та вєрєщав "владімірвладіміравіч ну забєрітє мєня хоть за долгі" ...
08.03.2024 15:22 Відповісти
08.03.2024 15:22 Відповісти
Османські промазали з інвестиціями..
08.03.2024 15:24 Відповісти
08.03.2024 15:24 Відповісти
Це щось неймовірне,балістикою по найвеличнішому,мабуть в расеян проблеми,стався збій,полетять будьоновки з голів генералів.
08.03.2024 15:27 Відповісти
08.03.2024 15:27 Відповісти
Висчитають з генеральських зарплат за памперси
08.03.2024 18:47 Відповісти
08.03.2024 18:47 Відповісти
Це вже "сто пєрвая рассказка" про той сратий удар.
Конкурс папуг?
08.03.2024 15:33 Відповісти
08.03.2024 15:33 Відповісти
300метрів і прильот..?? Шапки точно повинно було посносити..
08.03.2024 15:51 Відповісти
08.03.2024 15:51 Відповісти
Та досить вже ******* і намагатись вичавити з цього піар. По ППО били в порту, а не по тобі, гнидо.
08.03.2024 16:02 Відповісти
08.03.2024 16:02 Відповісти
Вчора було у 500 м., сьогодні 300 м, читайте - завтра буде 100 м., післязавтра рахунок буде йти вже на сантиметри. Брешуть як дихають. Може є одесити на Цензорі, нехай точно скажуть
08.03.2024 16:09 Відповісти
08.03.2024 16:09 Відповісти
КРИВОРУКІ БАРАНИ
08.03.2024 16:10 Відповісти
08.03.2024 16:10 Відповісти
08.03.2024 18:49 Відповісти
08.03.2024 18:49 Відповісти
Всем жалеть ваву!
08.03.2024 16:25 Відповісти
08.03.2024 16:25 Відповісти
Все... Через неделю зеленский будет везде кричать, что он силой мысли отвел ракету от места падения на 500м и спас премьер-министа Греции. Такой себе Бетман зеленый..
08.03.2024 16:29 Відповісти
08.03.2024 16:29 Відповісти
Цікаво, а що грецький премʼєр повернувшись додому про це розповідає? Може взагалі мовчить бо скромний….
08.03.2024 16:32 Відповісти
08.03.2024 16:32 Відповісти
В країні свої люди гинуть тисячами, а його турбує неповага до лідерів інших держав.
08.03.2024 16:37 Відповісти
08.03.2024 16:37 Відповісти
Міг би достроково припинити повноваження за ст. 108 Конституції, а так тільки селфі.
Одне слово: Україні-війна, преЗЕденту-Діснейленд, бо саме про нього він мріяв 5 років тому.
08.03.2024 16:44 Відповісти
08.03.2024 16:44 Відповісти
Буба экзамэнуе свой лохторат, мол, скока будет дважды два? - Семь, - отвечают. - Да , где-то так, семь, семь с половиной.
08.03.2024 16:51 Відповісти
08.03.2024 16:51 Відповісти
🤣
08.03.2024 17:10 Відповісти
08.03.2024 17:10 Відповісти
вова це рейтінгу недопоможе! Ти ВСЬО!!!🤣🤣🤣
08.03.2024 17:15 Відповісти
08.03.2024 17:15 Відповісти
 
 