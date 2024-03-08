УКР
Одна людина загинула і одна - зазнала поранень унаслідок обстрілу окупантами Ольгівки на Херсонщині (доповнено)

Окупанти 8 березня обстріляли село Ольгівка Тягинської громади на Херсонщині.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

"8 березня близько 12:00 армія РФ обстріляла село Ольгівка Тягинської громади, попередньо з мінометної зброї.

Внаслідок вибуху снарядів одна людина загинула, ще одна - отримала поранення. Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.

За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, попередньо, село атакували з безпілотника.

"Внаслідок скидання вибухового предмета постраждали двоє людей. Від отриманих поранень загинула 58-річна жінка. Її брат, 49 років, – травмований", - розповів він.

