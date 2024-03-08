Одна людина загинула і одна - зазнала поранень унаслідок обстрілу окупантами Ольгівки на Херсонщині (доповнено)
Окупанти 8 березня обстріляли село Ольгівка Тягинської громади на Херсонщині.
Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
"8 березня близько 12:00 армія РФ обстріляла село Ольгівка Тягинської громади, попередньо з мінометної зброї.
Внаслідок вибуху снарядів одна людина загинула, ще одна - отримала поранення. Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.
За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, попередньо, село атакували з безпілотника.
"Внаслідок скидання вибухового предмета постраждали двоє людей. Від отриманих поранень загинула 58-річна жінка. Її брат, 49 років, – травмований", - розповів він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль