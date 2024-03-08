Путін не задовольниться Кримом та Донбасом. Його план - позбавити Україну незалежності, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Путін не задовольниться окупацією якоїсь території України, оскільки йому потрібно знищити незалежність всієї країни.
Про це він сказав в інтерв'ю Cinque minuti, інформує Цензор.НЕТ.
"Його (Путіна. - Ред.) ціль - не окремі території. Його ціль - вся Україна. Тому Україні поки що ніхто окрім сил України та союзницького партнерства ніхто нічого не гарантує. Впевнені, що Путін не зацікавлений просто якоюсь територією, містом, селом або Кримом, або Донбасом. Він зацікавлений у зруйнуванні повністю України, доєднання всіх цих земель незалежної України до Росії", - наголосив президент.
За словами Зеленського, Путін робить такі речі або силою та зброєю, або політично.
"Те, що він зробив у Білорусі. Це без жертв і крові, це поки що. Вони союзницькі влади, де він повністю керує і силовим блоком на території Білорусі, і військами на території Білорусі. Доказом цього є і напад в першу ж ніч повномасштабного вторгнення. Цей напад був з території Білорусі, удари ракетами, війська тощо. Це дипломатична окупація незалежної країни і втрата суверенітету Білорусі", - пояснив глава держави.
Водночас в Україні російський диктатор дипломатично та політично цього не зміг зробити, сказав він.
"В парламенті була його партія друга за розміром і він повністю впливав на це і шукав можливості впливати на парламент всередині України. Йому це не вдалося. Після того як провалився його план політичний, парламентський, він почав окупацію військову. Тому плану щодо Криму або Донбасу у нього ніякого немає, це просто риторика. У нього план - позбавити Україну незалежності", - підсумував Зеленський.
Ердоган викликав до себе Зеленського. Причин декілька. Основна - втрата Туреччиною контролю за зерновим експортом з України на перепродажі якого вона отримувала непогані бариші.
Друге - настійливі прохання Росії про посередництво і початок таємних переговорів про тимчасове припинення вогню.
В Туреччину вже тричі приїздив Володін домовляючись про рамочну угоду про перемир'я і початок переговорів.
А Ви як тай-менеджер і мікроменеджер керівника країни і гіперпродуктивна людина, які розписують кожну секунду і неодмінно все встигають попрацювати і на СБУ і на ФСБ расії ?
.
Слава Україні !!!
Героям слава !!!
Слава Нації !!!
Смерть ворогам !!!
А у цей час ЗЄ саботує мобілізацію та забезпечення ЗСУ і веде переговори з Китаєм.
Видно, що з 2019 року, Козак «розповідав на вуха» єрмаку, про щось інше, мішєбратія …. Парад за три дня … шашлики і боневтік ..
незалежність залишиться 100%, тільки в яких межах
Коли путін те зробив у Білорусі, Зеленський заглядав кудись путіну і чітко бачив там мир.
Дешеве зелене трепло... Зеленський, схоже, не усвідомлює і не запам'ятовує, що і коли він бовкає.
А якщо заглянути в очко путлєру?
Може там мир?
Те що Росія під санкціями хоч хтось і каже що не діють, вони діють повільно
Постійно піднімали питання щодо Криму
А так позбавити Україну незалежності Путін думає що тоді його завойовані території визнають?
Ні не визнають
Тому те що думає путлер мало кого цікавить він є військовим злочинцем і підлягає затриманню за міжнародним кримінальним судом
А якщо вести переговори з цією потворою
То Україна автоматично визнає за Росією все що вона захопила , і ще можливо буде вимагати віддати їй якісь території
Тому переговори Україні не треба
Це просто геніально! От ніхто досі до цього не додумався, а воно - доперло!
Але головне тут - дії зеленського, які він вчинив після визнання, що х7йло хоче захопити всю Україну:
1 звільнення з посад того генералітету на чолі із Залужним, який не дав кремлю захопити всю Україну в 2022-23;
2 НЕ запуск власної оборонної промисловості;
3 НЕ переведення всієї економіки на воєнні рейки;
4 НЕ будівництво капітальних укріплень;
5 навмисний провал мобілізації;
6 саботаж прийняття закону про мобілізацію;
7 саботаж тендерів про забезпечення харчування ЗСУ;
8 "потужне та нестримне" розкрадання бюджету на всьому;
9 підвищення зарплат депутантам, міністрам, прокурорам, суддям, ментам;
10 згортання демократії та наступ на опозицію;
11 методичне намахування західних спонсорів, що призвело до катастрофічного псування стосунків...
...
Ну що, відчуваєте? Тобто ви відчуваєте захмарний рівень "відповідності" між брехливими словами та реальними справами??!