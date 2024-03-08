Путін не задовольниться Кримом та Донбасом. Його план - позбавити Україну незалежності, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Путін не задовольниться окупацією якоїсь території України, оскільки йому потрібно знищити незалежність всієї країни.

Про це він сказав в інтерв'ю Cinque minuti, інформує Цензор.НЕТ.

"Його (Путіна. - Ред.) ціль - не окремі території. Його ціль - вся Україна. Тому Україні поки що ніхто окрім сил України та союзницького партнерства ніхто нічого не гарантує. Впевнені, що Путін не зацікавлений просто якоюсь територією, містом, селом або Кримом, або Донбасом. Він зацікавлений у зруйнуванні повністю України, доєднання всіх цих земель незалежної України до Росії", - наголосив президент.

За словами Зеленського, Путін робить такі речі або силою та зброєю, або політично.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пауза у війні гратиме на руку Путіну, - Зеленський

"Те, що він зробив у Білорусі. Це без жертв і крові, це поки що. Вони союзницькі влади, де він повністю керує і силовим блоком на території Білорусі, і військами на території Білорусі. Доказом цього є і напад в першу ж ніч повномасштабного вторгнення. Цей напад був з території Білорусі, удари ракетами, війська тощо. Це дипломатична окупація незалежної країни і втрата суверенітету Білорусі", - пояснив глава держави.

Водночас в Україні російський диктатор дипломатично та політично цього не зміг зробити, сказав він.

"В парламенті була його партія друга за розміром і він повністю впливав на це і шукав можливості впливати на парламент всередині України. Йому це не вдалося. Після того як провалився його план політичний, парламентський, він почав окупацію військову. Тому плану щодо Криму або Донбасу у нього ніякого немає, це просто риторика. У нього план - позбавити Україну незалежності", - підсумував Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відставка та заміна деяких генералів - це нормальна ситуація під час війни, - Зеленський