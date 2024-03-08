УКР
2 759 26

Путін не задовольниться Кримом та Донбасом. Його план - позбавити Україну незалежності, - Зеленський

путін

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Путін не задовольниться окупацією якоїсь території України, оскільки йому потрібно знищити незалежність всієї країни.

Про це він сказав в інтерв'ю Cinque minuti

"Його (Путіна. - Ред.) ціль - не окремі території. Його ціль - вся Україна. Тому Україні поки що ніхто окрім сил України та союзницького партнерства ніхто нічого не гарантує. Впевнені, що Путін не зацікавлений просто якоюсь територією, містом, селом або Кримом, або Донбасом. Він зацікавлений у зруйнуванні повністю України, доєднання всіх цих земель незалежної України до Росії", - наголосив президент.

За словами Зеленського, Путін робить такі речі або силою та зброєю, або політично.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пауза у війні гратиме на руку Путіну, - Зеленський

"Те, що він зробив у Білорусі. Це без жертв і крові, це поки що. Вони союзницькі влади, де він повністю керує і силовим блоком на території Білорусі, і військами на території Білорусі. Доказом цього є і напад в першу ж ніч повномасштабного вторгнення. Цей напад був з території Білорусі, удари ракетами, війська тощо. Це дипломатична окупація незалежної країни і втрата суверенітету Білорусі", - пояснив глава держави.

Водночас в Україні російський диктатор дипломатично та політично цього не зміг зробити, сказав він.

"В парламенті була його партія друга за розміром і він повністю впливав на це і шукав можливості впливати на парламент всередині України. Йому це не вдалося. Після того як провалився його план політичний, парламентський, він почав окупацію військову. Тому плану щодо Криму або Донбасу у нього ніякого немає, це просто риторика. У нього план - позбавити Україну незалежності", - підсумував Зеленський.  

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відставка та заміна деяких генералів - це нормальна ситуація під час війни, - Зеленський

Топ коментарі
+13
вофка, ти жйому 3 роки підргавав, шикаючи мир десь посередені, нижче спини )(уйла !!!



08.03.2024 15:28 Відповісти
+9
08.03.2024 15:30 Відповісти
+7
Бла-бла-бла...

А у цей час ЗЄ саботує мобілізацію та забезпечення ЗСУ і веде переговори з Китаєм.
08.03.2024 15:27 Відповісти
Зеленський у Туреччині обговорить з Ердоганом визволення українських полонених і політичних в'язнів, яких утримує РФ, - ОП. А ось і те, чим будуть прикривати початок перемовин з РФ.

Ердоган викликав до себе Зеленського. Причин декілька. Основна - втрата Туреччиною контролю за зерновим експортом з України на перепродажі якого вона отримувала непогані бариші.
Друге - настійливі прохання Росії про посередництво і початок таємних переговорів про тимчасове припинення вогню.
В Туреччину вже тричі приїздив Володін домовляючись про рамочну угоду про перемир'я і початок переговорів.
08.03.2024 15:26 Відповісти
"Очень жаль, что все, кто умеют руководить государством, уже работают таксистами и парикмахерами." - Франсуа Миттеран

А Ви як тай-менеджер і мікроменеджер керівника країни і гіперпродуктивна людина, які розписують кожну секунду і неодмінно все встигають попрацювати і на СБУ і на ФСБ расії ?

.

Слава Україні !!!
Героям слава !!!
Слава Нації !!!
Смерть ворогам !!!
08.03.2024 16:10 Відповісти
не 3 а 5.
08.03.2024 15:30 Відповісти
три малося на увазі до 24.02.2024 року ...

показати весь коментар
08.03.2024 15:33 Відповісти
ще справа вагнерівців. але нарід не здатний ставити запитання владі. тому все так
показати весь коментар
08.03.2024 15:50 Відповісти
08.03.2024 15:29 Відповісти
08.03.2024 15:30 Відповісти
Видно, що тільки сьогодні Зеленський отримав оті криваві Плани від прутіна з улуських боліт…
Видно, що з 2019 року, Козак «розповідав на вуха» єрмаку, про щось інше, мішєбратія …. Парад за три дня … шашлики і боневтік ..
08.03.2024 15:38 Відповісти
У нього план - позбавити Україну незалежності", - підсумував Зеленський.

незалежність залишиться 100%, тільки в яких межах
08.03.2024 15:43 Відповісти
Попруть..і попруть конкретно.. коли бачать що безкарність породжує свавілля..
показати весь коментар
08.03.2024 16:00 Відповісти
Щось хтось недоПЕТРАВ! Незалежність у порівнянні з ДЕНАЦИФІКАЦІЄЮ......
08.03.2024 16:05 Відповісти
А що зробив ти Зеленський щоб Україна була незалежна?
08.03.2024 16:14 Відповісти
Он єйо шатал...
08.03.2024 16:24 Відповісти
"...Те, що він зробив у Білорусі..."

Коли путін те зробив у Білорусі, Зеленський заглядав кудись путіну і чітко бачив там мир.

Дешеве зелене трепло... Зеленський, схоже, не усвідомлює і не запам'ятовує, що і коли він бовкає.
08.03.2024 16:42 Відповісти
Ні, він просто користується тим, що в його лохторату пам,ять, як у равлика.
08.03.2024 18:05 Відповісти
Що це сьогодні за день откровень від Зє?

А якщо заглянути в очко путлєру?
Може там мир?
08.03.2024 16:50 Відповісти
Путлеру заважало те що Крим та лнр днр не є визнаними
Те що Росія під санкціями хоч хтось і каже що не діють, вони діють повільно
Постійно піднімали питання щодо Криму
А так позбавити Україну незалежності Путін думає що тоді його завойовані території визнають?
Ні не визнають
Тому те що думає путлер мало кого цікавить він є військовим злочинцем і підлягає затриманню за міжнародним кримінальним судом
А якщо вести переговори з цією потворою
То Україна автоматично визнає за Росією все що вона захопила , і ще можливо буде вимагати віддати їй якісь території

Тому переговори Україні не треба
08.03.2024 17:08 Відповісти
"Його (Путіна. - Ред.) ціль - не окремі території. Його ціль - вся Україна."

Це просто геніально! От ніхто досі до цього не додумався, а воно - доперло!
Але головне тут - дії зеленського, які він вчинив після визнання, що х7йло хоче захопити всю Україну:
1 звільнення з посад того генералітету на чолі із Залужним, який не дав кремлю захопити всю Україну в 2022-23;
2 НЕ запуск власної оборонної промисловості;
3 НЕ переведення всієї економіки на воєнні рейки;
4 НЕ будівництво капітальних укріплень;
5 навмисний провал мобілізації;
6 саботаж прийняття закону про мобілізацію;
7 саботаж тендерів про забезпечення харчування ЗСУ;
8 "потужне та нестримне" розкрадання бюджету на всьому;
9 підвищення зарплат депутантам, міністрам, прокурорам, суддям, ментам;
10 згортання демократії та наступ на опозицію;
11 методичне намахування західних спонсорів, що призвело до катастрофічного псування стосунків...
...

Ну що, відчуваєте? Тобто ви відчуваєте захмарний рівень "відповідності" між брехливими словами та реальними справами??!
08.03.2024 18:29 Відповісти
где ты **** был в 2022? маленький ещё был?
08.03.2024 19:25 Відповісти
Та невже? А не так давно якийсь дебіл укурений бачив в його очах мир, і старанно лизав дупу, роззбоюючи армію. Хто б це міг бути, м-м-м?
08.03.2024 20:54 Відповісти
 
 