Лікаря із Закарпаття підозрюють у вчиненні сексуального насилля над 10 чоловіками, які були під наркозом
Ендоскопіста Іршавської міської лікарні на Закарпатті підозрюють у вчиненні сексуального насильства щодо пацієнтів, коли ті були непритомні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Facebook адвоката Закарпатського центру правової допомоги Романа Келемена.
Наразі у справі фігурує 10 людей, вони самі звернулись до правоохоронців і всі вони є чоловіками.
Поліція повідомила лікарю про підозру, також зараз він під домашнім нічним арештом, поки триває слідство.
"У нас зареєстровано це кримінальне провадження. Зараз йому вже повідомлено про підозру за частиною першою і другою статті 153 Кримінального кодексу України.
До нас звернулися самі потерпілі. Ми почали розслідування. Основна робота вже зроблена, далі ми будемо скеровувати справу до суду", – каже речниця поліції Закарпаття Ганна Дан.
Правозахисник Келемена повідомив, що лікар вводив потерпілим препарат, котрий залишав їх без свідомості, а згодом знімав на телефон сексуальне насильство над ними.
Фото оголених пацієнтів він зберігав у своєму телефоні, а також нібито ставив їх на аватарку контактів.
Правоохоронці дійсно виявили фотографії потерпілих у телефоні медика.
"Тільки за січень лікар зробив 260 фотографій сексуальної наруги над пацієнтами. Викрили його випадково – один з колег. А потім і пацієнт звернувся до відділку поліції", – пише Келемен.
"Цей медик все життя пропрацював в нашому медзакладі, 30 років. Він є лікарем-ендоскопістом. Під наркозом, знеболювальним перевіряє ендоскопом шлунок пацієнтам. Він ніколи не виявляв такі схильності, був тихим і спокійним", – сказав журналістам директор Іршавської районної лікарні Сергій Караслай.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 і 2 статті 153 Кримінального кодексу (Сексуальне насильство, вчинене повторно). Якщо суд доведе провину медика, йому загрожує 7 років за ґратами.
Також Келемен закликав лікарню в Іршаві провести службове розслідування та з'ясувати, хто повинен був контролювати надання медичних послуг пацієнтам.
