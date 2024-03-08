УКР
Лікаря із Закарпаття підозрюють у вчиненні сексуального насилля над 10 чоловіками, які були під наркозом

врачи,врач,лікар,лікарі

Ендоскопіста Іршавської міської лікарні на Закарпатті підозрюють у вчиненні сексуального насильства щодо пацієнтів, коли ті були непритомні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Facebook адвоката Закарпатського центру правової допомоги Романа Келемена.

Наразі у справі фігурує 10 людей, вони самі звернулись до правоохоронців і всі вони є чоловіками.

Поліція повідомила лікарю про підозру, також зараз він під домашнім нічним арештом, поки триває слідство.

"У нас зареєстровано це кримінальне провадження. Зараз йому вже повідомлено про підозру за частиною першою і другою статті 153 Кримінального кодексу України.

До нас звернулися самі потерпілі. Ми почали розслідування. Основна робота вже зроблена, далі ми будемо скеровувати справу до суду", – каже речниця поліції Закарпаття Ганна Дан.

Правозахисник Келемена повідомив, що лікар вводив потерпілим препарат, котрий залишав їх без свідомості, а згодом знімав на телефон сексуальне насильство над ними.

Фото оголених пацієнтів він зберігав у своєму телефоні, а також нібито ставив їх на аватарку контактів.

Правоохоронці дійсно виявили фотографії потерпілих у телефоні медика.

"Тільки за січень лікар зробив 260 фотографій сексуальної наруги над пацієнтами. Викрили його випадково – один з колег. А потім і пацієнт звернувся до відділку поліції", – пише Келемен.

"Цей медик все життя пропрацював в нашому медзакладі, 30 років. Він є лікарем-ендоскопістом. Під наркозом, знеболювальним перевіряє ендоскопом шлунок пацієнтам. Він ніколи не виявляв такі схильності, був тихим і спокійним", – сказав журналістам директор Іршавської районної лікарні Сергій Караслай.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 і 2 статті 153 Кримінального кодексу (Сексуальне насильство, вчинене повторно). Якщо суд доведе провину медика, йому загрожує 7 років за ґратами.

Також Келемен закликав лікарню в Іршаві провести службове розслідування та з'ясувати, хто повинен був контролювати надання медичних послуг пацієнтам.

Топ коментарі
+21
директор триндить. Від старту там грубе порушення протоколів - Згідно українських протоколів ендоскопіст НЕ МАЄ ПРАВА вводити пацієнтам засоби для наркозу і т.п (навіть як має сертифікат анестезіолога). Має прийти анестезіолог і забезпечити знеболення і контроль стану пацієнта. Окрім того ендоскопія крім виняткових випадків виконується за участю і допомогою медсестри, фактично весь прийом ведеться удвох. так що в лікарні творився бедлам... і содом
показати весь коментар
08.03.2024 17:11 Відповісти
+14
Коли людина під наркозом в операційній присутні : анестезіолог, медсестра. Як мінімум.
показати весь коментар
08.03.2024 17:13 Відповісти
+8
Це просто топ-новина. Яка там війна???
показати весь коментар
08.03.2024 16:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це просто топ-новина. Яка там війна???
показати весь коментар
08.03.2024 16:57 Відповісти
а може цей пан дивився в паспорт і якщо росіянин то іди на шишку .. такий собі партизан
показати весь коментар
08.03.2024 17:11 Відповісти
ска....
показати весь коментар
08.03.2024 17:21 Відповісти
Звідки стільки росіян, а от якщо ухилянтів таким чином зашкварював то ставлю лайк
показати весь коментар
08.03.2024 17:25 Відповісти
З якого окопу лайки строчиш, незашкварений??
показати весь коментар
08.03.2024 19:50 Відповісти
як це коментувати?
порвите йому срацю чи шо?
показати весь коментар
08.03.2024 16:58 Відповісти
разговор идет не об обоюдной ИНОГО рода половой связи.... а о насилии.. по понятиям в криминальном мире он "опускал" мужиков до уровня отщепенцев... низшей неруко- пожимаемой и презираемой всеми касты..
показати весь коментар
08.03.2024 17:03 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2024 17:01 Відповісти
Скрєпно.
показати весь коментар
08.03.2024 17:02 Відповісти
я в шоці . це він вставляв чоловікам щось в отвір по ходу . супутні фактори кровотеча напевно
показати весь коментар
08.03.2024 17:09 Відповісти
директор триндить. Від старту там грубе порушення протоколів - Згідно українських протоколів ендоскопіст НЕ МАЄ ПРАВА вводити пацієнтам засоби для наркозу і т.п (навіть як має сертифікат анестезіолога). Має прийти анестезіолог і забезпечити знеболення і контроль стану пацієнта. Окрім того ендоскопія крім виняткових випадків виконується за участю і допомогою медсестри, фактично весь прийом ведеться удвох. так що в лікарні творився бедлам... і содом
показати весь коментар
08.03.2024 17:11 Відповісти
+100. По любому при такому дослідженні присутній анестезіолог і медсестра.
показати весь коментар
08.03.2024 17:49 Відповісти
Так , протягом всього обстеження присутній анестезіолог . Так що , в будь-якому випадку директор в темі - або як співучасник , або як порушник .
показати весь коментар
08.03.2024 18:51 Відповісти
міг мати диплом анестезіста
показати весь коментар
08.03.2024 19:20 Відповісти
Тебе ще крутого знавця українських медичних протоколів не запитали .
показати весь коментар
08.03.2024 20:02 Відповісти
Ви не читали мій комент до кінця. Так, в деяких країнах ендоскопіст може провадити поверхневу анальгоседацію самостійно. але тоді все одно є проблема другої людини (медсестри), яка контролює стан пацієнта, поки лікар зайнятий самою процедурою. В Україні це заборонено - медсестра (анестезист) самостійно наркоз НЕ ДАЄ, її робота - допомагати анестезіологу. Зараз навіть введення наркотичних знеболюючих пацієнтам поза реанімацією вимагає приходу анестезіолога - він їх призначає і контролює введення. Так що полюбому - якщо ендоскопія проводиться із загальним знечуленням/знеболенням/анальгоседацією - мусить прийти анестезіолог
показати весь коментар
10.03.2024 09:36 Відповісти
анестезіолог прийшов, дав наркоз і пішов. Той згвалтував - це 5хв. справи.
анестезіолог повернувся. Все добре? так, все ок(
показати весь коментар
10.03.2024 21:13 Відповісти
З патологічними фантазерами сперечатися..... Ви адвокат директора? серед них теж є фантазери
показати весь коментар
11.03.2024 07:12 Відповісти
Тепер на зоні одним півнем побільшає...
показати весь коментар
08.03.2024 17:12 Відповісти
Коли людина під наркозом в операційній присутні : анестезіолог, медсестра. Як мінімум.
показати весь коментар
08.03.2024 17:13 Відповісти
Ну шо, на зоні йому проведуть детальне обстеження всіх фізіологічних отворів.
показати весь коментар
08.03.2024 17:13 Відповісти
страшна новина
показати весь коментар
08.03.2024 17:18 Відповісти
Цей лікар був етнічним кацапом
показати весь коментар
08.03.2024 17:19 Відповісти
А де були асистенти? Адже лікар сам один не може проводити операцію.
показати весь коментар
08.03.2024 17:32 Відповісти
мєрзость
показати весь коментар
08.03.2024 17:32 Відповісти
гнусний содоміт!
показати весь коментар
08.03.2024 17:38 Відповісти
їбаний збочинець! та ще й дописувачі йому під стать! шукають обгрунтування мерзотних дій! хай би вам непритомним впердолили!
показати весь коментар
08.03.2024 17:39 Відповісти

лікар-ендоскопіст Ковач Юрій Степанович
Цей медик все життя пропрацював в нашому медзакладі, 30 років...
Все дуже підозріло, пропрацював 30 років і чувака так накрило...
показати весь коментар
08.03.2024 17:49 Відповісти
Ну чикатило теж був тихим спокійним вчителем...
показати весь коментар
08.03.2024 17:55 Відповісти
на бутилку підара і на розмінування на передову!
показати весь коментар
08.03.2024 18:29 Відповісти
Нічого дивного, у нас в Вінниці, років 10 тому засудили оператора відеозйомки, що працював на обласному державному телебаченні. Теж характеризували, як тихого і спокійного, ще й у приклад ставили, мовляв, от переймається долею сиріт.

https://vn.20minut.ua/Kryminal/operatoru-pedofilu-u-vinnitsi-dali-sim-rokiv-tyurmi-10190199.html
показати весь коментар
08.03.2024 21:12 Відповісти
7 років за 10 згвалутвань???
показати весь коментар
08.03.2024 19:21 Відповісти
Це лише ті які вирішили не мовчати про таке...
показати весь коментар
09.03.2024 12:02 Відповісти
Чого не перевчився на ендоскопіста-проктолога,ніхто б не запідозрив ,а на рахунок шлунка сам проходив цю процедуру декілька раз не розумію для чого там загальна анестезія,можливо просто страх.
показати весь коментар
08.03.2024 20:06 Відповісти
Вобще то эндрскописты делают колонооскопию и фиброгастррскопиюб
показати весь коментар
08.03.2024 20:24 Відповісти
Сергій Караслай може теж приймав участь
показати весь коментар
08.03.2024 23:18 Відповісти
 
 