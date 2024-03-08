Україна вимагає від РФ негайного виконання вимог резолюції Ради керуючих МАГАТЕ щодо ЗАЕС, - Галущенко

Україна вимагає від Росії негайного виконання вимог резолюції Ради керуючих МАГАТЕ, а в разі відмови наполягатиме на посиленні санкцій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міненерго, таку позицію озвучив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону "Єдині новини", коментуючи ухвалену 7 березня резолюцію Ради керуючих МАГАТЕ про термінове повернення ЗАЕС під повний контроль України.



"Резолюція фіксує весь перелік проблемних питань, які накопичилися під час окупації ЗАЕС. Ключовий меседж, який ми доносимо до світової спільноти і, зокрема, до Ради керуючих МАГАТЕ: кожен день перебування росіян на Запорізькій атомній станції збільшує кількість цих проблем і активізує загрозу ядерного інциденту", - зазначив Галущенко.

Як зазначається, Україна вперше стала членом Ради керуючих МАГАТЕ після 13-річної перерви, і ухвалення запропонованої українською делегацією резолюції є важливим досягненням.



"У нас є два роки, коли ми будемо представлені у Раді керуючих. У цьому органі - 35 країн, він формує ключові напрямки в діяльності МАГАТЕ. З урахуванням того, що росіяни накоїли з ядерною енергетикою в Україні, дуже важливо, що наш голос буде безпосередньо присутній. Голосування показало, що весь цивілізований світ - з нами", - зауважив Галущенко.

Раніше повідомлялося, що Рада керуючих МАГАТЕ схвалила резолюцію про негайне повернення Запорізької АЕС під контроль України

