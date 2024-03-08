УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7403 відвідувача онлайн
Новини
787 6

Єврокомісія вживатиме конкретних кроків щодо агропродукції з Росії та Білорусі, - Домбровскіс

домбровскіс

Єврокомісія незабаром повідомить про кроки, які планує вжити щодо агропродукції з Росії та Білорусі.

Про це заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ці коливання, які зараз відбуваються на ринку Євросоюзу, і занепокоєння, що виникають, дійсно певною мірою спричинені тим, що надходять сільськогосподарські експортні потоки від Росії та Білорусі. Ми в Єврокомісії обговорюємо це питання і будемо вживати специфічних конкретних кроків. Через певний час, дуже скоро, ми про це повідомимо", - сказав він у відповідь на запитання, чи бачить Єврокомісія якесь комплексне рішення щодо заборони російської та білоруської агропродукції.

Домбровскіс додав, що деякі країни-члени ЄС роблять певні кроки в цьому питання.

"Латвія була першою, а зараз до неї долучилася Польща. Отже, ми спостерігаємо за цим процесом і будемо вирішувати", - підсумував він.

Читайте: Віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс прибув до Києва: Майбутнє України в Європі

Автор: 

Білорусь (8029) Домбровскіс Валдіс (119) зерно (3175) росія (67271)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
деякі країни-члени ЄС роблять певні кроки...
Єврокомісія вживатиме конкретних кроків...

Ач скіко тих різних кроків буває!
А ще забули за чіста-канкрєтні кроки.
показати весь коментар
08.03.2024 16:25 Відповісти
щодо української продукції конкретні кроки вже вжиті
**** і кордон закритий.
а от щодо продукції бацька та *****
ці кроки лиш вживатимуться....
колись....
може...
все по чеснаку
там і там хтось кудась крокує...
показати весь коментар
08.03.2024 16:33 Відповісти
Та будь-те ласкаві - робіть вже щось з цим . ! Бо вже заї.дістало дивитись на це шапіто .!
З одного боку - агресор , на тобі санкції і тд. , а з іншого - ласкаво просимо ваші товари до нас , в ЄС . !
показати весь коментар
08.03.2024 16:35 Відповісти
Выразят глубокую озабоченность. Может даже очень глубокую.
показати весь коментар
08.03.2024 16:36 Відповісти
"Фермеры" поляцкие, выполняя заявки х-ла, перестаралось.)))
показати весь коментар
08.03.2024 16:37 Відповісти
Схоже катсапи перестаралися. Підгодовували польських фермерів, щоб ті блокували українське збіжжя. А схоже їм самим скоро перекриють годівницю)

Хоча поляки виявилися ще тою свинотою. Як казала мені бабця - "Не треба вірити ніколи тим ляхам"
показати весь коментар
08.03.2024 17:38 Відповісти
 
 