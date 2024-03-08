Єврокомісія вживатиме конкретних кроків щодо агропродукції з Росії та Білорусі, - Домбровскіс
Єврокомісія незабаром повідомить про кроки, які планує вжити щодо агропродукції з Росії та Білорусі.
Про це заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ці коливання, які зараз відбуваються на ринку Євросоюзу, і занепокоєння, що виникають, дійсно певною мірою спричинені тим, що надходять сільськогосподарські експортні потоки від Росії та Білорусі. Ми в Єврокомісії обговорюємо це питання і будемо вживати специфічних конкретних кроків. Через певний час, дуже скоро, ми про це повідомимо", - сказав він у відповідь на запитання, чи бачить Єврокомісія якесь комплексне рішення щодо заборони російської та білоруської агропродукції.
Домбровскіс додав, що деякі країни-члени ЄС роблять певні кроки в цьому питання.
"Латвія була першою, а зараз до неї долучилася Польща. Отже, ми спостерігаємо за цим процесом і будемо вирішувати", - підсумував він.
Ач скіко тих різних кроків буває!
А ще забули за чіста-канкрєтні кроки.
**** і кордон закритий.
а от щодо продукції бацька та *****
ці кроки лиш вживатимуться....
колись....
може...
все по чеснаку
там і там хтось кудась крокує...
З одного боку - агресор , на тобі санкції і тд. , а з іншого - ласкаво просимо ваші товари до нас , в ЄС . !
Хоча поляки виявилися ще тою свинотою. Як казала мені бабця - "Не треба вірити ніколи тим ляхам"