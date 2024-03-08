З початку повномасштабної війни правоохоронці задокументували вже 45 фактів страти українських військовополонених, - Офіс Генпрокурора

Станом на березень 2024 року правоохоронці України задокументували та розслідують 45 випадків убивств українських військовополонених. У межах проваджень встановлюються не лише безпосередні виконавці цих злочинів, а й ті, хто міг давати наказ на страту полонених воїнів.

Про це заявила речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець у коментарі "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

"Факти вбивства військовополонених військами агресора фіксуються з початку широкомасштабного вторгнення. Однак особливо збільшилася кількість таких випадків з листопада минулого року", - зазначила вона.

За її словами, станом на березень 2024 року українські правоохоронці задокументували 45 фактів убивств військовополонених, які розслідуються у межах 19 кримінальних проваджень. Проте ця цифра не є остаточною.

"У межах проваджень встановлюються не лише безпосередні виконавці цих злочинів, а й ті, хто міг давати наказ на страту військовополонених або не реагував на такі дії своїх підлеглих. Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження військовополоненими та тяжким міжнародним злочином", - додала Максимець.