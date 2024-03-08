УКР
З початку повномасштабної війни правоохоронці задокументували вже 45 фактів страти українських військовополонених, - Офіс Генпрокурора

Станом на березень 2024 року правоохоронці України задокументували та розслідують 45 випадків убивств українських військовополонених. У межах проваджень встановлюються не лише безпосередні виконавці цих злочинів, а й ті, хто міг давати наказ на страту полонених воїнів.

Про це заявила речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець у коментарі "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

"Факти вбивства військовополонених військами агресора фіксуються з початку широкомасштабного вторгнення. Однак особливо збільшилася кількість таких випадків з листопада минулого року", - зазначила вона.

За її словами, станом на березень 2024 року українські правоохоронці задокументували 45 фактів убивств військовополонених, які розслідуються у межах 19 кримінальних проваджень. Проте ця цифра не є остаточною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру російському "штурмовику V" Курашову, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ, - СБУ. ФОТО

"У межах проваджень встановлюються не лише безпосередні виконавці цих злочинів, а й ті, хто міг давати наказ на страту військовополонених або не реагував на такі дії своїх підлеглих. Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження військовополоненими та тяжким міжнародним злочином", - додала Максимець.

А ще ображаються, що їх кацапами називають.
08.03.2024 16:32 Відповісти
А Оленевка?
08.03.2024 16:38 Відповісти
в генпрокуратурі про неї не чули . і ці справи так для лохів ... тіпа не зря гроші нам платять
08.03.2024 16:42 Відповісти
Шольцу з Пістуорісом по всім каналам потрібно про це нагадувати ...
08.03.2024 16:56 Відповісти
А скільки звернень про це генпрокурор зробив до Міжнародних інстітуцій?!

Нуль?
08.03.2024 17:13 Відповісти
И что толку? Украина не является участницей Римского статута, Украина не сможет обратится в МКС. Зеленский не хочет ратифицировать Римский статут.
08.03.2024 21:43 Відповісти
 
 