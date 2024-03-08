Російські окупанти максимально тиснуть на жителів окупованої Херсонщини напередодні "виборів", - ОК "Південь"

Напередодні псевдовиборів на лівобережній частині Херсонщини окупанти максимально тиснуть на місцеве населення.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказала начальниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Як правило, вони (окупанти. - Ред.) зараз використовують подворові обходи, так зване дочасне голосування, яке вони проводять нібито з маломобільними групами населення... Намагаються зібрати максимальну фальсифікацію, максимально тиснути на людей, проводячи так звані огляди, а насправді обшуки, вишукуючи людей, лояльно налаштованих, "переконуючи" під дулом автомата про соціальні "переваги", які може надати російське громадянство. І у цьому зв'язку багато людей вимушено переходить під російське громадянство під такими загрозами", - сказала Гуменюк.

Однак, наголосила вона, той факт, що окупанти дозволили людям голосувати і з паспортами України, свідчить про провальність їхніх зусиль.

Водночас Гуменюк застерегла, що окупанти можуть вдатися до провокацій, щоб звинуватити потім Сили оборони України.