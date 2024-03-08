Російські окупанти максимально тиснуть на жителів окупованої Херсонщини напередодні "виборів", - ОК "Південь"
Напередодні псевдовиборів на лівобережній частині Херсонщини окупанти максимально тиснуть на місцеве населення.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказала начальниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Як правило, вони (окупанти. - Ред.) зараз використовують подворові обходи, так зване дочасне голосування, яке вони проводять нібито з маломобільними групами населення... Намагаються зібрати максимальну фальсифікацію, максимально тиснути на людей, проводячи так звані огляди, а насправді обшуки, вишукуючи людей, лояльно налаштованих, "переконуючи" під дулом автомата про соціальні "переваги", які може надати російське громадянство. І у цьому зв'язку багато людей вимушено переходить під російське громадянство під такими загрозами", - сказала Гуменюк.
Однак, наголосила вона, той факт, що окупанти дозволили людям голосувати і з паспортами України, свідчить про провальність їхніх зусиль.
Водночас Гуменюк застерегла, що окупанти можуть вдатися до провокацій, щоб звинуватити потім Сили оборони України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Шатли Верещучки з КМУ, десь на під'їзді до Криму з окупантами…