УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7368 відвідувачів онлайн
Новини
797 13

До 15 років засуджено агента ФСБ, який готував ракетні удари по аеродромах Дніпропетровщини, - СБУ

полонені,тюрма,катування,тортури

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один агент ФСБ, який діяв на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що зловмисник збирав для агресора інформацію про можливу наявність бойових літаків ЗСУ на місцевих аеродромах. Також він цікавився залізничними маршрутами, якими прямують військові ешелони Сил оборони на передову. У разі отримання агентурних відомостей, окупанти планували використати їх для підготовки серії ракетних ударів по стратегічних об’єктах регіону.

Співробітники СБУ запобігли цьому завдяки своєчасному викриттю фігуранта та його затриманню "на гарячому" у липні 2022 року. Тоді російський агент виконував ще одне завдання ФСБ – фотографував місця тимчасового базування підрозділів Тероборони ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мешканця Луганщини, який воював проти України у батальйоні "Шторм" так званої ЛНР, засуджено 15 років позбавлення волі, - Офіс Генпрокурора

За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Як встановило розслідування, засудженим є працівник місцевої охоронної фірми. На початку повномасштабного вторгнення РФ чоловіка дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ. У поле зору російської спецслужби він потрапив як ідеологічний прихильник рашизму, який нав’язував свої прокремлівські погляди оточуючим. Після вербування агент діяв за "інструкцією" – спочатку він отримував від ФСБ координати "потрібних" об’єктів, а потім проводив дорозвідку на місцевості.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Також читайте: Прикордонника, який втік до РФ та виступав на росТБ, можуть посадити довічно, - ДБР

Автор: 

вирок (1123) СБУ (13262) державна зрада (1755)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
А люди казали, що цей убивця Українців, хотів вчинити, оте прикре самогубство??? Мабуть, ще таки хоче..
показати весь коментар
08.03.2024 16:43 Відповісти
+2
на гіляку !!!
показати весь коментар
08.03.2024 16:44 Відповісти
+2
Раша довічне нашим бійцям полоненим за вигадані злочини,а наші найсправедливіші судді за дійсно тяжкий злочин 15 років..
показати весь коментар
08.03.2024 17:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А люди казали, що цей убивця Українців, хотів вчинити, оте прикре самогубство??? Мабуть, ще таки хоче..
показати весь коментар
08.03.2024 16:43 Відповісти
на гіляку !!!
показати весь коментар
08.03.2024 16:44 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2024 16:54 Відповісти
Якщо додати позбавлення громадянства і депортацію в ********* після відбуття покарання то буде в самий раз.
показати весь коментар
08.03.2024 17:20 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2024 17:24 Відповісти
Що ви з ними у гуманізм граєтесь поки вони знищують чиїсь життя? Суд і вишка! Це лише одне що їх заставить замислитися!
показати весь коментар
08.03.2024 17:02 Відповісти
Гірше тільки старість в ********** - повільна і дуже болісна смерть.
показати весь коментар
08.03.2024 17:28 Відповісти
Раша довічне нашим бійцям полоненим за вигадані злочини,а наші найсправедливіші судді за дійсно тяжкий злочин 15 років..
показати весь коментар
08.03.2024 17:27 Відповісти
Обміняти на наших полонених,нащо воно тут
показати весь коментар
08.03.2024 18:02 Відповісти
 
 