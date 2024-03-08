До 15 років засуджено агента ФСБ, який готував ракетні удари по аеродромах Дніпропетровщини, - СБУ

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один агент ФСБ, який діяв на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що зловмисник збирав для агресора інформацію про можливу наявність бойових літаків ЗСУ на місцевих аеродромах. Також він цікавився залізничними маршрутами, якими прямують військові ешелони Сил оборони на передову. У разі отримання агентурних відомостей, окупанти планували використати їх для підготовки серії ракетних ударів по стратегічних об’єктах регіону.



Співробітники СБУ запобігли цьому завдяки своєчасному викриттю фігуранта та його затриманню "на гарячому" у липні 2022 року. Тоді російський агент виконував ще одне завдання ФСБ – фотографував місця тимчасового базування підрозділів Тероборони ЗСУ.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.



Як встановило розслідування, засудженим є працівник місцевої охоронної фірми. На початку повномасштабного вторгнення РФ чоловіка дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ. У поле зору російської спецслужби він потрапив як ідеологічний прихильник рашизму, який нав’язував свої прокремлівські погляди оточуючим. Після вербування агент діяв за "інструкцією" – спочатку він отримував від ФСБ координати "потрібних" об’єктів, а потім проводив дорозвідку на місцевості.



На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

