УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7368 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 046 28

РФ примусово "паспортизувала" понад 4 млн українців на окупованих територіях, - Інститут нацпам’яті

паспорт,російський

Росія починаючи з 2014 року видала на тимчасово окупованій території України понад 4 мільйони "паспортів".

Про це заявив голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович під час міжнародної конференції "Війна і моральний кейс для майбутнього: культивування візії, суспільної культури та етичної інфраструктури для України й Європи" у Львові, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Щонайменше починаючи з 2014 року Росія видала чотири мільйони паспортів на окупованих територіях - я робив дослідження про це і звітував в Офісі генерального прокурора. Більшість змушені були отримати ці паспорти, бо не мали б медицини, освіти, соціалки", - сказав Дробович.

За його словами, війна розділила українське суспільство на чотири спільноти, між якими існують розриви, безпосередньо пов’язані з етосом, тобто звичаями та буттям у цей час.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти посилюють тиск на українців, які не хочуть брати паспорт РФ, - Центр нацспротиву

Перша і найбільша спільнота – це цивільні люди, які "вибрали Україну і тримають її". Етос цієї спільноти характеризується не лише життям під обстрілами, а й постійним запитанням: "Що я можу зробити, щоб моя спільнота встояла?". Так живуть десятки мільйонів українців, зазначив Дробович.

Друга спільнота, за його словами, – це військові. Її етос – це оборона країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ планує видавати своє громадянство кримчанам, які народилися і постійно проживали на півострові до окупації в 2014 році, - ЗМІ

Голова УІНП назвав третьою спільнотою до 8 мільйонів українців, які змушені були залишити країну, рятуючись від війни. Велика частина з них підтримують дві названі спільноти. В їхніх серцях теж війна, але вони знаходяться на дистанції і можуть бути або адвокатами України для її порятунку, або шукати спокою, наголосив Дробович.

Зрештою, четверта спільнота – це ті українці, які опинилися на тимчасово окупованій території. Вони не можуть відкрито проявляти підтримку України, та при цьому мають шукати спосіб залишатися самими собою. Вони постійно перебувають під загрозою, їх примушують "паспортуватися" і брати участь у псевдовиборах.

"Вочевидь, це і є контури великого морального розриву українців... Адже поняття про добро і зло, повсякденне життя, питання, як уберегти один одного і чи потрібно це робити, в цих спільнотах різне. І відповідно, суспільні практики різні", - додав Дробович.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни проводять рейди щодо примусової паспортизації на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Він наголосив, що цю розділеність можна буде подолати після перемоги. Натомість, якщо українці розсваряться, це призведе до самознищення і виграє від цього тільки ворог, заявив голова УІНП.

Автор: 

окупація (6824) паспорт (1165) Дробович Антон (83)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
А кто отдал Украинских громадян оккупантам? Когда здавали города то никто и не думал эвакуировать людей. Бросили скоты людей в лапы рашистам. Вот в США например когда ураган Катрина или Святой Патрик то губернатор подписует указ о эвакуации. Нацгвардия плывет на лодках от дома к дому и ПРИНУДИТЕЛЬНО ЭВАКУИРУЕТ всех жителей в зоне предположительного стихийного бедствия. А у нас все через "мать его так" . Здали города москалям ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯМИ! Ну не скоты ? А?
показати весь коментар
08.03.2024 17:28 Відповісти
+6
Там одних тільки дітей більше, ніж вони втратили воєнов.
Враховуючи, що десь половина втрачених воєнов, якщо не більше - то не етнічні кацапи, а найманці, ТОТівці, буряти, то картина і зовсім сумна.
показати весь коментар
08.03.2024 17:20 Відповісти
+5
Витратили 400 тисяч, отримали 4 мільйони.
Бізнес з 1000% рентабельності.
Покажіть ще якийсь подібний у світі.
Тому, звичайно, таку вигідну справу буде неодмінно продовжено.
показати весь коментар
08.03.2024 17:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Витратили 400 тисяч, отримали 4 мільйони.
Бізнес з 1000% рентабельності.
Покажіть ще якийсь подібний у світі.
Тому, звичайно, таку вигідну справу буде неодмінно продовжено.
показати весь коментар
08.03.2024 17:00 Відповісти
4 це оптисистично, ймовірніше 6-8
показати весь коментар
08.03.2024 17:05 Відповісти
Рахувати втрати війскових і порівнювати с з усім населенням, тобто з жінками, пенсіонерами, інвалами - тупість.
показати весь коментар
08.03.2024 17:16 Відповісти
Вони за своїх воєнов отримали жінок, які невдовзі народять їм нових воєнов.
показати весь коментар
08.03.2024 17:19 Відповісти
Там одних тільки дітей більше, ніж вони втратили воєнов.
Враховуючи, що десь половина втрачених воєнов, якщо не більше - то не етнічні кацапи, а найманці, ТОТівці, буряти, то картина і зовсім сумна.
показати весь коментар
08.03.2024 17:20 Відповісти
там багато чоловіків, та навіть не в цьому річ.
Написали вище, це людський ресурс.
пенсіонерів навіть 30%, це величезний плюс.
показати весь коментар
08.03.2024 17:24 Відповісти
це помилковий підрахунок, бо один військовий НЕ дорівнює одному цивільному!
один військовий - це як мінімум 20 цивільних. тому, тільки щоб вийти в нуль москалі мали би забрати 8 млн. людей при таких втратах.

і яскравий доказ цьому - це мізерний ріст їх економіки по 1-2% в рік за останні 10 років!
показати весь коментар
08.03.2024 23:26 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2024 17:00 Відповісти
Дехто там лишивя і живе.Власть меняется.свадьба в малиновке.Вот и все,не нужно искать чего то здесь необічного.
показати весь коментар
08.03.2024 17:15 Відповісти
Я сам с криму виіхав у 2014,зараз у 2022 виіхав з Каховки.Інколи думаю може не треба було.
показати весь коментар
08.03.2024 17:16 Відповісти
не виїхав, то ми б тебе по цю сторону ЗСУ зустріли
показати весь коментар
08.03.2024 19:17 Відповісти
А кто отдал Украинских громадян оккупантам? Когда здавали города то никто и не думал эвакуировать людей. Бросили скоты людей в лапы рашистам. Вот в США например когда ураган Катрина или Святой Патрик то губернатор подписует указ о эвакуации. Нацгвардия плывет на лодках от дома к дому и ПРИНУДИТЕЛЬНО ЭВАКУИРУЕТ всех жителей в зоне предположительного стихийного бедствия. А у нас все через "мать его так" . Здали города москалям ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯМИ! Ну не скоты ? А?
показати весь коментар
08.03.2024 17:28 Відповісти
могли бы хотя бы разрешить народу владеть оружием, если сами все сдали. но - очевидно - холопы с оружием опаснее, чем Хйло, даже сейчас. до последнего будут "у корыта", к сожалению, несмотря ни на какие пожары.
показати весь коментар
08.03.2024 18:27 Відповісти
В одном только Мариуполе где то пол миллиона людей бросили хоть как ни пиарилась Верещук как героически она людей эвакуирует с Мариуполя под обстрелами
показати весь коментар
08.03.2024 17:31 Відповісти
***** не схоче, кобель не скоче. Це відносно насильницької паспортизації.
показати весь коментар
08.03.2024 17:33 Відповісти
Татишо!
А спробуй там без аусвайса прожити,навіть у село, щоб зимою не змерзнути без опалення, не випустять через блокпости (
Зате наша влада забрала у ВПО останні копійки, на які ми орендували житло.
Ось тепер і думайТЕ, кому потрібен людський капітал
показати весь коментар
08.03.2024 18:50 Відповісти
то їдь в росію. Отримуй цапський паспорт, і мобілізуйся. Не бачу проблеми
показати весь коментар
08.03.2024 19:18 Відповісти
Що значить - примусово? Якщо людину не влаштовує окупація, ноги в руки і до вільної України. Як не дивно, досі працює прикордонний перехід між Україною і москалями. Далеко і небезпечно діставатися? Тоді на Прибалтику і через мазурів до України. Нє? Ну тоді нічим не різняться від окупантів (якщо не партизанять і не влаштовують реальних диверсій а не малюють дулі на парканах)
показати весь коментар
08.03.2024 17:39 Відповісти
Ти там жив?
показати весь коментар
08.03.2024 17:41 Відповісти
https://youtu.be/6KTJb_jFOec?si=RQolFxlxafjC8mai ..

Слуга народное БЫДЛО типа Сваты...😁😁😁
показати весь коментар
08.03.2024 18:30 Відповісти
 
 