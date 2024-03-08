РФ примусово "паспортизувала" понад 4 млн українців на окупованих територіях, - Інститут нацпам’яті

Росія починаючи з 2014 року видала на тимчасово окупованій території України понад 4 мільйони "паспортів".

Про це заявив голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович під час міжнародної конференції "Війна і моральний кейс для майбутнього: культивування візії, суспільної культури та етичної інфраструктури для України й Європи" у Львові, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Щонайменше починаючи з 2014 року Росія видала чотири мільйони паспортів на окупованих територіях - я робив дослідження про це і звітував в Офісі генерального прокурора. Більшість змушені були отримати ці паспорти, бо не мали б медицини, освіти, соціалки", - сказав Дробович.

За його словами, війна розділила українське суспільство на чотири спільноти, між якими існують розриви, безпосередньо пов’язані з етосом, тобто звичаями та буттям у цей час.

Перша і найбільша спільнота – це цивільні люди, які "вибрали Україну і тримають її". Етос цієї спільноти характеризується не лише життям під обстрілами, а й постійним запитанням: "Що я можу зробити, щоб моя спільнота встояла?". Так живуть десятки мільйонів українців, зазначив Дробович.

Друга спільнота, за його словами, – це військові. Її етос – це оборона країни.

Голова УІНП назвав третьою спільнотою до 8 мільйонів українців, які змушені були залишити країну, рятуючись від війни. Велика частина з них підтримують дві названі спільноти. В їхніх серцях теж війна, але вони знаходяться на дистанції і можуть бути або адвокатами України для її порятунку, або шукати спокою, наголосив Дробович.

Зрештою, четверта спільнота – це ті українці, які опинилися на тимчасово окупованій території. Вони не можуть відкрито проявляти підтримку України, та при цьому мають шукати спосіб залишатися самими собою. Вони постійно перебувають під загрозою, їх примушують "паспортуватися" і брати участь у псевдовиборах.

"Вочевидь, це і є контури великого морального розриву українців... Адже поняття про добро і зло, повсякденне життя, питання, як уберегти один одного і чи потрібно це робити, в цих спільнотах різне. І відповідно, суспільні практики різні", - додав Дробович.

Він наголосив, що цю розділеність можна буде подолати після перемоги. Натомість, якщо українці розсваряться, це призведе до самознищення і виграє від цього тільки ворог, заявив голова УІНП.