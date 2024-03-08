РФ примусово "паспортизувала" понад 4 млн українців на окупованих територіях, - Інститут нацпам’яті
Росія починаючи з 2014 року видала на тимчасово окупованій території України понад 4 мільйони "паспортів".
Про це заявив голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович під час міжнародної конференції "Війна і моральний кейс для майбутнього: культивування візії, суспільної культури та етичної інфраструктури для України й Європи" у Львові, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Щонайменше починаючи з 2014 року Росія видала чотири мільйони паспортів на окупованих територіях - я робив дослідження про це і звітував в Офісі генерального прокурора. Більшість змушені були отримати ці паспорти, бо не мали б медицини, освіти, соціалки", - сказав Дробович.
За його словами, війна розділила українське суспільство на чотири спільноти, між якими існують розриви, безпосередньо пов’язані з етосом, тобто звичаями та буттям у цей час.
Перша і найбільша спільнота – це цивільні люди, які "вибрали Україну і тримають її". Етос цієї спільноти характеризується не лише життям під обстрілами, а й постійним запитанням: "Що я можу зробити, щоб моя спільнота встояла?". Так живуть десятки мільйонів українців, зазначив Дробович.
Друга спільнота, за його словами, – це військові. Її етос – це оборона країни.
Голова УІНП назвав третьою спільнотою до 8 мільйонів українців, які змушені були залишити країну, рятуючись від війни. Велика частина з них підтримують дві названі спільноти. В їхніх серцях теж війна, але вони знаходяться на дистанції і можуть бути або адвокатами України для її порятунку, або шукати спокою, наголосив Дробович.
Зрештою, четверта спільнота – це ті українці, які опинилися на тимчасово окупованій території. Вони не можуть відкрито проявляти підтримку України, та при цьому мають шукати спосіб залишатися самими собою. Вони постійно перебувають під загрозою, їх примушують "паспортуватися" і брати участь у псевдовиборах.
"Вочевидь, це і є контури великого морального розриву українців... Адже поняття про добро і зло, повсякденне життя, питання, як уберегти один одного і чи потрібно це робити, в цих спільнотах різне. І відповідно, суспільні практики різні", - додав Дробович.
Він наголосив, що цю розділеність можна буде подолати після перемоги. Натомість, якщо українці розсваряться, це призведе до самознищення і виграє від цього тільки ворог, заявив голова УІНП.
Бізнес з 1000% рентабельності.
Покажіть ще якийсь подібний у світі.
Тому, звичайно, таку вигідну справу буде неодмінно продовжено.
Враховуючи, що десь половина втрачених воєнов, якщо не більше - то не етнічні кацапи, а найманці, ТОТівці, буряти, то картина і зовсім сумна.
Написали вище, це людський ресурс.
пенсіонерів навіть 30%, це величезний плюс.
один військовий - це як мінімум 20 цивільних. тому, тільки щоб вийти в нуль москалі мали би забрати 8 млн. людей при таких втратах.
і яскравий доказ цьому - це мізерний ріст їх економіки по 1-2% в рік за останні 10 років!
А спробуй там без аусвайса прожити,навіть у село, щоб зимою не змерзнути без опалення, не випустять через блокпости (
Зате наша влада забрала у ВПО останні копійки, на які ми орендували житло.
Ось тепер і думайТЕ, кому потрібен людський капітал
Слуга народное БЫДЛО типа Сваты...😁😁😁