У Чорному морі вже четверту добу немає жодного російського військового корабля, - ВМС ЗСУ

Чорноморський флот РФ

Уже четверту добу не фіксується присутність у Чорному морі російських кораблів.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав речник ВМС ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Чорне море вже четверту добу вільне від присутності російських кораблів. В Азові продовжує чергувати одна одиниця, на північ від так званого Кримського мосту", - сказав Плетенчук.

За його словами, російські ракетоносії базуються у східній частині Чорного моря. Для них процедура підготовки до масованих обстрілів України ускладена.

"В будь-якому разі ми намагаємося оперативно отримувати інформацію щодо їх виходів у море, пересування і робити, що необхідно, щоб протидіяти цим заходам", - сказав Плетенчук.

Речник також зауважив, що у Середземному морі залишилися "одиниці, які входять до складу Чорноморського флоту РФ і не змогли повернутися до місця базування" через Босфор.

"Звісно, що з тієї акваторії завдати вогневого ураження по Україні фактично неможливо... Для цього ракети мають перетнути простір НАТО, а це згідно з міжнародним правом є прецедентом, який може трактуватися як напад. Тому, відповідно, таких випадків не було", - сказав Плетенчук.

+11
08.03.2024 17:27
+6
Не пишіть повної єрунди! Усі кораблі ЧФ РФ, що ще залишаються на плаву, чудово себе почувають біля причалів новоросійська та абхазії!
08.03.2024 17:54
+5
..
08.03.2024 17:25
..
08.03.2024 17:25
08.03.2024 17:27
а на п'яту добу з'являться? і що це змінює??
08.03.2024 17:28
4 дні немає ні одного військового корабля? Значить ніхто не захищає танкери та кримській міст.
Якщо виведуть в Чорне якісь кораблі - знов щось в них затоне. І впродовж наступних 4 днів дивним чином пару опор кримського мосту зазнають "хлопок, вспышка, задимлєніє".

Декілька днів не було літака ДРЛО в повітрі у засрашинців - почали працювати гвинтокрили ЗСУ ракетами. Побили РЛС-и у засрашинців - ЗСУ-шники підтягнули "блукаючий петріот" і забаранили 12 сушок за 2 тижні.

Отак воно і працює. Оце і змінює.
08.03.2024 22:21
Ну і, звісно, ніякі наволочі не загрожують зерновозам, що йдуть з Чорноморська чи Одеси, не намагається висадити з гвинтокрилів "досмотрові команди", не ставить морських мін, не випускає "калібри" з кораблів по містах України.

Але ти, провокатор, і далі запитуй "а що це змінює".

Але ти, провокатор, і далі запитуй "а що це змінює".
08.03.2024 22:23
Будуть.
08.03.2024 17:34
Ось що животворящі надводні беспілотники роблять)
08.03.2024 17:35
А куди вони тоді ділись ?
08.03.2024 17:35
все на сушу повылазили...

Согласен - заговолок дебильный
08.03.2024 19:13
А шо такое?
08.03.2024 17:37
Перестали летать, заявил Игнат. ***, я же спикер ВВС, тут про корабли...
08.03.2024 17:40
Треба якось іх виманити із схованок , щоб знищити до кінця
08.03.2024 17:47
А куди вони поділися з підводної лодки, із закритого Чорного моря?
08.03.2024 17:48
Никуда. По портам стоят, но заголовок броский.
08.03.2024 17:52
пистоватый
08.03.2024 19:14
Сподіваюсь, що скоро вони просто зникнуть бухати у компанії корит маацква, котов та інших ...
08.03.2024 17:49
Не пишіть повної єрунди! Усі кораблі ЧФ РФ, що ще залишаються на плаву, чудово себе почувають біля причалів новоросійська та абхазії!
08.03.2024 17:54
Та у чф є чудова традиція топитися, це нескрепно нехтувати традиціями ...
08.03.2024 19:04
У Чорному морі їх немає, але вони знаходяться у східній частині Чорного моря.

Шановна редакціє ...

Шановна редакціє ...
08.03.2024 19:04
как говорил один мой старый знакомый-ссышь-значит уважаешь!
08.03.2024 19:06
Мало хто знає нюанси роботи, однак ті морські дрони пілотуються в режимі реального часу. Сидить оператор перед монітором і добу-півтори пливе за здобиччю. Це можна єпонутися головою так довго втикати у монітор на якому увесь час: зверху небо, а знизу море. І так 20-30 годин, а якщо на морі ніч, то взагалі можна розглядати биті пікселі на моніторі 10 годин.
08.03.2024 19:10
Жодного корабля ? Мабуть з'їли пацюки...
08.03.2024 19:10
Природа відновлюється..
08.03.2024 19:21
08.03.2024 23:57
 
 