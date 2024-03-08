Окупант-мародер розповів про злочини військ РФ під час окупації Київщини: Можно абсолютно все, выносить двери, выворачивать чужую жизнь наизнанку

Російський загарбник розповів про мародерство військових РФ на початку повномасштабного вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про він це розповів у Telegram.

Він розповідає про події, які були на початку повномасштабного вторгнення РФ, коли російські війська зайшли на території Київщини.

У селі Здвижівка Бучанського району рашисти ходили та "зазирали у вікна будинків, дивилися, що є "корисне". Водночас командири, за його словами, видали по 2-3 сухпайки на особу, які швидко закінчилися, а підвозу провізії так і не було. Відтак росіяни ходили селом, крали овочі, закрутки та вбивали курей.

"За кілька днів на командира нашого вийшов місцевий і попросився, щоб його з родиною супроводили до безпечного місця. Жили вони у величезному особняку. Командир сказав, щоб не хвилювалися. Обіцяв, що будинок буде цілим і ніхто туди не зайде. Я особисто бачив, як їхала іномарка, а спереду їхав наш КамАЗ... Вже за кілька годин туди полізли наші ПДРівці (парашутно-десантні роти). Потім уже і наші хлопця потягнулися... Це незрозумілий азарт, коли можна все абсолютно все! Можна зламувати двері, вибивати вікна, вивертати чуже життя назовні", - пише рашист.

За словами окупанта, тоді він вкрав USB-світильники, карабіни та трос. Командир лаяв їх, але все одно раз за разом військові лізли в той будинок.

Рашист також опублікував фото "багатого будинку в Здвижівці", біля яких були позиції окупантів.

Далі військові зайшли у село Озера Бучанського району Київщини, де продовжили мародерити.

Опублікований окупантом знімок будинку в Озерах, в якому розміщалися військові РФ

"Ящики скидали на підлогу, із шаф все викидували. Мішанина під ногами з дитячих іграшок, фото, одягу тощо. Зізнаюсь, коли навіть не було необхідності, то все одно підемо "по хатах", - каже він.

Окупант також розповів про ситуацію, коли вони побачили будинок, в який вже прилетів снаряд, зайшли до нього та побачили там жінку та дівчину. Його "побратим" направив на них автомат із вигуком "Стояти". Вони почали плакати. Як виявилося пізніше це господарі будинку - мати та донька. Після "прильоту" вони жили у сусідів і прийшли за речами.

Рашист каже, що згодом це стало для них нормою.

"Просто заходиш у будь-який будинок, який сподобався, як в Попасній, в якій не було нікого з мирних практично. Або питаєш у місцевих, де господарі будинку, як це було на Херсонщині, Запоріжжі та в Кремінній. Якщо кажуть, що поїхали до України або воюють за ЗСУ, то двері виносяться і цей будинок стає нашим. Можна нескінченно довго розповідати про воїна визволителя, але в кожній людині на війні прокидається варвар... І чим більше втрат, тим більше думаєш, що все робиш все вірно", - підсумував загарбник.

