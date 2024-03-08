УКР
Окупант-мародер розповів про злочини військ РФ під час окупації Київщини: Можно абсолютно все, выносить двери, выворачивать чужую жизнь наизнанку

мародери

Російський загарбник розповів про мародерство військових РФ на початку повномасштабного вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про він це розповів у Telegram.

Він розповідає про події, які були на початку повномасштабного вторгнення РФ, коли російські війська зайшли на території Київщини.

У селі Здвижівка Бучанського району рашисти ходили та "зазирали у вікна будинків, дивилися, що є "корисне". Водночас командири, за його словами, видали по 2-3 сухпайки на особу, які швидко закінчилися, а підвозу провізії так і не було. Відтак росіяни ходили селом, крали овочі, закрутки та вбивали курей.

"За кілька днів на командира нашого вийшов місцевий і попросився, щоб його з родиною супроводили до безпечного місця. Жили вони у величезному особняку. Командир сказав, щоб не хвилювалися. Обіцяв, що будинок буде цілим і ніхто туди не зайде. Я особисто бачив, як їхала іномарка, а спереду їхав наш КамАЗ... Вже за кілька годин туди полізли наші ПДРівці (парашутно-десантні роти). Потім уже і наші хлопця потягнулися... Це незрозумілий азарт, коли можна все абсолютно все! Можна зламувати двері, вибивати вікна, вивертати чуже життя назовні", - пише рашист.

За словами окупанта, тоді він вкрав USB-світильники, карабіни та трос. Командир лаяв їх, але все одно раз за разом військові лізли в той будинок.

Рашист також опублікував фото "багатого будинку в Здвижівці", біля яких були позиції окупантів.

Мародери армії РФ

Дивіться: Окупанти вихваляються краденими в українців велосипедами. ВIДЕО

Далі військові зайшли у село Озера Бучанського району Київщини, де продовжили мародерити.

Опублікований окупантом знімок будинку в Озерах, в якому розміщалися військові РФ

Дивіться також: Шістьом окупантам-мародерам повідомили про підозри. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Ящики скидали на підлогу, із шаф все викидували. Мішанина під ногами з дитячих іграшок, фото, одягу тощо. Зізнаюсь, коли навіть не було необхідності, то все одно підемо "по хатах", - каже він.

Окупант також розповів про ситуацію, коли вони побачили будинок, в який вже прилетів снаряд, зайшли до нього та побачили там жінку та дівчину. Його "побратим" направив на них автомат із вигуком "Стояти". Вони почали плакати. Як виявилося пізніше це господарі будинку - мати та донька. Після "прильоту" вони жили у сусідів і прийшли за речами. 

Рашист каже, що згодом це стало для них нормою.

"Просто заходиш у будь-який будинок, який сподобався, як в Попасній, в якій не було нікого з мирних практично. Або питаєш у місцевих, де господарі будинку, як це було на Херсонщині, Запоріжжі та в Кремінній. Якщо кажуть, що поїхали до України або воюють за ЗСУ, то двері виносяться і цей будинок стає нашим. Можна нескінченно довго розповідати про воїна визволителя, але в кожній людині на війні прокидається варвар... І чим більше втрат, тим більше думаєш, що все робиш все вірно", - підсумував загарбник.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти виносять уцілілу пралку із будинку в окупованій Авдіївці: "Нам Шойгу "Героя" даст за чипы". ВIДЕО

+40
"русский" це не національність - це діагноз !!!
показати весь коментар
08.03.2024 18:04 Відповісти
+33
"с этим нам и жить" (с) - сподіваюсь не довго...
показати весь коментар
08.03.2024 18:16 Відповісти
+24
такое обосравшиеся говно как раз и норм вольфрамовыми шариками ласкать,убожество мясное с завышеным чсв))))этих неандертальцев их чсв и погубит,видно по флоту уже))))всетаки повезло что в большинстве они такие убогие дауны,с их ресурсом в начале который был,всу уже бы и москву с питером захватили а эти ***** мясные на авдеевку за 0,5 штурмов сподобились да пару соседних сел на 10 хат и то благодаря кабам.
показати весь коментар
08.03.2024 18:00 Відповісти
Кляті натівці! Так спотворити нарід пушкена та радонежскаго серьогі((
показати весь коментар
08.03.2024 17:55 Відповісти
такое обосравшиеся говно как раз и норм вольфрамовыми шариками ласкать,убожество мясное с завышеным чсв))))этих неандертальцев их чсв и погубит,видно по флоту уже))))всетаки повезло что в большинстве они такие убогие дауны,с их ресурсом в начале который был,всу уже бы и москву с питером захватили а эти ***** мясные на авдеевку за 0,5 штурмов сподобились да пару соседних сел на 10 хат и то благодаря кабам.
показати весь коментар
08.03.2024 18:00 Відповісти
мучить питання- хто гірший - це лайно чи таке саме в жОПі препіздента ???
показати весь коментар
09.03.2024 15:35 Відповісти
"русский" це не національність - це діагноз !!!
показати весь коментар
08.03.2024 18:04 Відповісти
"с этим нам и жить" (с) - сподіваюсь не довго...
показати весь коментар
08.03.2024 18:16 Відповісти
Щоб вашу недокраїну вивернуло і десь за орбітою Юпітера витрусило!
показати весь коментар
08.03.2024 18:17 Відповісти
А, у отих,Стефанчука Зеленского шмигаля, все затягують та забалакують ЗМІНИ, до законодавства щодо посилення покарання, як керівникам так і держсекретарям ЦОВВ КМУ ОПУ, адміністрації ВРУ секретаріату КМУ, за особисту бездіяльність/саботаж, при НЕвиконанні ними положень МОБ Підготовки з підготовки України до оборони
показати весь коментар
08.03.2024 18:18 Відповісти
Так это нормально для русских
Так делали их деды
Так делали их отцы
Это давняя русская традиция
Которая передается по наследству
А вы не знали?
Плохо
Теперь знаете.....
показати весь коментар
08.03.2024 18:18 Відповісти
Щоб ти **** орк здох і вся твоя рідня,в не людських муках!
показати весь коментар
08.03.2024 18:26 Відповісти
Звичайна руSSка скотина.
показати весь коментар
08.03.2024 18:31 Відповісти
Сподіваюсь, що всі подібні "откровення" належним чином "запротоколені"?
показати весь коментар
08.03.2024 18:39 Відповісти
Вішати сук ...і тих хто їх підтримує.
показати весь коментар
08.03.2024 18:40 Відповісти
Украинские ЧЕРНОЗЁМЫ Этими тварями и удобрены... Много веков!!!
показати весь коментар
08.03.2024 18:51 Відповісти
Нелюдь
показати весь коментар
08.03.2024 18:56 Відповісти
У цьому вся суть кацапських тварюк. Вбивати і нищити.
показати весь коментар
08.03.2024 19:09 Відповісти
а вас хтось торкався, наволоч? що ви під Київом забули, чи де інде?
показати весь коментар
08.03.2024 19:13 Відповісти
Я так і не зрозумів, це воно на допиті розповідало, чи якісь мемуари випустив? Звідки ці откровєнія?
показати весь коментар
08.03.2024 19:24 Відповісти
цєль "бить русскім" оправдиваєт срєдства

в сповіді цього "воїна-освободітєля" можна побачити "тітанічєскую работу" толстоєвского і чайковского (з його фігурним катанієм), по "воспітанію нового русского чєловєка"

ну, воспіталі !

тепер він прийшов вбивати, красти і мучітєльно-сладко (как толстоєвскій научіл) рефлексіровать що теперь "єму можна всьо, он жє русскій"
показати весь коментар
08.03.2024 19:29 Відповісти
"Гоп стоп-поворот,їдемо на Бєлгород....." вони це повинні вижрати.
показати весь коментар
08.03.2024 19:42 Відповісти
путінська свинота
показати весь коментар
08.03.2024 20:19 Відповісти
чуйствітєлький какойто мародьор порвался на андрєєвскій флаг... а жить єму недолго: стєкломой об том позаботіцца
показати весь коментар
08.03.2024 23:03 Відповісти
Новини свої не дивитесь? Кожен день в країні афери, грабіж та вбивства, що вже й казати про чужих, коли в хаті як на звалищі.... АРХ М
показати весь коментар
09.03.2024 03:44 Відповісти
Точно що руський це не національність, це діагноз окуєвшего від крові раба
показати весь коментар
09.03.2024 09:01 Відповісти
Русский це релігія, це ******** виток фашизму, вони все роблять правильно за ним бог і отєчєство.
показати весь коментар
09.03.2024 10:20 Відповісти
Молодець ! В москалів допомоги попросив.
показати весь коментар
09.03.2024 12:16 Відповісти
Помста буде безкінечна.
показати весь коментар
09.03.2024 14:42 Відповісти
Доброго дня, шановні читачі, як мені зараз важко читати цю статтю, адже я мислила що той хто пограбував та знищував мій дім здох. А він живий🤬🤬🤬 Саме мій будинок в Озерах він позначив!!!!! Як же я мрію щоб кожен росіянин за зруйноване життя заплатив😭😭😭 Мій будинок в якому ми прожили тільки 3 роки, це неможливо читати😭😭😭
показати весь коментар
09.03.2024 21:32 Відповісти
 
 