Єврокомісія наступного тижня представить проєкт переговорної рамки щодо вступу України, - Домбровскіс

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс

Наступного тижня Європейська комісія представить на розгляд країн-членів Євросоюзу проєкт переговорної рамки щодо вступу України для його подальшого затвердження.

Про це заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на спільній з Премʼєр-міністром України Денисом Шмигалем пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я хочу сказати, що за останній рік ми досягли дуже важливих поступів на цьому шляху: по-перше, Україна отримала статус країни-кандидата; по-друге, ми запустили вже початок підготовки до переговорного процесу до вступу України в ЄС. Наступного тижня ми вже представимо на розгляд країн-членів ЄС проєкт рамкового переговорного процесу, який ми б хотіли, щоб усі ці країни затвердили", – сказав Домбровскіс.

Віцепрезидент Єврокомісії зауважив, що після виконання чотирьох додаткових рекомендацій для України всі країни-члени належним чином відмітять поступ держави в реформах на шляху до ЄС. Він пояснив, що з урахуванням виконання цих чотирьох умов Європейська Рада буде просити країн-членів затвердити переговорну рамку.

"Але з урахуванням того прогресу, який вже було досягнуто, ми можемо сказати, що перспективи дуже хороші", – підкреслив Домбровскіс.

