2 258 37

Партнери розуміють - якщо не вистоїть Україна, воювати з РФ доведеться усім НАТО, - Зеленський

Володимир Зеленський

Західні партнери України усвідомлюють: якщо не вистоїть у війні Україна, то Росія нападе на країни НАТО, і тоді воювати доведеться усім членам Альянсу.

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для програми Cinque minuti італійського телеканалу Rai1, наголошуючи на важливості підтримки України з боку її партнерів, передає Цензор.НЕТ.

"Українці сьогодні сплачують за свій вибір найвищу ціну. Гинуть наші військові. І це розуміють наші партнери. Вони розуміють, що якщо Україна не витримає, то Росія піде далі і точно нападе на країни НАТО. Якщо Росія нападе, або окупує частину території тієї чи іншої країни НАТО, усім країнам Альянсу доведеться сплачувати найвищу ціну і відправляти свої війська", - зазначив Президент.

У цьому контексті він висловив вдячність Італії, яка, за його словами, надає Україні свою підтримку і допомогу. Але Італія не може сама допомогти на такому рівні, щоб це був надійний захист від російської агресії, зауважив Зеленський. Тому тверда і своєчасна підтримка усіх західних країн є вкрай важливою.

"Ми маємо справу з терористичною країною і керівництвом дуже великої за територією і за кількістю людей країни. Тому спільна допомога усіх країн заходу дуже важлива сьогодні. Вона потрібна, щоб відстояти міжнародне право, повагу до людей і їх права", - сказав Президент.

Інтерв'ю Володимира Зеленського

Зеленський Володимир (25197) НАТО (6719)
+13
зеля,гинуть не ваші,ваші кварталівці морди понаїдали!
Гинуть УКРАЇНСЬКІ ВОЇНИ !
08.03.2024 18:14 Відповісти
+13
Щось два з половиною років тому ти не розумів коли партнери кричали вголос - готуйтеся до війни, а ти - нахєра в нас травневі шашликі партнери так не роблять.. та інше. А зараз військовий гуру, аналітєг.
08.03.2024 18:19 Відповісти
+9
Европейские партнеры уж точно не будут звать европейцев на шашлыки
А заминируют все европейские границы
Это только ты у нас умеешь все РАЗМИНИРОВАТЬ
Владимир ЧОНГАРСКИЙ!
08.03.2024 18:15 Відповісти
Розуміння їхнє вже дуже набридло.. сміливості наберіться, і Ми нормально озброєні раССєю за рік помножимо на нуль..
08.03.2024 18:09 Відповісти
Поржалі.

08.03.2024 18:12 Відповісти
Два роки з Нас ржеш??
08.03.2024 18:33 Відповісти
Зебіли обирали Зе - Хоч Паржом.

Так? Було таке?

Це ж твоє Зе жартувало з вєлосіпєдом!

Так? Було і таке?
09.03.2024 09:13 Відповісти
По різному було усіх.. дивись краще як стало..
09.03.2024 09:43 Відповісти
було усіх - це що? Це де?

Це як Зе навангував?

- https://youtu.be/ZaeKivMgK7s?si=I_DoKcdYhXzAMw5B Казали "буде долар сорокпять при Зеленському, буде хаос.., буде війна..." Дивіться - нічого нЕ сталося.
10.03.2024 06:19 Відповісти
як би я нюхнув, шмальнув чи курнув
або хочаб наібенився
яб теж думав що партнери це розуміють
а так як я тверезий у всіх напрямках то розумію що їм
трохи ***** *****, бо є ми
і вони не ************ саме через нас
будемо відступати, підкинуть щось
будемо атакувати припинять давати
так вже 2 роки
грають нас наші партнери як хочуть.
08.03.2024 19:39 Відповісти
а навіщо ?
08.03.2024 18:14 Відповісти
08.03.2024 18:14 Відповісти
А ему что до этого? Оно шантажирует трагедикй Украмны весь мир... Но ему это до жопы дверцы. Он хочет Украину путлеру отдасть. Такова задача у него. И если апроксимировать все его предыдущие решения это четко просматривается...
08.03.2024 18:20 Відповісти
08.03.2024 18:15 Відповісти
Дебил, бл...
08.03.2024 18:16 Відповісти
По опыту Янелоха Европа должна следующие 3 года готовиться к войне с парашей. Вот так.
08.03.2024 18:18 Відповісти
Щось два з половиною років тому ти не розумів коли партнери кричали вголос - готуйтеся до війни, а ти - нахєра в нас травневі шашликі партнери так не роблять.. та інше. А зараз військовий гуру, аналітєг.
08.03.2024 18:19 Відповісти
Ага а одна криворога істота до шашликів готувалася, та зійтися ''па срєдінє" . Ото взяти і отако ''пасрєдінє'' і розчахнути оте кривороге!
08.03.2024 18:21 Відповісти
А за що там "дружній" Китай з Єрмаком перетирав?

Китай теж розуміє наслідки?
Чи якраз Єрмака та Китай це влаштовує?
08.03.2024 18:29 Відповісти
Якби ти, падло, далi грав х.эм на роялi, то Порох вже б давно знищив *********.
08.03.2024 18:30 Відповісти
Tem vremenem NATO novyje bombrdirovciki zapuskajet B-21
08.03.2024 18:30 Відповісти
Не НАТО,а саме США.На задньому фоні,навіть прапори США.
08.03.2024 19:30 Відповісти
A stati,eto ne NATO? Jesli serjiozno bezpilotniki sto vedut razvedku amerikanskije ili drugije,oni byli i jest finansirovajemyje NATO stranami,.
08.03.2024 19:34 Відповісти
НАТО тримається на штатах.Ці літаки,це США.І зроблені за бюджет США.
08.03.2024 19:58 Відповісти
Da na statax kak trimalis,tak i budet trimatsia.Nevazno kto budet prezident Tramp ili Baiden ili ecio kto to oni budet nATO.Eti litaki sto na foto da s biudzeta statov,no jest gde NATO strani kupili bezpilotniki razvecyki sto letajet po nATo sranam u granic
08.03.2024 20:19 Відповісти
"воювати з РФ доведеться усім НАТО Джерело:
Ну це навряд... Ердоган воювати не буде, Орбан та Фіцо теж не будуть, Шольцу Бундестаг не дозволить...
08.03.2024 18:31 Відповісти
Nemci tocno budet vojevat, im jest za sto vojevat Kionesberg zabrat.Nenado delat iz kacapov superderzavu 2 ili 3 dnia i NATO vojska uze budet maskve i bez turkov pomoci ili vengrov
08.03.2024 18:38 Відповісти
Єдиною, але необхідною і достатньою перевагою людожерських режимів над "цивілізованими" є відсутність у їхніх (людожерських) військових доктринах поняття "прийнятні втрати".

І перепрошую, а кирилицю налаштувати апаратура чи віросповідання не дозволяє?
08.03.2024 18:58 Відповісти
Teper vojujet texnologiji samalioti,raketi,bezpilotniki,taktika,eto ne 1917 god.Kacapi pravilno malo sto izmenilos u nix i segodnia, pusecnoje miasom kak sli,tak i idut dalse.Vsio sto imejet NATO samolioti,raketi i drugoje sto ecio nevydeli jest u nix na mnogo raz luce kacapov i mnogo raz bolse
Interesno dumajete kacapi budet streliat po nATO,a te budet smotret imeja na 100 raz lucuju armiju?
08.03.2024 19:23 Відповісти
Десь про 2-3 дні я чув уже.
08.03.2024 19:00 Відповісти
Навіть важко уявити що було б,
якби на його місці був якийсь дурачок.
08.03.2024 18:34 Відповісти
Ну, ти теж НЕ розумієш, що, якщо Україна не вистоїть, то ВАМ НІДЕ БУДЕ КРАСТИ!
І продовжуєте красти-красти-красти-....
То, що ти хочеш від західних політиків?!
08.03.2024 18:45 Відповісти
Вони не крадуть. Вони спасають західні гроші.
08.03.2024 19:01 Відповісти
Партнери розуміють - якщо не вистоїть Україна, воювати з РФ доведеться усім НАТО

Вони все розуміють.
Тому і поводяться з нами саме так.
08.03.2024 19:06 Відповісти
Скажи хто здав Україну,ТИ один !!!!!!
08.03.2024 19:22 Відповісти
Який борзий чтець текстів!
08.03.2024 19:29 Відповісти
Західні партнери України усвідомлюють: всього навсього.Від ЗАХІДНОГО усвідомлення,рашистське знищення України не припиняється
08.03.2024 19:50 Відповісти
Якщо...В цього додіка все казочка , і вічний пошук вільних вух.
08.03.2024 20:24 Відповісти
 
 