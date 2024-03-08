Партнери розуміють - якщо не вистоїть Україна, воювати з РФ доведеться усім НАТО, - Зеленський
Західні партнери України усвідомлюють: якщо не вистоїть у війні Україна, то Росія нападе на країни НАТО, і тоді воювати доведеться усім членам Альянсу.
Про це сказав Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для програми Cinque minuti італійського телеканалу Rai1, наголошуючи на важливості підтримки України з боку її партнерів, передає Цензор.НЕТ.
"Українці сьогодні сплачують за свій вибір найвищу ціну. Гинуть наші військові. І це розуміють наші партнери. Вони розуміють, що якщо Україна не витримає, то Росія піде далі і точно нападе на країни НАТО. Якщо Росія нападе, або окупує частину території тієї чи іншої країни НАТО, усім країнам Альянсу доведеться сплачувати найвищу ціну і відправляти свої війська", - зазначив Президент.
У цьому контексті він висловив вдячність Італії, яка, за його словами, надає Україні свою підтримку і допомогу. Але Італія не може сама допомогти на такому рівні, щоб це був надійний захист від російської агресії, зауважив Зеленський. Тому тверда і своєчасна підтримка усіх західних країн є вкрай важливою.
"Ми маємо справу з терористичною країною і керівництвом дуже великої за територією і за кількістю людей країни. Тому спільна допомога усіх країн заходу дуже важлива сьогодні. Вона потрібна, щоб відстояти міжнародне право, повагу до людей і їх права", - сказав Президент.
Так? Було таке?
Це ж твоє Зе жартувало з вєлосіпєдом!
Так? Було і таке?
Це як Зе навангував?
- https://youtu.be/ZaeKivMgK7s?si=I_DoKcdYhXzAMw5B Казали "буде долар сорокпять при Зеленському, буде хаос.., буде війна..." Дивіться - нічого нЕ сталося.
або хочаб наібенився
яб теж думав що партнери це розуміють
а так як я тверезий у всіх напрямках то розумію що їм
трохи ***** *****, бо є ми
і вони не ************ саме через нас
будемо відступати, підкинуть щось
будемо атакувати припинять давати
так вже 2 роки
грають нас наші партнери як хочуть.
Гинуть УКРАЇНСЬКІ ВОЇНИ !
А заминируют все европейские границы
Это только ты у нас умеешь все РАЗМИНИРОВАТЬ
Владимир ЧОНГАРСКИЙ!
Китай теж розуміє наслідки?
Чи якраз Єрмака та Китай це влаштовує?
Ну це навряд... Ердоган воювати не буде, Орбан та Фіцо теж не будуть, Шольцу Бундестаг не дозволить...
І перепрошую, а кирилицю налаштувати апаратура чи віросповідання не дозволяє?
Interesno dumajete kacapi budet streliat po nATO,a te budet smotret imeja na 100 raz lucuju armiju?
якби на його місці був якийсь дурачок.
І продовжуєте красти-красти-красти-....
То, що ти хочеш від західних політиків?!
Вони все розуміють.
Тому і поводяться з нами саме так.