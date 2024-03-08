Партнери розуміють - якщо не вистоїть Україна, воювати з РФ доведеться усім НАТО, - Зеленський

Західні партнери України усвідомлюють: якщо не вистоїть у війні Україна, то Росія нападе на країни НАТО, і тоді воювати доведеться усім членам Альянсу.

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для програми Cinque minuti італійського телеканалу Rai1, наголошуючи на важливості підтримки України з боку її партнерів, передає Цензор.НЕТ.

"Українці сьогодні сплачують за свій вибір найвищу ціну. Гинуть наші військові. І це розуміють наші партнери. Вони розуміють, що якщо Україна не витримає, то Росія піде далі і точно нападе на країни НАТО. Якщо Росія нападе, або окупує частину території тієї чи іншої країни НАТО, усім країнам Альянсу доведеться сплачувати найвищу ціну і відправляти свої війська", - зазначив Президент.

У цьому контексті він висловив вдячність Італії, яка, за його словами, надає Україні свою підтримку і допомогу. Але Італія не може сама допомогти на такому рівні, щоб це був надійний захист від російської агресії, зауважив Зеленський. Тому тверда і своєчасна підтримка усіх західних країн є вкрай важливою.

"Ми маємо справу з терористичною країною і керівництвом дуже великої за територією і за кількістю людей країни. Тому спільна допомога усіх країн заходу дуже важлива сьогодні. Вона потрібна, щоб відстояти міжнародне право, повагу до людей і їх права", - сказав Президент.

