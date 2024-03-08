Понад 4400 постраждалих від війни українців евакуйовано на лікування за кордон, - МОЗ

Протягом двох років повномасштабної війни Міністерство охорони здоров’я України разом із Єврокомісією, ВООЗ та іншими партнерами організовують евакуаційні рейси для постраждалих українців на лікування за кордон.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я на своєму сайті, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, загалом вже вдалося евакуювати 4417 громадян, серед яких є пацієнти з мінно-вибуховими травмами, ті, хто потребує протезування, та онкопацієнти. Крім того, серед евакуйованих - понад 600 дітей з травмами та онкологічними захворюваннями.

У МОЗ також повідомили, що на сьогодні вже понад 30 країн прийняли українців на лікування, зокрема Німеччина (1078 осіб), Польща (383), Норвегія (347), Латвія, Литва, Франція, Італія, Данія, Швеція, Бельгія, Іспанія, Нідерланди та ін.

Ознайомитися з критеріями направлення українців на лікування за кордон можна тут.

Зараз діють кілька маршрутів медичної евакуації на лікування за кордон, а саме:

через обласний департамент охорони здоров’я;

шляхом подання особистої заявки через сайт МОЗ у розділі "Громадянам";

для військовослужбовців — шляхом подання на евакуацію за кордон через командування Медичних сил України.

Детальнішу інформацію про особливості надання медичної допомоги постраждалим громадянам України за кордоном можна знайти за посиланням.

