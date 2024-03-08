Унаслідок російської окупації ЗАЕС інформування про стан ядерної та радіаційної безпеки відбувається зі значним запізненням, - ДІЯРУ
Окупація Росією Запорізької АЕС, недопуск на промисловий майданчик українського ліцензованого персоналу та блокування роботи автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО) на ЗАЕС призвели до того, що й Україна, й загалом міжнародна атомна спільнота отримують інформацію про стан ядерної та радіаційної безпеки на атомній станції зі значним запізненням.
Як передає Цензор.НЕТ, на цьому наголосив Голова Держатомрегулювання – Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков під час зустрічі із заступницею Генерального директора МАГАТЕ, директором Департаменту ядерної та фізичної безпеки Ліді Еврар, що відбулася сьогодні в Австрії.
"Присутність постійної моніторингової місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС важлива для України та міжнародної атомної спільноти насамперед в плані інформування про стан ядерної та радіаційної безпеки. Всі ми розуміємо, що фахівці Агентства збирають інформацію про радіаційний стан на атомній станції фактично в ручному режимі. Через блокування російськими загарбниками АСКРО сьогодні Україна фактично позбавлена можливості виконувати Конвенцію про оперативне оповіщення про ядерну аварію", - зазначив Коріков.
Він додав, що це відбувається на тлі інших злочинних дій російських окупантів. Вони продовжують експлуатувати енергоблок №4 у стані гарячого зупину, що суперечить умовам ліцензій Держатомрегулювання, які чітко визначають, що експлуатація усіх шести енергоблоків ЗАЕС має відбуватися лише в стані холодного зупину.
За його словами, це суттєво збільшує загрози для ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС в умовах втрати надійного джерела водопостачання (Каховське водосховище зникло внаслідок руйнування Каховської дамби російськими терористами 6 червня 2023 року), відсутності стабільного живлення від української енергосистеми (за час окупації знеструмлення ЗАЕС відбувалося вже 8 разів), відсутністю належного обслуговування та ремонтів систем безпеки та пов’язаного з безпекою обладнання, перебуванням на промисловому майданчику нелегітимного персоналу.
