Голова МЗС Польщі Сікорський: Присутність західних військ в Україні не є чимось немислимим

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що порушена президентом Франції Емманюелем Макроном дискусія про західні війська в Україні є корисною для впливу на Росію.

Про це він сказав 8 березня на конференції в польському Сеймі, присвяченій 25-річчю членства Польщі в НАТО, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Коментуючи слова Макрона, Сікорський нагадав, що подібний прецедент уже існував в історії, а саме – під час Корейської війни 1950-1953 років, коли на допомогу країні вирушила коаліція держав за рішенням Ради безпеки ООН.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон сказав, за якої умови Франція може ввести свої війська в Україну - якщо фронт просунеться "в бік Одеси або Києва", - L’Independant

"Пам'ятаєте, на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй одразу після вторгнення понад 140 країн зі 190 проголосували за те, щоб засудити агресію як неприйнятну. Це не просто заява для преси, це створення правової бази", – вважає він.

З огляду на це, додав голова польського МЗС, "коаліція держав-членів ООН тут для припинення агресії не є чимось немислимим".

"Ось чому я ціную французьку ініціативу останніх днів. Тому що, на мою думку, вона має добрий намір, а саме – щоб саме російський президент питав себе, яким буде наш наступний крок, а не щоб він був впевнений, що ми не зробимо нічого креативного, і тому міг планувати свої сценарії", – наголосив Сікорський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україні бракує боєприпасів, Захід повинен діяти швидко, - Сікорський

На його думку, на боці Заходу має грати "здатність до творчо визначеної та асиметричної ескалації".

які проблеми провести навчання в Україні? до 2014 і , навіть, до 2024!!! проводили купу навчань, чому зараз проводять в Польщі , а не на заході, чи центрі України. А потім забудьте вивезти...
Так. А де укр- лит- польский батальон???
08.03.2024 19:47 Відповісти
на папері
08.03.2024 19:49 Відповісти
Не є чимось немислимим і питання миттєвих нуль-просторових переміщень, і подорожі в часі.
Цікаво, а як там справи з розв'язанням проблем переміщення військ по територіях країн НАТО?
які проблеми провести навчання в Україні? до 2014 і , навіть, до 2024!!! проводили купу навчань, чому зараз проводять в Польщі , а не на заході, чи центрі України. А потім забудьте вивезти...
Так. А де укр- лит- польский батальон???
на папері
І в зарплатних відомостях.
Раньше был даже общался с нашим офицером,потом все затихло.
це просто пісдйожь
Сказав і обісрався..
А українці вже губу розкотали - ми там у вас у Европах контрабандою побудемо, а ви захищайте нас. Вони ж не лохи.
вони що, змовились? І цей тролить Шольца.
Засрать мозг царю не получится, там фентези-историей уже все загажено.
польща так потужно готується до майбутньої війни з росією, що заблокувала український кордон, заборонила ввезення української агропродукції, і почала масово скуповувати російські агро товари по демпінговим цінам звинувачуючи у обвалі цін на своєму ринку - Україну. Тобто нинішня польща - країна клоун.
Навчені правлінням Зе-ОПи вже ніхто на них не надіється.
Єдине що є мислимим це блокада поляками кордону коли українці гинуть за вашу свободу. Польському цинізму немає меж.
подібний прецедент уже існував в історії, а саме - під час Корейської війни 1950-1953 років

так само поділити?
Я розчарувався в так званих союзниках пфу
ООН направляла війська країн на війну. За Статутом. В Південну Корею, коли комуністи з півночі вже святкували перемогу. Якщо країни Європи пошлють війська до України, ніякого порушення не буде. Окрім одного. Без узгодження. Але це таке. Головне країни проявили свою непоступливість та хоробрість у боротьбі з агресором. Залишилось лише одне - БУТИ ХОРОБРИМИ.
Все правильно він пояснив,це називається *политическая неоприделенность*,найбільше шкоди завдав Байден коли зразу заявив *що американськах солдат не буде в Україні*,промовчав би і хай Плешивий гадав що буде далі.
"здатність до творчо визначеної та асиметричної ескалації" перекладала нейромережа? шановна редакція,на людську мову переведіть,будь ласка
Сумніваюсь,що польські війська в Україні можуть сприйматися нормально українцями.В поляків є "хороша" традиція зайти і забути вийти,як і у московських військ.
я особисто проти поляків, венгрів та словаків
