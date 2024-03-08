Голова МЗС Польщі Сікорський: Присутність західних військ в Україні не є чимось немислимим

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що порушена президентом Франції Емманюелем Макроном дискусія про західні війська в Україні є корисною для впливу на Росію.

Про це він сказав 8 березня на конференції в польському Сеймі, присвяченій 25-річчю членства Польщі в НАТО, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Коментуючи слова Макрона, Сікорський нагадав, що подібний прецедент уже існував в історії, а саме – під час Корейської війни 1950-1953 років, коли на допомогу країні вирушила коаліція держав за рішенням Ради безпеки ООН.

"Пам'ятаєте, на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй одразу після вторгнення понад 140 країн зі 190 проголосували за те, щоб засудити агресію як неприйнятну. Це не просто заява для преси, це створення правової бази", – вважає він.

З огляду на це, додав голова польського МЗС, "коаліція держав-членів ООН тут для припинення агресії не є чимось немислимим".

"Ось чому я ціную французьку ініціативу останніх днів. Тому що, на мою думку, вона має добрий намір, а саме – щоб саме російський президент питав себе, яким буде наш наступний крок, а не щоб він був впевнений, що ми не зробимо нічого креативного, і тому міг планувати свої сценарії", – наголосив Сікорський.

На його думку, на боці Заходу має грати "здатність до творчо визначеної та асиметричної ескалації".