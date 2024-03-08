Стратегія надання Україні допомоги по краплині більше не працює. Якщо триватиме так далі, нічим хорошим це не закінчиться, - Кулеба
Стратегія надання Україні допомоги по краплині більше не працює, потрібні своєчасні постачання зброї, сильні рішення - кінець війні.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні зрозуміло одне, і ми маємо відкрито визнати це з гіркотою і тверезістю. Я хочу, щоб усі наші партнери знали: ми надзвичайно вдячні вам за те, що ви зробили для України, але стратегія надавати Україні допомогу по краплині більше не працює. Вона закінчилася. І якщо все триватиме так, як відбувається зараз, нічим хорошим це для всіх нас не закінчиться. Необхідні безперешкодні та своєчасні постачання всіх видів зброї та боєприпасів, щоб Україна перемогла Росію, і війна в Європі не перекинулася на неї безпосередньо", - сказав Кулеба на пресконференції в Литві з литовським, латвійським, естонським і французьким колегами.
Кулеба наголосив, що необхідно прийняти як нову реальність, що епоха миру в Європі завершилася.
"І це, на мій погляд, той посил, до якого дійшов Париж, скликавши саміт тиждень тому: ті, хто не вірить, що війна може статися за межами України, перейшовши на територію, яка наразі є територією НАТО, будь ласка, прокиньтеся, почитайте підручники історії, послухайте, що говорить зараз Путін, і знайдіть 10 відмінностей. Ви не знайдете", - зазначив міністр.
За його словами, свого часу можна було уникнути окупації країн Балтії, якби було ухвалено сильні рішення.
"Чому або як довго ми й далі спотикатимемося об слабкі рішення у 2024 році? Слабкі рішення - більше війни. Сильні рішення - кінець війні. Усе дуже просто. І дискусія, розпочата в Парижі, - це шлях до сильних рішень", - вважає Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це лайно ще і говорить)
Зате стратегія закатування зброї в асфальт гарно працювала.
Зате вся ваша дєрьмаківська шобла робить усе, щоб такий стан речей зберігався як найдовше чи взагалі погіршувався. Чого варте подвійне відвідування завгоспом США минулого року - двопартійну підтримку наче корова язиком злизала. А хамські спічи найвеличнішо? Клоунада з виїздом на кордон шапіто з КМУ?
Словам вашим вірить тільки глядач "телемарафєту", а розумні люди аналізують дії. І це стане вироком вашій шоблі.
До речі! Кажуть, що суддя Лінч вирішив трохи пізніше провести відпустку в Україні
"Генерал обрушился с критикой на действия Белого дома и в начале полномасштабного вторжения, когда воздушное пространство Украины долгое время не было закрыто, а вместо этого доминировал нарратив об избежании «конфронтации с Россией».
«А потом вся военная помощь, которую мы оказывали, выделялась по чуть-чуть. И оправданий этому было много"....
Тепер Кулеба - "Стратегия предоставления Украине помощи капля за каплей больше не работает. Если продлится так далее, ничем хорошим это не закончится"
@ та шанувальники - ваш вихід
============
Что, поляки перекрыли границу, воровать меньше стали, а аппетиты ростут? ОП у ЗСУ уже украл за два года 200 млрд. грн