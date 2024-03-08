Стратегія надання Україні допомоги по краплині більше не працює. Якщо триватиме так далі, нічим хорошим це не закінчиться, - Кулеба

Стратегія надання Україні допомоги по краплині більше не працює, потрібні своєчасні постачання зброї, сильні рішення - кінець війні.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні зрозуміло одне, і ми маємо відкрито визнати це з гіркотою і тверезістю. Я хочу, щоб усі наші партнери знали: ми надзвичайно вдячні вам за те, що ви зробили для України, але стратегія надавати Україні допомогу по краплині більше не працює. Вона закінчилася. І якщо все триватиме так, як відбувається зараз, нічим хорошим це для всіх нас не закінчиться. Необхідні безперешкодні та своєчасні постачання всіх видів зброї та боєприпасів, щоб Україна перемогла Росію, і війна в Європі не перекинулася на неї безпосередньо", - сказав Кулеба на пресконференції в Литві з литовським, латвійським, естонським і французьким колегами.

Кулеба наголосив, що необхідно прийняти як нову реальність, що епоха миру в Європі завершилася.

"І це, на мій погляд, той посил, до якого дійшов Париж, скликавши саміт тиждень тому: ті, хто не вірить, що війна може статися за межами України, перейшовши на територію, яка наразі є територією НАТО, будь ласка, прокиньтеся, почитайте підручники історії, послухайте, що говорить зараз Путін, і знайдіть 10 відмінностей. Ви не знайдете", - зазначив міністр.

За його словами, свого часу можна було уникнути окупації країн Балтії, якби було ухвалено сильні рішення.

"Чому або як довго ми й далі спотикатимемося об слабкі рішення у 2024 році? Слабкі рішення - більше війни. Сильні рішення - кінець війні. Усе дуже просто. І дискусія, розпочата в Парижі, - це шлях до сильних рішень", - вважає Кулеба.