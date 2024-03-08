УКР
Стратегія надання Україні допомоги по краплині більше не працює. Якщо триватиме так далі, нічим хорошим це не закінчиться, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Стратегія надання Україні допомоги по краплині більше не працює, потрібні своєчасні постачання зброї, сильні рішення - кінець війні.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

"Сьогодні зрозуміло одне, і ми маємо відкрито визнати це з гіркотою і тверезістю. Я хочу, щоб усі наші партнери знали: ми надзвичайно вдячні вам за те, що ви зробили для України, але стратегія надавати Україні допомогу по краплині більше не працює. Вона закінчилася. І якщо все триватиме так, як відбувається зараз, нічим хорошим це для всіх нас не закінчиться. Необхідні безперешкодні та своєчасні постачання всіх видів зброї та боєприпасів, щоб Україна перемогла Росію, і війна в Європі не перекинулася на неї безпосередньо", - сказав Кулеба на пресконференції в Литві з литовським, латвійським, естонським і французьким колегами.

Кулеба наголосив, що необхідно прийняти як нову реальність, що епоха миру в Європі завершилася.

"І це, на мій погляд, той посил, до якого дійшов Париж, скликавши саміт тиждень тому: ті, хто не вірить, що війна може статися за межами України, перейшовши на територію, яка наразі є територією НАТО, будь ласка, прокиньтеся, почитайте підручники історії, послухайте, що говорить зараз Путін, і знайдіть 10 відмінностей. Ви не знайдете", - зазначив міністр.

За його словами, свого часу можна було уникнути окупації країн Балтії, якби було ухвалено сильні рішення.

"Чому або як довго ми й далі спотикатимемося об слабкі рішення у 2024 році? Слабкі рішення - більше війни. Сильні рішення - кінець війні. Усе дуже просто. І дискусія, розпочата в Парижі, - це шлях до сильних рішень", - вважає Кулеба.

знімайте асфальт із пюрерським бітумом та заряджайте у катапульти.
08.03.2024 20:12 Відповісти
А заглянути в очко і побачити там мир, зійтися ''пасрєдінє'' вже не працює?
Зате стратегія закатування зброї в асфальт гарно працювала.
08.03.2024 20:24 Відповісти
За 2 роки від повномаштабного вторгнення заводи з виробництва набоїв вже придбані за кордоном і працюють на повну потужність чи будете жебракувати і просити дати зброю до кінця війни? Самі, маємо все робити власними силами. Досить вже 2 роки розраховували, що хтось має нам допомогти замість нас самих. Нікому ми не потрібні.
08.03.2024 20:19 Відповісти
альпийское нищенство-святое дело . О Бендер
08.03.2024 20:18 Відповісти
Ну після такої заяви будуть допомогу не краплинами а цілими лопатами видавати
08.03.2024 20:18 Відповісти
Нічим "хорошим" , вчить українську , і не стогнати! Красти не треба, президента справжнього треба , і все буде!
08.03.2024 20:18 Відповісти
За 2 роки від повномаштабного вторгнення заводи з виробництва набоїв вже придбані за кордоном і працюють на повну потужність чи будете жебракувати і просити дати зброю до кінця війни? Самі, маємо все робити власними силами. Досить вже 2 роки розраховували, що хтось має нам допомогти замість нас самих. Нікому ми не потрібні.
08.03.2024 20:19 Відповісти
Тобто, до всього ми ще подаруємо заводи.
08.03.2024 21:48 Відповісти
Заводы ЗА КОРДОНОМ.
09.03.2024 08:38 Відповісти
Ти міністр чи насрано? (с)

Це лайно ще і говорить)
08.03.2024 20:19 Відповісти
08.03.2024 20:22 Відповісти
Війна закінчиться, коли закінчаться кацапи і їх агенти в українській владі.
08.03.2024 20:23 Відповісти
Цей попугай дерьмака хай менше краде й допомоги буде фінансової непотрібно
08.03.2024 20:30 Відповісти
Не переживай так, вже все ,нового посла в Англію ж назначили.Залишилось про це тільки з Валерієм Федоровичем і британцями домовитись.
08.03.2024 20:31 Відповісти
залишилися британці
08.03.2024 23:04 Відповісти
В вас є підтвердження від Залужного , пряма мова. Чи ви про відосики від Зе? Так він не соромиться маніпулювати і брехати з трибуни ООН ( про шефіра), а всередині країни бреше , маніпулює, шантажує на постійній основі .Ви,мабуть , один з небагатьох ,хто сприймає на віру оці його побрехеньки.
09.03.2024 03:38 Відповісти
Тимошенко,тепер зам Умерова......Так вже пишуть.Дайош велику стройку захисних споруд!!!Люди ви поняли?Тимошенко.....в МО.Якщо не фейк.....То це.....
08.03.2024 20:32 Відповісти
Проблеми допомоги Україні це робота зеленої влади, зелень захопила владу повинна працювати й вирішувати проблеми. А постійні пусті заяви це свідчення недієздатності влади від "мудрого нАріду"
08.03.2024 20:33 Відповісти
"...але стратегія надавати Україні допомогу по краплині більше не працює. Вона закінчилася." Джерело:

Зате вся ваша дєрьмаківська шобла робить усе, щоб такий стан речей зберігався як найдовше чи взагалі погіршувався. Чого варте подвійне відвідування завгоспом США минулого року - двопартійну підтримку наче корова язиком злизала. А хамські спічи найвеличнішо? Клоунада з виїздом на кордон шапіто з КМУ?
Словам вашим вірить тільки глядач "телемарафєту", а розумні люди аналізують дії. І це стане вироком вашій шоблі.
До речі! Кажуть, що суддя Лінч вирішив трохи пізніше провести відпустку в Україні
08.03.2024 20:51 Відповісти
Їбать який розумний поц. Королева у захваті!
08.03.2024 21:08 Відповісти
Так вас ублюдків попереджали ще в2021році ви ще сукі будите відповідати
08.03.2024 21:18 Відповісти
не заморачивайся Держагентство з відновлення витратить 2 мільярди на транспортну розв'язку у Миколаєві Джерело: https://biz.censor.net/n3477429
08.03.2024 21:20 Відповісти
что бы оркам было легче до Одессы доскакать?
08.03.2024 22:07 Відповісти
https://www.golosameriki.com/a/general-klark-reflections-on-the-ukraine-war/7497910.html Интервью Кларка

"Генерал обрушился с критикой на действия Белого дома и в начале полномасштабного вторжения, когда воздушное пространство Украины долгое время не было закрыто, а вместо этого доминировал нарратив об избежании «конфронтации с Россией».

«А потом вся военная помощь, которую мы оказывали, выделялась по чуть-чуть. И оправданий этому было много"....

Тепер Кулеба - "Стратегия предоставления Украине помощи капля за каплей больше не работает. Если продлится так далее, ничем хорошим это не закончится"

@ та шанувальники - ваш вихід
08.03.2024 21:32 Відповісти
Вихід секти *запад нам нє должен*.
08.03.2024 21:50 Відповісти
Так дороги-то и стадионы продолжаются строиться, в Краматорске елочки сажают, в Киеве сериальчики и шоу снимают... И все это на бюджетные средства. Зачем давать помощь, если бабло идет не на первоочередные потребности?
08.03.2024 22:06 Відповісти
Вроде проснулся наш Дима! Лучше позже чем никогда. Есть и нюансик тут---бывает что слишком поздно.
08.03.2024 23:48 Відповісти
Як так? А, лопати...?
09.03.2024 01:52 Відповісти
Стратегия предоставления Украине помощи капля за каплей больше не работает. Если продлится так далее, ничем хорошим это не закончится, - Кулеба Источник:
============
Что, поляки перекрыли границу, воровать меньше стали, а аппетиты ростут? ОП у ЗСУ уже украл за два года 200 млрд. грн
09.03.2024 07:06 Відповісти
А раніше ж працювало. Ви тоді казали, що ленд-ліз Україні не потрібний, що за нього доведеться платити, а вам грошей ледве на дороги вистачає.
09.03.2024 08:46 Відповісти
 
 