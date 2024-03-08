УКР
3 372 28

Кулеба закликав союзників відновити навчальні місії для ЗСУ в Україні: "Поверніть своїх інструкторів"

Навчання українських військових

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що місії з навчання українських військовослужбовців мають відбуватись в Україні, позаяк це допоможе Києву виграти час і спростити логістику.

Про це він сказав на пресконференції 8 березня у Вільнюсі за підсумками зустрічі з головами МЗС країн Балтії та Франції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейська правда".

Кулеба заявив, що "щиро не розуміє", чому питання навчальних місій для ЗСУ в Україні викликає "такі труднощі та дискусії".

"З 2014 по 2022 рік в Україні дуже ефективно працювала ціла низка навчальних місій, і я не бачу причин, чому це не може тривати й надалі. Поверніть своїх інструкторів, поставте систему протиповітряної оборони для захисту полігону. І все", – розповів він.

Голова МЗС підкреслив, що у нинішній війні з Росією для України важливо не відставати в плані логістики.

"Якщо ти можеш швидше навчити солдатів, швидше відремонтувати техніку – ти отримуєш перевагу. Вартість, ефективність, економія часу і, найголовніше, перемога. Ефективний спосіб робити речі – це робити речі не тільки за кордоном, але й в Україні", – підсумував він.

Топ коментарі
+6
бегом в будку, шавка русская!
показати весь коментар
08.03.2024 22:23 Відповісти
+4
я тоже серьезно, в будку!
показати весь коментар
08.03.2024 22:44 Відповісти
+3
О как заговорили. Еще недавно было "там же безопасно для обучаемых". Похоже не только через Тису плывут. Но все збс.
показати весь коментар
08.03.2024 22:24 Відповісти
Інструкторів можна и на передок - шоб боиового досвіду набралися
показати весь коментар
08.03.2024 22:05 Відповісти
А наших поранених, які ще й союзничків понавчають, замало? Я точно одного особисто знаю. В ТЦК зараз штани протирає.
показати весь коментар
09.03.2024 06:26 Відповісти
Они хотят и обучение ********??? Какая страна пошлет своих военных без предусмотренной процедуры??? Это решение, страховки, гарантии и т д.
показати весь коментар
08.03.2024 22:11 Відповісти
вже давно, точніше, рік як, всім зрозуміло, що треба навчати, отих самих старших офіцерів, ті що майори та старше. ті, що в академіях постсов'єтських навчалися.
сержантський склад, дасть фору, тому всьому нато, цілком та по одному!
а кулєба хоче бабла, що можна стиряти, навіть тут.
показати весь коментар
08.03.2024 22:12 Відповісти
Кулеба хоче пропіаритись і намалювати картинку бурхливої діяльності.Треба не закликати на сторінках цензору,а об'їхати всі країни особисто і домовитися!
показати весь коментар
09.03.2024 04:53 Відповісти
Це вони сюди навчатися приїдуть? Лопату в зуби - і на передок! Нехай покажуть, як воювати треба.
показати весь коментар
08.03.2024 22:13 Відповісти
Учить не будут - видят что просто гробите людей. Бриты пытались - кучу угробили.
Оружия тоже скоро перестанут давать - так как вы в паре с Россией тупо утолизируете западное дефицитное оружие.
показати весь коментар
08.03.2024 22:22 Відповісти
бегом в будку, шавка русская!
показати весь коментар
08.03.2024 22:23 Відповісти
Я как бы серьезно. Никто не будет помогать деганам. Сложное оружие уже не дают, также будут резать любую другую дорогую поддержку.
Союзники же видят что эффективность боевых действий деградирует стремительными действиями.
показати весь коментар
08.03.2024 22:26 Відповісти
я тоже серьезно, в будку!
показати весь коментар
08.03.2024 22:44 Відповісти
Как там авиация поживает? А кораблестроение? Уже прикрутил контакт1 и мангал к т54?
Оружие ВСУ не дают, потому что на Западе боятся вашего быстрого поражения.
показати весь коментар
08.03.2024 23:03 Відповісти
Вже давно пора мати своїх і навчати війська НАТО.
показати весь коментар
08.03.2024 22:22 Відповісти
Наши нихера не умеют если ты еще не понял Большинство наших офицеров и инструкторов годятся только на штурм посадки.
показати весь коментар
08.03.2024 22:25 Відповісти
ЗСУ мае унікальний досвід війни з кацапами.

Бійці героїчно бьються за кожне село.

А ось бійці НАТО не воювали вже років 50…
Тут е питання.
показати весь коментар
08.03.2024 22:45 Відповісти
Получается, вторая армия мира воюет за хутора с неумеками? Наверняка московиты не стараются. Ведь если бы захотели, то и киевзатридня взяли бы, правильно?
показати весь коментар
08.03.2024 23:06 Відповісти
Хватит жить прошлым
показати весь коментар
08.03.2024 23:51 Відповісти
Досить жити минулим кацапе. СеРеСеРе не повернути, паРашінську імперію також. Ваше майбутнє це країна на зразок північної Кореї тільки без ядерної зброї. Вам кацапам не місце серед цивілізованих людей
показати весь коментар
09.03.2024 09:20 Відповісти
Сколько не говори халва, лучше не станет от этого.
показати весь коментар
09.03.2024 16:17 Відповісти
а ти смішний... і що такого Захід не знає про ОКОПНУ ВІЙНУ?
показати весь коментар
09.03.2024 02:16 Відповісти
О как заговорили. Еще недавно было "там же безопасно для обучаемых". Похоже не только через Тису плывут. Но все збс.
показати весь коментар
08.03.2024 22:24 Відповісти
Дерьмак нелох ,до 20травні. ця дерьмаковщина
показати весь коментар
08.03.2024 22:37 Відповісти
А чому Кулеба не в Стамбулі?
Це питання до Зеленського.
показати весь коментар
08.03.2024 22:41 Відповісти
"Поверніть своїх інструкторів" - тю, а нашо їх повипускали? Могли б закрити кордони, як і для всіх інших.
показати весь коментар
08.03.2024 23:18 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2024 23:23 Відповісти
Поверніть своїх інструкторів, поставте систему протиповітряної оборони для захисту полігону. І все", - розповів він.
і ВСЕ ??? Дайте нам декілька сотень міліонів євро за гарні очі і все???
Чувак! То великі гроші!!!
От що роблять з людьми дармові гроші. Воно думає що вони у всіх такі.
показати весь коментар
08.03.2024 23:29 Відповісти
Т.е кулеба призывает наплевать развитые страны на безопасность своих граждан?)) ну-ну
показати весь коментар
08.03.2024 23:35 Відповісти
Говорящая голова.
показати весь коментар
09.03.2024 02:08 Відповісти
"Поверніть своїх інструкторів - хай вони чогось навчаться"
показати весь коментар
09.03.2024 06:57 Відповісти
 
 