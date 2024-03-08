Кулеба закликав союзників відновити навчальні місії для ЗСУ в Україні: "Поверніть своїх інструкторів"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що місії з навчання українських військовослужбовців мають відбуватись в Україні, позаяк це допоможе Києву виграти час і спростити логістику.

Про це він сказав на пресконференції 8 березня у Вільнюсі за підсумками зустрічі з головами МЗС країн Балтії та Франції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейська правда".

Кулеба заявив, що "щиро не розуміє", чому питання навчальних місій для ЗСУ в Україні викликає "такі труднощі та дискусії".

"З 2014 по 2022 рік в Україні дуже ефективно працювала ціла низка навчальних місій, і я не бачу причин, чому це не може тривати й надалі. Поверніть своїх інструкторів, поставте систему протиповітряної оборони для захисту полігону. І все", – розповів він.

Голова МЗС підкреслив, що у нинішній війні з Росією для України важливо не відставати в плані логістики.

"Якщо ти можеш швидше навчити солдатів, швидше відремонтувати техніку – ти отримуєш перевагу. Вартість, ефективність, економія часу і, найголовніше, перемога. Ефективний спосіб робити речі – це робити речі не тільки за кордоном, але й в Україні", – підсумував він.