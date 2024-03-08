Кулеба закликав союзників відновити навчальні місії для ЗСУ в Україні: "Поверніть своїх інструкторів"
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що місії з навчання українських військовослужбовців мають відбуватись в Україні, позаяк це допоможе Києву виграти час і спростити логістику.
Про це він сказав на пресконференції 8 березня у Вільнюсі за підсумками зустрічі з головами МЗС країн Балтії та Франції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейська правда".
Кулеба заявив, що "щиро не розуміє", чому питання навчальних місій для ЗСУ в Україні викликає "такі труднощі та дискусії".
"З 2014 по 2022 рік в Україні дуже ефективно працювала ціла низка навчальних місій, і я не бачу причин, чому це не може тривати й надалі. Поверніть своїх інструкторів, поставте систему протиповітряної оборони для захисту полігону. І все", – розповів він.
Голова МЗС підкреслив, що у нинішній війні з Росією для України важливо не відставати в плані логістики.
"Якщо ти можеш швидше навчити солдатів, швидше відремонтувати техніку – ти отримуєш перевагу. Вартість, ефективність, економія часу і, найголовніше, перемога. Ефективний спосіб робити речі – це робити речі не тільки за кордоном, але й в Україні", – підсумував він.
сержантський склад, дасть фору, тому всьому нато, цілком та по одному!
а кулєба хоче бабла, що можна стиряти, навіть тут.
Оружия тоже скоро перестанут давать - так как вы в паре с Россией тупо утолизируете западное дефицитное оружие.
Союзники же видят что эффективность боевых действий деградирует стремительными действиями.
Оружие ВСУ не дают, потому что на Западе боятся вашего быстрого поражения.
Бійці героїчно бьються за кожне село.
А ось бійці НАТО не воювали вже років 50…
Тут е питання.
Це питання до Зеленського.
і ВСЕ ??? Дайте нам декілька сотень міліонів євро за гарні очі і все???
Чувак! То великі гроші!!!
От що роблять з людьми дармові гроші. Воно думає що вони у всіх такі.