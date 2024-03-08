Макрон про західні війська в Україні: Не виключати чогось не означає це робити

Президент Франції Емманюель Макрон 8 березня вкотре прокоментував свою заяву про те, що "не можна виключати" можливого розгортання військ західних держав в Україні.

На питання про те, що він "не виключає" введення західних військ в Україну, Макрон відповів: "Не виключати чогось не означає це робити", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Сьогодні єдиний спосіб досягти миру – це зупинити нападника. Той, хто напав, має погодитися скласти зброю. І якщо йому ніхто не скаже, що він має зупинитися..." – додав він.

Направлення західних військ в Україну

Президент Франції минулого тижня заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.