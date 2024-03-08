УКР
Макрон про західні війська в Україні: Не виключати чогось не означає це робити

Президент Франції Емманюель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон 8 березня вкотре прокоментував свою заяву про те, що "не можна виключати" можливого розгортання військ західних держав в Україні.

На питання про те, що він "не виключає" введення західних військ в Україну, Макрон відповів: "Не виключати чогось не означає це робити", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Сьогодні єдиний спосіб досягти миру – це зупинити нападника. Той, хто напав, має погодитися скласти зброю. І якщо йому ніхто не скаже, що він має зупинитися..." – додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Голова МЗС Польщі Сікорський: Присутність західних військ в Україні не є чимось немислимим

Направлення західних військ в Україну

Президент Франції минулого тижня заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

Макрон Емманюель (1577)
Топ коментарі
+9
Ну хоть виртуально пару дней повоевали. Лучше чем ничего
08.03.2024 23:40 Відповісти
+7
Что ж ты фраер сдал назад
08.03.2024 23:40 Відповісти
+7
Ну просто браво жабоеду---4 дня крепко качал. И вот. Вывод---раз---не *******!
08.03.2024 23:59 Відповісти
У меня часы сбились, похоже сегодня 1 апреля.
08.03.2024 23:37 Відповісти
Не зупиняйся, Макрон!

Параша вде у паніці.
Давай, жми!!!

Бо на німців надії не мае
09.03.2024 03:49 Відповісти
Молодець Макрон, він, як данилов кольором ісподнього, сигнали московітам не посилає, а каже напряму!!
Паралельні світогляди …. Не переретинаються, десь пасерєдінє, як у цих квартальних …
08.03.2024 23:40 Відповісти
Что ж ты фраер сдал назад
08.03.2024 23:40 Відповісти
Все, что в наших силах сделать, можно также и не делать.
09.03.2024 09:52 Відповісти
Ну хоть виртуально пару дней повоевали. Лучше чем ничего
08.03.2024 23:40 Відповісти
і ці теж нас перемогли?
09.03.2024 00:55 Відповісти
До второй мировой они нормально себе воевали.
09.03.2024 01:04 Відповісти
Ну так. Кацапські пропагандисти волають,що скинуть ракети на Париж. От і відповідь. Скоріш за все просто інформаційна гра в обидва боки.
08.03.2024 23:41 Відповісти
Парашу обкладають з усіх боків.
І тут Макрон не пасе задніх.

Не випадково ху&ло зараз у швидкому режимі запустив з табакерки турецького султана. З ху&ловським мирним планом.

Турція хвилюються бо ініціатива переходить до Франції. А це « ворог Турції», тому що Франція підтримуе Армению,
а не Азербайджан.
09.03.2024 06:14 Відповісти
Якого він там султана запустив. Турція насправді наші союзники. Хоч і типу грають на 2 боки. А байрактари у нас,а наші збройні заводи у них)) Ердоган просто пропонує переговори у себе,які неминуче колись будуть от і все.
09.03.2024 23:05 Відповісти
виключити не можна увімкнути
08.03.2024 23:46 Відповісти
макрон чергову порцію макарон навісив
08.03.2024 23:48 Відповісти
Ну просто браво жабоеду---4 дня крепко качал. И вот. Вывод---раз---не *******!
08.03.2024 23:59 Відповісти
Ви шановний в одному слові заробили три помилки, ви написали *******, а правильно буде ********!
09.03.2024 01:59 Відповісти
Это старая фраза, там и буква ,с, ставится в ,рас, ведь рифма тогда и отсюда скорость фразы.
09.03.2024 09:10 Відповісти
Обіцяти це не обов'язково одружитись
09.03.2024 00:06 Відповісти
Наївні українці досі не зрозуміти не можуть що таке "велика політика" і досі живуть в інфантильному світосприйнятті.
09.03.2024 00:11 Відповісти
на інший гілці наївняк вже розмріявся, куди їх пішлють, в яку точку
09.03.2024 00:58 Відповісти
Плив, плив, плив - біля берега обіс..рався...
09.03.2024 00:18 Відповісти
Як каже древняя французька пагаворка: Абєщать нє значіт женіцца ...
09.03.2024 00:21 Відповісти
ахахахахах ну що дрочери на мікрона хоч тепер замовкнуть..
09.03.2024 00:21 Відповісти
Увы, но думаю, что нет)))
09.03.2024 00:36 Відповісти
Ахах... Ожидаемо. Попи@дел и заглох)))
09.03.2024 00:35 Відповісти
https://streamable.com/790syy
09.03.2024 00:46 Відповісти
навіть Гаррі Каспаров не зміг у мене виграти жодної партії в шахи
09.03.2024 00:54 Відповісти
Ты ему не дал ни единого шанса?
09.03.2024 01:00 Відповісти
по преріям скакав ковбой Неуловимий Джо
Неуловимим він був не тому, що ніхто не міг його піймати,
а тому, що він нахєр нікому не був потрібен
09.03.2024 00:59 Відповісти
На что намекаете? Или вы из польского дурдома строчите? Судя по тому потоку сознания, что из вас льётся
09.03.2024 01:05 Відповісти
аллюзії на тему мікрона з його сентенціями)
09.03.2024 01:06 Відповісти
09.03.2024 01:03 Відповісти
Україна кацапам не дістанеться за будь якого розкладу. Навіть в випадку окупації України щойно кацапи посунуть в сторону НАТО отримають створення плацдармів сил НАТО в Україні. НАТО вигідно воювати саме тут - все вже розбито в хлам. Декілька плацдармі в тилу кацапів повністю паралізують логістику окупантів і гарантують їх швидке винищеня.
09.03.2024 01:26 Відповісти
Друзі пізнаються в біді:
Макрон знайшов нове джерело для постачання озброєння Україні.

Франція знайшла нове джерело для постачання озброєння Україні. Наразі країна намагається домовитися з арабськими державами про повернення проданого ним озброєння, щоб надалі передати його українській армії.

Тим часом міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що три французькі оборонні компанії розгорнуть виробництво в Україні влітку.

Un grand merci à Macron et à la France pour leur soutien à l'Ukraine.


09.03.2024 01:34 Відповісти
Поки в США все не втрясется, це добре.
09.03.2024 01:42 Відповісти
- Бонд. Джеймс Бонд.
- Нах...й! Пішов нах...й! (с)
09.03.2024 02:09 Відповісти
мудро
09.03.2024 05:30 Відповісти
Все??? Макрона попустило??
09.03.2024 06:57 Відповісти
Макарон включив задню
09.03.2024 07:02 Відповісти
Ну що жабурі?Захисили Одесу...???)
09.03.2024 08:10 Відповісти
Менше слів ,більше справ .
09.03.2024 09:05 Відповісти
ПІZDAБОЛ.
09.03.2024 09:56 Відповісти
 
 