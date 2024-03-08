Макрон про західні війська в Україні: Не виключати чогось не означає це робити
Президент Франції Емманюель Макрон 8 березня вкотре прокоментував свою заяву про те, що "не можна виключати" можливого розгортання військ західних держав в Україні.
На питання про те, що він "не виключає" введення західних військ в Україну, Макрон відповів: "Не виключати чогось не означає це робити", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Сьогодні єдиний спосіб досягти миру – це зупинити нападника. Той, хто напав, має погодитися скласти зброю. І якщо йому ніхто не скаже, що він має зупинитися..." – додав він.
Направлення західних військ в Україну
Президент Франції минулого тижня заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.
Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.
Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Параша вде у паніці.
Давай, жми!!!
Бо на німців надії не мае
Паралельні світогляди …. Не переретинаються, десь пасерєдінє, як у цих квартальних …
І тут Макрон не пасе задніх.
Не випадково ху&ло зараз у швидкому режимі запустив з табакерки турецького султана. З ху&ловським мирним планом.
Турція хвилюються бо ініціатива переходить до Франції. А це « ворог Турції», тому що Франція підтримуе Армению,
а не Азербайджан.
Неуловимим він був не тому, що ніхто не міг його піймати,
а тому, що він нахєр нікому не був потрібен
Макрон знайшов нове джерело для постачання озброєння Україні.
Франція знайшла нове джерело для постачання озброєння Україні. Наразі країна намагається домовитися з арабськими державами про повернення проданого ним озброєння, щоб надалі передати його українській армії.
Тим часом міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що три французькі оборонні компанії розгорнуть виробництво в Україні влітку.
Un grand merci à Macron et à la France pour leur soutien à l'Ukraine.
- Нах...й! Пішов нах...й! (с)