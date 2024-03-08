Справа не в непереможній Росії, а в наявності в українських солдатів усього необхідного, - Кулеба

Справа не в непереможній Росії, а в наявності в українських солдатів усього необхідного для боротьби з російською агресією, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

На пресконференції в Литві з литовським, латвійським, естонським і французьким колегами в п'ятницю Кулеба повідомив, що сьогодні в Литві вони провели "чесну і відкриту розмову" і спільно визначили кілька "практичних кроків, які дадуть відповіді на питання, поставлені в Парижі", зокрема це стосується озброєння, боєприпасів, протиповітряної оборони, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україана.

"Коли в України є все необхідне, ми збиваємо російські літаки, ми звільняємо наші території, ми топимо російські кораблі, ми перемагаємо. Це не питання непереможної Росії. Справа лише в наявності в українських солдатів усього, що потрібно Україні", - заявив Кулеба.

