2 793 26

Справа не в непереможній Росії, а в наявності в українських солдатів усього необхідного, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Справа не в непереможній Росії, а в наявності в українських солдатів усього необхідного для боротьби з російською агресією, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

На пресконференції в Литві з литовським, латвійським, естонським і французьким колегами в п'ятницю Кулеба повідомив, що сьогодні в Литві вони провели "чесну і відкриту розмову" і спільно визначили кілька "практичних кроків, які дадуть відповіді на питання, поставлені в Парижі", зокрема це стосується озброєння, боєприпасів, протиповітряної оборони, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україана.

"Коли в України є все необхідне, ми збиваємо російські літаки, ми звільняємо наші території, ми топимо російські кораблі, ми перемагаємо. Це не питання непереможної Росії. Справа лише в наявності в українських солдатів усього, що потрібно Україні", - заявив Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба: Те, що відбувається з Європейським фондом миру, - це ганьба

Топ коментарі
+18
Якби у кулеби замість язика булаб лопата, він би всі окопи перерив на всіх напрямках.
показати весь коментар
08.03.2024 23:56 Відповісти
+14
До чого цитувати це лайно Кулебу... Воно хто? Абсолютний нуль без власною думки і голосу, що Єрмака скаже те і він і озвуче
показати весь коментар
09.03.2024 00:05 Відповісти
+10
"Дайте нам все, много денег тоже". Это уже девиз.
показати весь коментар
08.03.2024 23:53 Відповісти
Росія гівно
показати весь коментар
08.03.2024 23:54 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2024 23:56 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2024 00:27 Відповісти
Він би море на місці росії викопав
показати весь коментар
09.03.2024 00:02 Відповісти
Дрони?
- Так, але закордонні. М
показати весь коментар
09.03.2024 00:11 Відповісти
кулеба,УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД це все робить,а не ви,ублюдки,зрадникибрехуни і крадії!
показати весь коментар
09.03.2024 00:14 Відповісти
розмародерили і розікрали, а тепер про відсутність розповідає
показати весь коментар
09.03.2024 00:14 Відповісти
кулебяка найгірший голова мзс за ******* українську історію,нікчема
показати весь коментар
09.03.2024 03:08 Відповісти
Українську владу та її відповідальність за солдата та його забезпечення він взагалі не брав до уваги.
показати весь коментар
09.03.2024 05:27 Відповісти
Конгресс США одобрил законопроект о финансировании правительства
показати весь коментар
09.03.2024 06:35 Відповісти
https://t.me/voynareal/85141 У російському Таганрозі було нічне нашестя БПЛА Атаковано, авіазавод "ТАНТК ім. Г.М. Берізка". росіяни також жалілися на проблеми з електрикою.
показати весь коментар
09.03.2024 06:52 Відповісти
Целью стал авиазавод, где ремонтируют самолет А-50
показати весь коментар
09.03.2024 07:15 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/9/7445675/ Беспилотники атаковали Таганрог и Курск
показати весь коментар
09.03.2024 06:54 Відповісти
Курвск , шо там пепео ?
показати весь коментар
09.03.2024 06:56 Відповісти
https://t.me/voynareal/85144 💥 А це Курськ - Мінвбивць рф звітує про масову атаку БПЛА на Ростовську, Бєлгородську, Курську та Волгоградську області
показати весь коментар
09.03.2024 07:13 Відповісти
Ну разве можно так? Извинись сейчас же перед дядей!
показати весь коментар
09.03.2024 07:52 Відповісти
Дело не в наличии у украинских солдат всего необходимого, а в том, что зебобики за два года украли у ЗСУ 200млрд. грн и хотят дальше воровать в таких объемах и даже увеличить эти объемы.
показати весь коментар
09.03.2024 07:41 Відповісти
Інколи хочеться промовчати, але інколи не витримуєш, бо бере зло від таких "добрих і все розуміючих державних діячів" після їх висловлювнь "Справа не в непереможній Росії, а в наявності в українських солдатів усього необхідного". То чому ж ви тоді будували дороги замість ракет, навіщо тоді вкрали 32 мільярди на снаряди і 40 мільярдів на дрони, чому весь час крали і мародерили у ЗСУ, починаючи з яєць і закінчуючи гуманітаркою для ЗСУ із заходу?
показати весь коментар
09.03.2024 08:08 Відповісти
https://youtu.be/2_HcVC3JBuQ?si=bQIW8Bb8LuD_fjne ...

Зачем Голобородько отправил генерала Залужного в Лондон?ответ даёт Юрий Щербак, бывший дипломат...
показати весь коментар
09.03.2024 08:10 Відповісти
Сьогодні 210 річниця з дня народження Тараса Шевченка...🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱🔱🔱 Вітаю Пані та Панове Українці ✌️🕊️🕊️🕊️🥇🥇🥇
показати весь коментар
09.03.2024 08:13 Відповісти
Кулєба, твої слова чиста правда !

але хто ж то має забезпечувати українську армію? Як там то тлумачить Чинне законодавство України?
Відкрий книжку і почитай і , о боже! Знайдеш там багато відповідей
показати весь коментар
09.03.2024 11:35 Відповісти
 
 