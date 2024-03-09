УКР
Україна і Туреччина підписали угоду про електронний обмін даними між митними службами

туреччина

У Стамбулі підписано Угоду між урядом України та урядом Турецької Республіки про створення системи електронного обміну попередньою інформацією щодо товарів та транспортних засобів, які переміщуються між сторонами.

Про це інформує Цензор.НЕТ

У присутності лідерів двох держав документ підписали міністр оборони України Рустем Умєров і міністр торгівлі Турецької Республіки Омер Болат.

Відповідно до документа, інформаційний обмін здійснюватиметься між Державною митною службою України та Міністерством торгівлі Туреччини. На підставі угоди буде створено систему електронного обміну попередньою інформацією, за допомогою якої здійснюватиметься обмін заздалегідь визначеним набором даних в електронній формі.

Зазначається, що Інформація, отримана митними органами сторін, сприятиме прискоренню руху товарів і транспортних засобів через кордони обох держав, а також протидії митним правопорушенням.

+8
"Між Державною митною службою України та Міністерством торгівлі Туреччини"©
А Умэров тут до чого ?!
09.03.2024 02:21
+7
Що сказав Єрдоган та Зеленський на прес-конференції?

( Відео тут - https://youtu.be/EGVfun30r4M?si=3EpPBpk-TYRb0bO1 ).

1. Єрдоган не на пряму, але завуалевано, дав зрозуміти. Що « Мир» з РФ повинен ісходити із реалій… Це означае що фактично він підтримуе план ху&ла.

2. На це Зеленский у відповіді журналісту відповів , що «Єрдоган завжди підтримував територіальну цілісність України, включно з кримом. За що ми йому дуже вдячні».
достойна відповідь Президента України.

3. Єрдаган у своему виступі подякував Зеленського за те що він « підтримуе автономію кримських татар»…? Не зрозуміло що йому казав Зеленський,

але намір Єрдогана « створити у Криму Автономію татар» стала повністью відкрита.

Це е загроза національній безпеки Україні, тому що Україна е унітарна краіна. Не федерація. Де не може бути « держави у державі».
Україна мае складатися із звичайних областей. А не «автономій»- Крим, або Лугондон.
09.03.2024 03:22
+4
Крупний успіх! Потужна звитяга!
Особливо в умовах українського сьогодення!
09.03.2024 02:14
На думку експертів, є чотири основні причини, чому Туреччина останніми роками стала другою домівкою для багатьох злочинців. По-перше, занадто слабкі місцеві закони проти відмивання грошей. По-друге, турецький уряд майже щороку оголошує амністію для засуджених за економічні злочини. По-третє, безвізовий режим для громадян багатьох країн. І по-четверте, багаті люди можуть швидко стати громадянами Туреччини.

Той, хто інвестує у цій країні 500 000 доларів чи покладе їх на банківський рахунок на три роки, або ж купить нерухомість за 400 000 доларів, може подати заявку на отримання турецького паспорта. За словами Крістін Сурак з Лондонської школи економіки та політичних наук (LSE), яка нещодавно оприлюднила книжку про ці так звані "золоті паспорти", щороку понад 50 000 людей з усього світу натуралізуються в такий спосіб у різних країнах світу. І майже половину "золотих паспортів" у світі видає Анкара.

Керівники міжнародних злочинних угруповань також можуть отримати громадянство Туреччини, якщо вони відповідають звичайним вимогам щодо цього і на момент натуралізації Інтерпол не видав ордерів на їх арешт.
09.03.2024 02:10
У FAFT (Financial Action Task Force), міжурядовій організації, яка займається напрацюванням світових стандартів у сфері протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, також заявляють, що Анкарі необхідно вжити жорсткіших заходів щодо боротьби з відмиванням грошей. FAFT два роки тому внесла Туреччину до так званого "сірого списку", тож відтоді до країни прикута пильна увага. Анкара має намір у червні, коли даний список оновлюватиметься наступного разу, домогтися свого виключення з нього, оскільки турецька економіка і так перебуває в поганому стані.
09.03.2024 02:12
09.03.2024 06:00
Вжей Тимошенко готовий знову їхати в Турції Україну здавати .Джонсонюка немає - ніхто не заперечить!
От Умєров тепер не просто знавець турецької. раб Ахмєтова, подєльнік Єрмака -Козира а ще й МІНІСТР ЦІЛИЙ
09.03.2024 06:02
Турки українцям не довіряють
09.03.2024 02:31
Мабуть 'зацікавлений'
09.03.2024 03:11
Мабудь було щось інше також
09.03.2024 03:47
Умеров просто зна' англ та турецьку- 10 років співпрацював Ахметівським LIFE з Турками поки не по частинкам не організував продаж Туреччині . Вин готовить перемовини про мир- ВПЕВНЕННА
09.03.2024 05:42
Дурна відмазка.
На таких зустрічах море перекладачів.
09.03.2024 06:42
дурна бо й сам угода відмазка- ВОНИ ГОТУЮТЬ ДРУГИЙ ТУР МИРУ після березня 2022 го, коли Джонсонюк їх нах послав й сказав воювати ( зі слів Арахамії)
09.03.2024 07:06
На всякий випадок! Раптом,щось пройде мимо рук дэрьмака!
09.03.2024 06:54
Це комплекс людей які себе не знайшли, тому тиняються щоб довести собі - що мене цінують.
Теж вважаю - що не місце йому на цій світлині.
09.03.2024 07:16
Угоду підписують державні діячі та установи - що не має до національності ніякого відношення.
09.03.2024 02:57
Крадене українське зерно теж будуть показувати?І покажуть,як їхні кораблі,під прапорами різних офшорів,вільно курсують до портів окупованого Криму,здійснюючи торгівлю,незважаючи на заборону?
09.03.2024 03:01
ну як буба поперся в Туреччину за угодою про електронний
обмін даними між митними службами?
то він або тупий дурень,
або є якись інші угоди про які нам знати не треба - тоді він зрадник.
а скоріше два в одному флаконі...
09.03.2024 03:57
Турція. Березень 2022 року Перемовини рф Україна
Ви тут Кирила Тимошенко бачите?
А в ВІКІПЕДІЇ в делегації України він не названий
09.03.2024 05:56 Відповісти
Кирило Тимошенко, колишній заступник голови Офісу Президента, з 1 березня працює радником міністра оборони України Рустема Умєрова. Цю інформацію виданню NV…

ТАК ЩО ЗНОВУ ПЕРЕМОВИНИ Й ТІ Ж ***** В ДЕЛЕГАЦІЇ? Тільки не Резніков здаватиме а Умєров!
09.03.2024 05:59
Серед представників української делегації, зазначили в ОП, - Михайло Подоляк, Кирило Тимошенко, Олексій Резніков, Андрій Костін, Микола Точицький, Рустем Умеров. Також до складу делегації увійшли дипломат Олександр Чалий і генерал Олександр Кириленко, заступник начальника Генерального штабуАцього зрадника ЧАЛОГО теж як Кирила Тимошенко візьмуть доТурції на перемовини про мир з рашкою
09.03.2024 06:15
Кращі друзі.Тарас Григорович,у якого сьогодні день народження,тричі в труні перевернувся.Татарин і турок підписують угоду з Україною.
Вже одна сестра польща була.
09.03.2024 06:40
"Коли були ми козаками, братались з вольними ляхами... Подай же руку, ляше-друже..."
09.03.2024 07:41
Атой лисий на фото видно самий головний митник України ?
09.03.2024 06:52
Ненуаче--- это прорыв! Давно ждали. Попрет теперь и в казну, и народу. И как быстро? Умеют. Повезло нам.
09.03.2024 06:58
коли буба буянить і впиваєтся своєю владою?
а можу звільнити все військове командування! - а так хочю!
а захочю так і народ звільню!
пісні закінчються...
09.03.2024 07:09
Единi потоки i в Африке единi, типо а чьо бы это не продублировать за лаштунками пынинского договорняка. Я бы под шумок еще и обмен данными насчет ухылянтов слабал... А ШО ДЕЛАТЬ...
09.03.2024 07:16
Каароч. турки полюбос будут крутиться насчет автономии Крыма. Мож пыня уже его пообещал Эрдогану, на случай ни сам не гам, ни нам не дам... Там с тем Крымом каверза случилась, в конце 18-го столетия. Он не был завоеван кацапами, а передавался под патронат, с условием, шо если Крым хоть на секунду окажется ничейной территорией, в том числе, когда Россия сама от него откажется, или же Крысчане возжелают выйти из-под патроната цапорылии, то Крым автоматически становится под покровительство Турции. Крым 3 раза был ничейным в Гражданскую войну, в 1954-ом цапорылия отказалась от Крыма в нашу пользу, но взамен от Украины получила равноценную по площади землю, 14-ый год - после"референдума Крым стал ничейным, бо каазлабад целую неделю голосовал за присоединение. Но Украина в этом случае обломила возможные варианты не в свою пользу - не дожидаясь , пока кацапы раздуплятся с Крымом, объявила Крым своей, временно оккупированной территорией. После возвращения Крыма, главное не сплоховать с автономией, бо тогда Турция 100500 будет в Крыму.
09.03.2024 07:31
Та ти шо!?
09.03.2024 08:13
А до чого Умеров до митний служби?
09.03.2024 10:31
 
 