Україна і Туреччина підписали угоду про електронний обмін даними між митними службами

У Стамбулі підписано Угоду між урядом України та урядом Турецької Республіки про створення системи електронного обміну попередньою інформацією щодо товарів та транспортних засобів, які переміщуються між сторонами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

У присутності лідерів двох держав документ підписали міністр оборони України Рустем Умєров і міністр торгівлі Турецької Республіки Омер Болат.

Відповідно до документа, інформаційний обмін здійснюватиметься між Державною митною службою України та Міністерством торгівлі Туреччини. На підставі угоди буде створено систему електронного обміну попередньою інформацією, за допомогою якої здійснюватиметься обмін заздалегідь визначеним набором даних в електронній формі.

Зазначається, що Інформація, отримана митними органами сторін, сприятиме прискоренню руху товарів і транспортних засобів через кордони обох держав, а також протидії митним правопорушенням.

