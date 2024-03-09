Україна і Туреччина підписали угоду про електронний обмін даними між митними службами
У Стамбулі підписано Угоду між урядом України та урядом Турецької Республіки про створення системи електронного обміну попередньою інформацією щодо товарів та транспортних засобів, які переміщуються між сторонами.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
У присутності лідерів двох держав документ підписали міністр оборони України Рустем Умєров і міністр торгівлі Турецької Республіки Омер Болат.
Відповідно до документа, інформаційний обмін здійснюватиметься між Державною митною службою України та Міністерством торгівлі Туреччини. На підставі угоди буде створено систему електронного обміну попередньою інформацією, за допомогою якої здійснюватиметься обмін заздалегідь визначеним набором даних в електронній формі.
Зазначається, що Інформація, отримана митними органами сторін, сприятиме прискоренню руху товарів і транспортних засобів через кордони обох держав, а також протидії митним правопорушенням.
Той, хто інвестує у цій країні 500 000 доларів чи покладе їх на банківський рахунок на три роки, або ж купить нерухомість за 400 000 доларів, може подати заявку на отримання турецького паспорта. За словами Крістін Сурак з Лондонської школи економіки та політичних наук (LSE), яка нещодавно оприлюднила книжку про ці так звані "золоті паспорти", щороку понад 50 000 людей з усього світу натуралізуються в такий спосіб у різних країнах світу. І майже половину "золотих паспортів" у світі видає Анкара.
Керівники міжнародних злочинних угруповань також можуть отримати громадянство Туреччини, якщо вони відповідають звичайним вимогам щодо цього і на момент натуралізації Інтерпол не видав ордерів на їх арешт.
( Відео тут - https://youtu.be/EGVfun30r4M?si=3EpPBpk-TYRb0bO1 ).
1. Єрдоган не на пряму, але завуалевано, дав зрозуміти. Що « Мир» з РФ повинен ісходити із реалій… Це означае що фактично він підтримуе план ху&ла.
2. На це Зеленский у відповіді журналісту відповів , що «Єрдоган завжди підтримував територіальну цілісність України, включно з кримом. За що ми йому дуже вдячні».
достойна відповідь Президента України.
3. Єрдаган у своему виступі подякував Зеленського за те що він « підтримуе автономію кримських татар»…? Не зрозуміло що йому казав Зеленський,
але намір Єрдогана « створити у Криму Автономію татар» стала повністью відкрита.
Це е загроза національній безпеки Україні, тому що Україна е унітарна краіна. Не федерація. Де не може бути « держави у державі».
Україна мае складатися із звичайних областей. А не «автономій»- Крим, або Лугондон.
Особливо в умовах українського сьогодення!
От Умєров тепер не просто знавець турецької. раб Ахмєтова, подєльнік Єрмака -Козира а ще й МІНІСТР ЦІЛИЙ
А Умэров тут до чого ?!
На таких зустрічах море перекладачів.
Теж вважаю - що не місце йому на цій світлині.
обмін даними між митними службами?
то він або тупий дурень,
або є якись інші угоди про які нам знати не треба - тоді він зрадник.
а скоріше два в одному флаконі...
Ви тут Кирила Тимошенко бачите?
А в ВІКІПЕДІЇ в делегації України він не названий
ТАК ЩО ЗНОВУ ПЕРЕМОВИНИ Й ТІ Ж ***** В ДЕЛЕГАЦІЇ? Тільки не Резніков здаватиме а Умєров!
Вже одна сестра польща була.
а можу звільнити все військове командування! - а так хочю!
а захочю так і народ звільню!
пісні закінчються...