Війська РФ наступали на 6 напрямках, упродовж доби - 63 боєзіткнення. Найбільше атак відбито на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, - Генштаб

Протягом минулої доби за уточненою інформацією на фронті зафіксовано 63 бойових зіткнення. Також ворог завдав 8 ракетних та 107 авіаційних ударів, здійснив 113 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Обстріли території України

Як зазначається, авіаційних ударів зазнали населені пункти Сопич, Сидорівка та Волфине Сумської області; Вовчанськ, Синьківка, Табаївка і Берестове Харківської області; Білогорівка та Макіївка на Луганщині; Дружба, Новоолександрівка, Прогрес, Новобахмутівка, Бердичі, Новоселівка, Новопокровське, Очеретине, Желанне, Володимирівка Донецької області; Верхня Терса на Запоріжжі та місто Херсон.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Обстановка на Півночі

За даними Генштабу, в зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Обстановка на Сході

"В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог 3 рази атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Синьківка та Кислівка Харківської області, намагаючись покращити своє тактичне положення", - йдеться у повідомленні.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 9 атак противника в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 15 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Побєди, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Обстановка на Півдні

На Оріхівському напрямку відбито 8 атак противника в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій.

Удари по ворогу

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 3 станціях радіоелектронної боротьби, зокрема двох Р-330Ж "Житель", 1 важкій вогнеметній системі ТОС-1А "Солнцепек" та 1 складу боєприпасів противника.