УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7031 відвідувач онлайн
Новини
1 017 10

Ударами по Одесі РФ хоче зірвати роботу зернового коридору, - Кислиця

одеса

Постійно атакуючи Одесу, Росія намагається зірвати функціонування морського коридору, створеного після виходу країни-агресорки з Чорноморської зернової ініціативи

Про це завив у п’ятницю постпред України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Спроби Росії шантажувати міжнародну спільноту виходом з ініціативи провалилися, - пояснив Кислиця. - Однак Україна… попри війну, запустила морський коридор і продовжує посилювати його ефективність".

За словами Кислиці, з серпня 2023 року з портів "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ" було експортовано майже 30 млн тонн вантажів до 42 країн світу. З них понад 8 млн тонн - лише в лютому. 80% відвантажень становить аграрна продукція.

Фактично експорт з українських чорноморських портів досяг рівня, який можна порівняти з тим, що був до повномасштабного вторгнення, зазначив постпред.

Також читайте: РФ вдарила балістичною ракетою за 300-400 метрів від місця нашого перебування, - Зеленський про атаку на Одесу

"Російський Чорноморський флот, чисельність якого постійно скорочується, більше не наважується з'являтися в північно-західній частині Чорного моря, не кажучи вже про його здатність блокувати українські порти", - наголосив Кислиця.

Все, що залишається Росії, - це запускати ракети, намагаючись залякати Україну та наших торговельних партнерів, сказав він, наголосивши на важливості посилення протиповітряної оборони портів.

Автор: 

обстріл (30409) Одеса (5601) Кислиця Сергій (219)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
відправте бубу на мацковцькі бані!
по перше - йому там все знайомо.
по друге кацапня туди цикронами вдарить...
показати весь коментар
09.03.2024 08:08 Відповісти
+3
Так вы больше всем рассказывайте сколько миллионов тонн, через какие порты прогоняет, долбоёбы
показати весь коментар
09.03.2024 08:14 Відповісти
+3
О, хрінпіду поїхав до турків які зацікавлені у ''зерновому коридорі'', тепер ці заяви. А раніше з якої причини кацапи бомбили Одесу, зерно, ні?
показати весь коментар
09.03.2024 09:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
відправте бубу на мацковцькі бані!
по перше - йому там все знайомо.
по друге кацапня туди цикронами вдарить...
показати весь коментар
09.03.2024 08:08 Відповісти
все кращє ніж по Україні...
показати весь коментар
09.03.2024 08:12 Відповісти
а там **** і iрмак,
а буба в Хайфі в кофе крaусани макає....
показати весь коментар
09.03.2024 09:13 Відповісти
Так вы больше всем рассказывайте сколько миллионов тонн, через какие порты прогоняет, долбоёбы
показати весь коментар
09.03.2024 08:14 Відповісти
влада широких ротiв - вони без широкого рота не влада...
діяти? - це не про них...
показати весь коментар
09.03.2024 08:22 Відповісти
І тому потрібно терміново кланятися Ердогану і запрошувати його в перемовники. А теми перемовин підтягнуться. Які вони передбачувані, наша влада і влада рашки.
показати весь коментар
09.03.2024 08:50 Відповісти
О, хрінпіду поїхав до турків які зацікавлені у ''зерновому коридорі'', тепер ці заяви. А раніше з якої причини кацапи бомбили Одесу, зерно, ні?
показати весь коментар
09.03.2024 09:08 Відповісти
********,бо п*дораси.
показати весь коментар
09.03.2024 10:10 Відповісти
Більше хваліться як класно в нас експорт іде!!!Нечисть кацапська тільки більше лютуватиме
показати весь коментар
09.03.2024 09:12 Відповісти
Ну так звісно, що росія не буде бити по зерновому коридору, яким вона вивозить у польщу своє зерно. Тому б'є по конкурентам. Якби в Україні була б нормальна влада, а не антимайданівські покидьки, то вже тисячі безпілотників летіли по зерновим терміналам у росії аби зупинити агроекспорт парашиї у ЄС
показати весь коментар
09.03.2024 09:17 Відповісти
 
 