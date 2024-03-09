Ударами по Одесі РФ хоче зірвати роботу зернового коридору, - Кислиця

Постійно атакуючи Одесу, Росія намагається зірвати функціонування морського коридору, створеного після виходу країни-агресорки з Чорноморської зернової ініціативи

Про це завив у п’ятницю постпред України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Спроби Росії шантажувати міжнародну спільноту виходом з ініціативи провалилися, - пояснив Кислиця. - Однак Україна… попри війну, запустила морський коридор і продовжує посилювати його ефективність".

За словами Кислиці, з серпня 2023 року з портів "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ" було експортовано майже 30 млн тонн вантажів до 42 країн світу. З них понад 8 млн тонн - лише в лютому. 80% відвантажень становить аграрна продукція.

Фактично експорт з українських чорноморських портів досяг рівня, який можна порівняти з тим, що був до повномасштабного вторгнення, зазначив постпред.

"Російський Чорноморський флот, чисельність якого постійно скорочується, більше не наважується з'являтися в північно-західній частині Чорного моря, не кажучи вже про його здатність блокувати українські порти", - наголосив Кислиця.

Все, що залишається Росії, - це запускати ракети, намагаючись залякати Україну та наших торговельних партнерів, сказав він, наголосивши на важливості посилення протиповітряної оборони портів.