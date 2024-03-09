УКР
Ворог завдав авіаудару по Херсону, влучання у багатоповерхівку, пошкоджено медустанову та припортову інфраструктуру

Війська РФ продовжують завдавати ударів по території Херсонщини. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 4 багатоповерхівки та 30 приватних будинків.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі ворог вдарив по Херсону з авіації. Було зафіксовано влучання авіабомби у багатоповерхівку. Також внаслідок обстрілів в обласному центрі пошкоджено медичну установу та припортову інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, минулої доби противник обстрілював Тягинку, Милове, Качкарівку, Білозерку, Томарине, Михайлівку, Ольгівку, Гаврилівку, Кізомис, Антонівку, Веселе, Козацьке, Велетенське, Приозерне, Софіївку, Станіслав, Садове, Придніпровське та місто Херсон.

Внаслідок ворожих обстрілів у населених пунктах області були влучання у дві адмінбудівлі, дитячий садок, газогони, гаражне приміщення та автівки.

Також читайте: Окупанти скинули бомбу на Херсон, поранено 7-річного хлопчика, - ОВА. ФОТО

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 2 - дістали поранення, одна з них – дитина.

обстріл (30409) Херсон (3567) Херсонська область (6121)
а бубік злітав в туреччину і підписав електронну угоду між турецькою і українською таможнею... - саме рівень президентів...
оман-2
09.03.2024 08:46 Відповісти
Ше передав спісАк полонених татар. Звичайно це треба робити, але ж для цього є інші посадовці.
09.03.2024 09:17 Відповісти
Бубік прощупує шляхи, кудою краще звалити після закінчення президентської каденції!!
09.03.2024 08:50 Відповісти
було б чудово , але не з нашим щястям
09.03.2024 09:14 Відповісти
 
 