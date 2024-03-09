Ворог завдав авіаудару по Херсону, влучання у багатоповерхівку, пошкоджено медустанову та припортову інфраструктуру

Війська РФ продовжують завдавати ударів по території Херсонщини. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 4 багатоповерхівки та 30 приватних будинків.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі ворог вдарив по Херсону з авіації. Було зафіксовано влучання авіабомби у багатоповерхівку. Також внаслідок обстрілів в обласному центрі пошкоджено медичну установу та припортову інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, минулої доби противник обстрілював Тягинку, Милове, Качкарівку, Білозерку, Томарине, Михайлівку, Ольгівку, Гаврилівку, Кізомис, Антонівку, Веселе, Козацьке, Велетенське, Приозерне, Софіївку, Станіслав, Садове, Придніпровське та місто Херсон.

Внаслідок ворожих обстрілів у населених пунктах області були влучання у дві адмінбудівлі, дитячий садок, газогони, гаражне приміщення та автівки.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 2 - дістали поранення, одна з них – дитина.