УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7031 відвідувач онлайн
Новини Допомога Україні
6 188 68

Республіканці в Палаті представників готують власний проєкт допомоги Україні - кредитну програму, - ЗМІ

сша,конгрес

Республіканці у Палаті представників Конгресу США, спікер Майк Джонсон та голови ключових комітетів Палати представників працюють над створенням нового проєкту пакета допомоги Україні, який передбачає надання Києву кредитів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NBC News.

Як зазначається, законодавці сподіваються, що новий законопроєкт зможе пройти через Конгрес, не відштовхнувши консерваторів, що виступають проти подальшого фінансування України.

За даними співрозмовників, плани знаходяться на попередній стадії й ще далекі від остаточного формування, але республіканці, які підтримують Україну, хочуть бути готовими до ухвалення закону, щойно Конгрес затвердить черговий термін закриття уряду – 22 березня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Демократи Палати представників Конгресу США відхилили "компромісний" документ республіканців про допомогу Україні

За словами двох джерел, голосування за критично важливу допомогу для України буде перенесено на квітень з огляду на заплановану двотижневу перерву у роботі Конгресу наприкінці березня.

Серед пропозицій, що обговорюються, розглядати частину невійськової допомоги як кредитів, заявили голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майк Маккоул, республіканець від Техасу, який бере участь в обговоренні, і сенатор Ліндсі Грем, республіканець від Південної Кароліни.

Зазначається, що економічна допомога уряду України та підтримка його довгострокових зусиль з відновлення країни також залежатиме від кредиту згідно з цим планом.

Крім того, російські активи, конфісковані урядом США, також можуть бути використані як застава за кредитами.

Читайте також: Міністр фінансів США Єллен: Бездіяльність Конгресу щодо України - подарунок Путіну

Автор: 

Конгрес США (1258) допомога (8667) США (24092)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Мені одному огидна поведінка гегемона?сверхдержава всралася бо скінчилися гроші.гарний знак усім союзникам США що треба розраховувати на власні сили.
показати весь коментар
09.03.2024 09:38 Відповісти
+12
Чуваки тягнуть з рішенням як можуть. Типу ми вас підтримуємо, бла-бла-бла... І роблять все, щоб нічого не робити, зберігши при цьому видимість дій.
показати весь коментар
09.03.2024 09:25 Відповісти
+11
Кредит под залог имущества Зеленского и 95 квартала
показати весь коментар
09.03.2024 09:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А це тепер демократи почнуть блокувати)
показати весь коментар
09.03.2024 09:19 Відповісти
Мені одному огидна поведінка гегемона?сверхдержава всралася бо скінчилися гроші.гарний знак усім союзникам США що треба розраховувати на власні сили.
показати весь коментар
09.03.2024 09:38 Відповісти
Виборчий процес...Одні з небагатьох мінусів демократії.
показати весь коментар
09.03.2024 09:41 Відповісти
Ні це злочинна бездіяльність американської правоохоронної системи.за фокуси на Капітолії Трамп повинен був присісти років на 100 чи хоча б відсторонений від президентських перегонів.але він купив рішення верховного суду.
показати весь коментар
09.03.2024 09:50 Відповісти
Ну це твоя конспірологія і твої бажання) Якщо б уже в США почали садити за заклики вийти на протест...)
А чим Трамп то не подобається?, він був зробив куди більше для України, ніж адміністрація демократів Обами-Байдена.
показати весь коментар
09.03.2024 10:01 Відповісти
Лизав дупу путєну під час особистої зустрічі?
показати весь коментар
09.03.2024 10:02 Відповісти
Ну це вже залежить від твої пріоритетів)) - можна називати путіна воєнним злочинцем і виділити на третій рік війни своєму союзнику кілька десятків старих ф-16 і атакамс. А можна називати путіна і Сі "great guys", але при цьому розв"язувати торгову війну проти Китаю, ******* російських союзників в Сирії, розблокувати летальну допомогу Україні, тримати ціни на нафту на низькому рівні...)
показати весь коментар
09.03.2024 10:09 Відповісти
Генерал який знищив вагнерівців і Сирії подав у відставку в знак протесту проти політики Трампа.тільки сліпий не бачить що трамп-популіст та китайський шпигун.
показати весь коментар
09.03.2024 10:16 Відповісти
"що трамп-популіст" а хто ні?) , "та китайський шпигун" - ясно, лікуйся)
показати весь коментар
09.03.2024 10:31 Відповісти
Так політика трампа-це самоізоляції США та розвал НАТО -що грає на користь китаю.тільки елітні диванні вислюки цього не розуміють.
показати весь коментар
09.03.2024 10:34 Відповісти
Ага, пам"ятаю, як за його президенства США "самоізолювалось" і НАТО "розвалилось")
показати весь коментар
09.03.2024 10:42 Відповісти
Сьогоднішня зустріч з ізолянтом орбаном вам у поміч.те що у перший срок йому не дозволили зробити він зробить у другому.обіцянка закінчити війну у 24 години це не популізм?
показати весь коментар
09.03.2024 10:47 Відповісти
Популізм і що?) Зустріч з Орбаном в поміч до чого? "що у перший срок йому не дозволили зробити він зробить у другому" - яким дурачком потрібно бути, щоб заявляти подібну маячню, маючи перед собою перший термін Трампа, де США на світовій арені вели значно агресивніше і рішучіше, ніж зараз)
показати весь коментар
09.03.2024 10:52 Відповісти
До того що орбан платна повія сосії а значить і китаю.кремль робить ставку на безпринципних популістів які ******* гроші.тільки вислюки цього не розуміють.
показати весь коментар
09.03.2024 10:55 Відповісти
Оставьте вы про Сирию и вагнеровцев. Там была история с коммерческими интересами. Контроль конкретного НПЗ. Амеры 3 раза переспрашивали о наличии рос. военных (как бы чего не вышло). Москва отказалась от оф. контроля предприятия. Такого раньше не было. Такого после не было. Их (кацапов) за 3 дня предупреждали о ударах.
Схлестнулись по непоняткам про деньги.
показати весь коментар
09.03.2024 10:46 Відповісти
Там була спроба рейдерського захоплення вагнерами американської нафтобази.а ти кацап ідеш у спам.
показати весь коментар
09.03.2024 10:50 Відповісти
Так американців досить можно купити за гроші Карлсон та Джонсон можуть підтвердити.а Трамп мафіозі який хоче стати диктатором.
показати весь коментар
09.03.2024 10:04 Відповісти
Ну?
А чому твій братан по ботофермі цього не підтверджує?
показати весь коментар
09.03.2024 15:24 Відповісти
Тобто,кредити залишаться в ЮСА,в України будуть борги,а на виплату кредиту підуть природні ресурси та земля(тому шо гроші зелень давно розікрала)? Круто!
показати весь коментар
09.03.2024 09:19 Відповісти
О, латентний виборець Юлі виліз)
показати весь коментар
09.03.2024 09:21 Відповісти
Читайте внимательнее, кредит на невоенную помощь, то есть на живые деньги для бюджета
показати весь коментар
09.03.2024 09:22 Відповісти
Земля й так уже у власності іноземних концесій головне не дати втекти з грошима мафії ермака-татарова.
показати весь коментар
09.03.2024 09:22 Відповісти
що такий м.....м....нерозумний хлопчина тут робить? вам не соромно писати свою маячню розумним і грамотним читачам?
показати весь коментар
09.03.2024 09:29 Відповісти
Ви ж пишете і нічого.
показати весь коментар
09.03.2024 09:30 Відповісти
а чьи природные ресурсы? неужто народные? вроде как уже давно нет, и земля - тоже вдруг по 100 000 га "в одни руки", да и леса и даже озера\реки как-то оказались закрыты (там, где не засраны). вот холопов перестреляют, негров на плантации наберут - и нормально. у Хйла тоже явный перебор населения с такой политикой. имхо, это вообще уровень папуасов с золотым унитазом, вот их и должно быть тысяч 10 -20 максимум.
показати весь коментар
09.03.2024 16:34 Відповісти
Кредит под залог имущества Зеленского и 95 квартала
показати весь коментар
09.03.2024 09:20 Відповісти
було би непогано. ) проте там зазначають, що заставою кредиту можуть використати заморожені активи *********.
показати весь коментар
09.03.2024 09:36 Відповісти
Догадываются наверно, что к нашему бюджету присосалось много иждивенцев из оп
показати весь коментар
09.03.2024 09:54 Відповісти
вони не здогадуються, вони точно знають. )
показати весь коментар
09.03.2024 10:56 Відповісти
США на це не піде, це підірве довіру до їхніх паперів.
показати весь коментар
09.03.2024 11:15 Відповісти
буде видно. вони ж там законодавство спеціальне приймають.. і при чому тут довіра? американці хіба приймають від банжюків кошти у свої цінні папери? адекватним інвесторам нічого не загрожує. а от коли активи агресора і бандюка розміщені у фінансових установах цивілізованого західного світу - от це якраз і може підірвати довіру. країни, які сповідують політику демократії, цінностей вляпались в брудні і криваві гроші тиранів і агресорів. не конфісковуючи такі кошти, вони і підривають таким чином до себе довіру. добре, що хоч заморозили їх..
показати весь коментар
09.03.2024 12:13 Відповісти
так можна визнати будь-кого неугодного та відібрати. справа тут складна, це не політика
показати весь коментар
09.03.2024 12:49 Відповісти
будь-кого неугодного не визнають. мова не про визнання. мова про покарання не неугодного, а покарання воєнних злочинців, якими є кацапи. чи ви не вважаєте кацапів воєнними злочинцями, а вважаєте їх просто неугодними для Штатів, в яких Штати за просто так - захотіли і відібрали активи?
показати весь коментар
09.03.2024 12:55 Відповісти
може Україна й зникне, подивиться на карти у мультиках дінамічних, намає року щоб якась країна зникала або з'являлася нова
але що абсолютно зрозуміло всім - що це буде через тисячу років після паРашки
бо паРашка - штучне створення з 140 окупованих народів
я такі тенденції як у нас з угорцями - там у тисячі разів більше, буквально з будь яким окупованим народом, що існує там
до того ж, всі ті народи відокремлені не від якоїсь всратої угорщини
а від Китаю, для початку, від Туреччини багато хто
наприклад ті ж самі буряти - це просто турки, них мова турецька наприклад, так само татари
а турки свою імперію мріють відновити
Китай так взагалі вважає що Сибір належить ним
не кажучи вже про те, що чеченці та дагестанці лише формально у складі паРашки
до речі, у чеченів головне прислів'я знаєте яке? "Москва - параша, вся росія будет наша".
показати весь коментар
09.03.2024 09:39 Відповісти
Буряти і калмики, - це частини монгольского етносу. У них і мова монгольська.
А тюрки Сибіру, - це якути (саха), алтайці та тувинці. Ще сибірські татари, але їх майже не залишилося.

показати весь коментар
09.03.2024 09:56 Відповісти
так, вибачте, я переплутав бурятів та якутів
показати весь коментар
09.03.2024 09:59 Відповісти
Єхануров підтверджує. )))
показати весь коментар
09.03.2024 10:05 Відповісти
Чуваки тягнуть з рішенням як можуть. Типу ми вас підтримуємо, бла-бла-бла... І роблять все, щоб нічого не робити, зберігши при цьому видимість дій.
показати весь коментар
09.03.2024 09:25 Відповісти
Та ні,це просто передвиборна тяганина короткуватої ковдри.Один одного підставити хоче,похвалитись який я хороший
показати весь коментар
09.03.2024 09:40 Відповісти
Знущаються ?
показати весь коментар
09.03.2024 09:27 Відповісти
як завжди важливі лише деталі, а не загальне бла-бла-бла
на перший погляд - це чудова новина, дуже позитивна для нас

якщо кредит нам буде надано під заставу російского майна - то для нас це не змінює взагалі нічого
вони просто собі готують юридичну базу щоб забрати майно російскої держави
принципово у них два шляха - перший, якщо росія не відшкодує збитки Україні - таким чином забирати собі російске майно, але для цього треба щоб розмір збитків затвердив суд, це може розтягнутися на десятки років
другий шлях - конфіскація застави, це швидкий шлях
тому це дуже добра новина для нас, та вдесятеро гірша для росіян, ніж спроби конфіскувати їх майно за невиплату репарацій.
показати весь коментар
09.03.2024 09:28 Відповісти
1. Рос активов в США мизер (по сравнению с Европой)
2. Вы можете взять кредит под залог имущества соседа?
Это нам доверят. Мы выпускаем облигации под будущие репарации, Запад их принимает залогом. Но отвечать по счетам прийдется нам
показати весь коментар
09.03.2024 10:54 Відповісти
Тягнуть час
показати весь коментар
09.03.2024 09:34 Відповісти
Канікули№2
показати весь коментар
09.03.2024 09:37 Відповісти
До речі після 22 березня в Конгресі двотижнева перерва. Тобто, якщо нашу допомогу не проголосують до 22 березня (причому проголосували має і палата представників і сенат), то далі доведеться чекати першої половини квітня
показати весь коментар
09.03.2024 10:13 Відповісти
Це просто гра
показати весь коментар
09.03.2024 09:41 Відповісти
Здавалося б, куди вже далі обсиратися Штатам, але трампісти в цьому плані - "оптимісти".
показати весь коментар
09.03.2024 09:43 Відповісти
*********?? Будете з касапського конфісконого бабла забирати, це єдиний варіант допустимий.. а взагалі - гімнюки вони.. страшні гімнюки..
показати весь коментар
09.03.2024 09:49 Відповісти
Кредити??? Нам зброя потрібнаа!
показати весь коментар
09.03.2024 09:59 Відповісти
на ці кредити вони куплять зброю і дадуть вам
показати весь коментар
09.03.2024 10:19 Відповісти
Зброя як і раніше буде безкоштовною, вони хочуть невійськові витрати зробити кредитними (те що ми витрачаємо на виплати пенсії, субсидії, зарплати бюджетникам і т.д.)
показати весь коментар
09.03.2024 12:25 Відповісти
це вам так хочеться, насправді
безкоштовний сир, в мишоловці
показати весь коментар
09.03.2024 12:51 Відповісти
О,з цього треба було й починати.
Кредит під 50% річних.
показати весь коментар
09.03.2024 10:07 Відповісти


з яких 33 млрд євро у формі кредитів
покриття відсотків за кредитами, включно з отриманими раніше - 4,76 млрд євро.

50 - 33-5= 12 млд / 5 рокив
показати весь коментар
09.03.2024 10:18 Відповісти
демократи з республіканцями вже пів року на світовій арені показують "американську квартальну виставу допомоги Україні ", сценарій котрої написаний в 3,14дерації .Назва-"Як друзі США допомагали куйлу окупувати Україну і знищувати український народ "
показати весь коментар
09.03.2024 10:45 Відповісти
За словами двох джерел, голосування за критично важливу для України буде перенесено на квітень з огляду на заплановану двотижневу перерву у роботі Конгресу наприкінці березня. Джерело:
Робота в конгресі над критичною допомогою Україні прямо - кипить .

..
показати весь коментар
09.03.2024 10:49 Відповісти
американці свій авторитет в кредит зливають?
Браво Донні, це конгінеально!
показати весь коментар
09.03.2024 11:56 Відповісти
Воювати у кредит?!)))))) Апогей людської тупості - Господи давай вже або топи, або вижигай!!!
показати весь коментар
09.03.2024 12:16 Відповісти
Демократы и республиканцы друг друга стоят. Там тупость зашкаливает. США не заслуживает ни тех ни других. Пользы от них 0.0 для США и мира. Демократы тупо пускают через границу с Мексикой всю!! мерзость, лишь для того чтоб понравиться такой же мерзости которая уже осела в штатах и чтоб разбавить юг своими будущими "избирателями".
показати весь коментар
09.03.2024 12:34 Відповісти
А чим відрізняється ленд-лиз, який не був задіяний, від т.з. кредитної програми?
Чи головне лише гучно перднути в чергових потугах піару з намаганням принизити опонента?
показати весь коментар
09.03.2024 12:36 Відповісти
Ленд-Ліз умовно безоплатний. Техніка, яку втрачено в бою, не підлягає оплаті. А вцілілу можна повернути після війни. Оплачувати треба тільки ту, яку ми захочемо залишити собі після війни.
показати весь коментар
09.03.2024 12:49 Відповісти
Потрібно добавити, що безоплатний лендліз котрий запропонували республіканці та прийняли для Украіни

Для всіх країн, якщо не можна продати, то є звичайний лендліз
- зброя тільки до 5 років
- оплата ремонта та знищенної зброї

для України встановили 50 років, та зняли всі оплати

дякуємо республіканцям що розробили закон
дякуємо адміністрації, що надала "халяву" обмежену коштами, замість необмеженного лендлізу

якщо потрібен результат - то потрібен лендліз
якщо потрібен процесс - то потрібна "халява", надавати "капельно", та кожний рік просити гроші у Конгреса
показати весь коментар
09.03.2024 15:02 Відповісти
Землею віддавати будемо?
показати весь коментар
09.03.2024 12:47 Відповісти
Американці дивуються, що китайці не звертають на них уваги та скоро будуть копняків давати! Докотились...
показати весь коментар
09.03.2024 12:48 Відповісти
Я уявляю, по висновкам всієї війни, все одно не перемогти, так за неперемогу ще й в анальне кредитне рабство потрапити одночасно і до США і до ЄС, і ніколи з нього не вийти. Ось такий фінал 30 років незалежності...
показати весь коментар
09.03.2024 13:05 Відповісти
яка ганьба...
а нешановні харанти не хочуть спочатку повернути нам те, що забрали? а саме літаки, ракети і ЯЗ?
а потім про кредити поговоримо...
показати весь коментар
10.03.2024 01:24 Відповісти
 
 