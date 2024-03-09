Республіканці в Палаті представників готують власний проєкт допомоги Україні - кредитну програму, - ЗМІ

Республіканці у Палаті представників Конгресу США, спікер Майк Джонсон та голови ключових комітетів Палати представників працюють над створенням нового проєкту пакета допомоги Україні, який передбачає надання Києву кредитів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NBC News.

Як зазначається, законодавці сподіваються, що новий законопроєкт зможе пройти через Конгрес, не відштовхнувши консерваторів, що виступають проти подальшого фінансування України.

За даними співрозмовників, плани знаходяться на попередній стадії й ще далекі від остаточного формування, але республіканці, які підтримують Україну, хочуть бути готовими до ухвалення закону, щойно Конгрес затвердить черговий термін закриття уряду – 22 березня.

За словами двох джерел, голосування за критично важливу допомогу для України буде перенесено на квітень з огляду на заплановану двотижневу перерву у роботі Конгресу наприкінці березня.

Серед пропозицій, що обговорюються, розглядати частину невійськової допомоги як кредитів, заявили голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майк Маккоул, республіканець від Техасу, який бере участь в обговоренні, і сенатор Ліндсі Грем, республіканець від Південної Кароліни.

Зазначається, що економічна допомога уряду України та підтримка його довгострокових зусиль з відновлення країни також залежатиме від кредиту згідно з цим планом.

Крім того, російські активи, конфісковані урядом США, також можуть бути використані як застава за кредитами.

