Республіканці в Палаті представників готують власний проєкт допомоги Україні - кредитну програму, - ЗМІ
Республіканці у Палаті представників Конгресу США, спікер Майк Джонсон та голови ключових комітетів Палати представників працюють над створенням нового проєкту пакета допомоги Україні, який передбачає надання Києву кредитів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NBC News.
Як зазначається, законодавці сподіваються, що новий законопроєкт зможе пройти через Конгрес, не відштовхнувши консерваторів, що виступають проти подальшого фінансування України.
За даними співрозмовників, плани знаходяться на попередній стадії й ще далекі від остаточного формування, але республіканці, які підтримують Україну, хочуть бути готовими до ухвалення закону, щойно Конгрес затвердить черговий термін закриття уряду – 22 березня.
За словами двох джерел, голосування за критично важливу допомогу для України буде перенесено на квітень з огляду на заплановану двотижневу перерву у роботі Конгресу наприкінці березня.
Серед пропозицій, що обговорюються, розглядати частину невійськової допомоги як кредитів, заявили голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майк Маккоул, республіканець від Техасу, який бере участь в обговоренні, і сенатор Ліндсі Грем, республіканець від Південної Кароліни.
Зазначається, що економічна допомога уряду України та підтримка його довгострокових зусиль з відновлення країни також залежатиме від кредиту згідно з цим планом.
Крім того, російські активи, конфісковані урядом США, також можуть бути використані як застава за кредитами.
на перший погляд - це чудова новина, дуже позитивна для нас
якщо кредит нам буде надано під заставу російского майна - то для нас це не змінює взагалі нічого
вони просто собі готують юридичну базу щоб забрати майно російскої держави
принципово у них два шляха - перший, якщо росія не відшкодує збитки Україні - таким чином забирати собі російске майно, але для цього треба щоб розмір збитків затвердив суд, це може розтягнутися на десятки років
другий шлях - конфіскація застави, це швидкий шлях
тому це дуже добра новина для нас, та вдесятеро гірша для росіян, ніж спроби конфіскувати їх майно за невиплату репарацій.
2. Вы можете взять кредит под залог имущества соседа?
Это нам доверят. Мы выпускаем облигации под будущие репарации, Запад их принимает залогом. Но отвечать по счетам прийдется нам
безкоштовний сир, в мишоловці
Кредит під 50% річних.
з яких 33 млрд євро у формі кредитів
покриття відсотків за кредитами, включно з отриманими раніше - 4,76 млрд євро.
50 - 33-5= 12 млд / 5 рокив
Для всіх країн, якщо не можна продати, то є звичайний лендліз
- зброя тільки до 5 років
- оплата ремонта та знищенної зброї
для України встановили 50 років, та зняли всі оплати
дякуємо республіканцям що розробили закон
дякуємо адміністрації, що надала "халяву" обмежену коштами, замість необмеженного лендлізу
якщо потрібен результат - то потрібен лендліз
якщо потрібен процесс - то потрібна "халява", надавати "капельно", та кожний рік просити гроші у Конгреса
