УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6829 відвідувачів онлайн
Новини
3 133 16

Польські фермери обіцяють тимчасово розблокувати один із напрямків на кордоні з Україною, - Демченко

страйк,поляки,польща,блокування

Станом на ранок сьогоднішнього дня на заблокованих КПП у Польщі скучилося 2,3 тисячі вантажівок. Польські фермери обіцяють тимчасово розблокувати один із напрямків.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Станом на ранок, в чергах перебуває десь 2300 вантажівок сукупно на всіх напрямках, де польські фермери ускладнюють або практично унеможливлюють проїзд вантажних транспортних засобів. Найбільше це навпроти КПП "Краківець" та "Ягодин", - розповів Демченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блокування на польському кордоні: у чергах скупчилося 2,3 тис. вантажівок, їх пропускають дуже повільно, - Держприкордонслужба

За словами речника ДПСУ, найскладніша ситуація спостерігається на напрямках КПП:

  • "Ягодин";
  • "Шегині".

На вищезгаданих напрямках фермери не пропускають жодної вантажівки, яка слідує в бік Польщі. За минулий день показники були нульові. Водночас виїзд в бік України за вчорашній день у напрямку "Ягодина" перетнули близько 70 фур, а "Шегині" - близько 20.

"Також сьогодні вночі від польської сторони ми отримали інформацію, що польські фермери, нібито, вирішили припинити тимчасово блокування руху по напрямку КПП "Краківець". За інформацією, яку нам повідомили, це може тривати десь до 13 числа. Але чи буде дотримано це, чи дійсно до 13 числа розблокують - будемо бачити", - зауважив Демченко.

Також читайте: Польські фермери досі блокують 6 КПП, пропускають по 12 вантажівок раз на 12 годин, - Держприкордонслужба

Пропуск інших категорій транспорту

Як розповів Демченко, для інших категорій транспорту - легкових авто, чи автобусів, якими перетинають кордон звичайні громадяни, ускладнень немає в обох напрямках.

Також речник ДПСУ додав, що прикордонники фіксують прибуття до українських КПП гуманітарних та інших важливих вантажів для України.

"Достеменно сказати, чи можуть вони (гуманітарні, чи інші важливі для України вантажі. - Ред.) безперешкодно прослідувати через ті блокадні місця - складно сказати, але те, що такі вантажі прибувають в наші пункти пропуску, то це так", - додав Демченко.

Автор: 

Польща (8754) блокування (684) Демченко Андрій (372)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
А там польські шльондри, мисливці, почекуни підтягнуться і знов заблокують.
показати весь коментар
09.03.2024 09:32 Відповісти
+3
Ішли б ви фермери в ... в Варшаву
показати весь коментар
09.03.2024 09:33 Відповісти
+3
Якщо б зелений клован не жував зелені шмарклі, то вже давно підняв би мито на польські товари для компенсації збитків України від печерного блокування кордону кремлівськими заробітчанами за мовчазного сором'язливого потурання польської влади.
показати весь коментар
09.03.2024 09:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А там польські шльондри, мисливці, почекуни підтягнуться і знов заблокують.
показати весь коментар
09.03.2024 09:32 Відповісти
лучше учись студент, как свой рынок нужно защищать
показати весь коментар
09.03.2024 12:08 Відповісти
За минулий рік 500 тисяч польських фермерів вже розбіглися по світу. Просто питання часу коли цей збитковий бізнес виздихає у польщі. Бо мільярди дотацій на неефективних рагулів Брюссель не буде платити вічно.
показати весь коментар
09.03.2024 12:18 Відповісти
це добре.
показати весь коментар
09.03.2024 09:32 Відповісти
Ішли б ви фермери в ... в Варшаву
показати весь коментар
09.03.2024 09:33 Відповісти
Справжнім фермерам є чим ранньою весною займатися.
показати весь коментар
09.03.2024 11:09 Відповісти
Знаю 5 фермерів - вони не працюють -- наимані робітники
показати весь коментар
09.03.2024 11:18 Відповісти
В Варшаві поліція фермерам піз...лей виписує. В Варшаві боляче і безкоштовно. А на кордоні раша платить да і фермеров там немає. Рагулі конфедератівськи сидять
показати весь коментар
09.03.2024 12:39 Відповісти
Якщо б зелений клован не жував зелені шмарклі, то вже давно підняв би мито на польські товари для компенсації збитків України від печерного блокування кордону кремлівськими заробітчанами за мовчазного сором'язливого потурання польської влади.
показати весь коментар
09.03.2024 09:35 Відповісти
Фермери заблокуть танки?
Сумнів бере...

М'ясні рашистьські підрозділи?
Що ***** для них збере...

Бізнес з руснею -
На останок...

Зараз заробиш-
Потім Вагнер на Ганок...
показати весь коментар
09.03.2024 09:39 Відповісти
Якісь бісові діти..
показати весь коментар
09.03.2024 09:45 Відповісти
я одного не розумію - чого "фермери" досі не почали розстрілювати наших водіїв ?????
показати весь коментар
09.03.2024 09:57 Відповісти
Вже чотирьох по факту убили. Тобі мало?
показати весь коментар
09.03.2024 10:02 Відповісти
Зверніть увагу, у польщі вже всі знають, що з білорусі і росії у польщу постачається агропродукція по демпінговим цінам валячи місцевих фермерів, однак польські підри чомусь не блокують білоруський кордон, а блокують виключно український. Хоч всім також відомо, що з квітня 2023-го, українське зерно не постачається у польщу, а йде транзитом у Німеччину та ін країни ЄС. Тобто блокування українського кордону є умисним, з метою завдати шаленої економічної шкоди український економіці.
показати весь коментар
09.03.2024 10:11 Відповісти
Є ще момент на який наші змі не звертають увагу. Поки польска влада "потужно готується" до війни з росією, товарообіг між польщею і росією/білоруссю збільшився у рази за минулий рік. Але це ще не все, як вам збільшення торгівлі польщі і киргистану у тисячу раз за минулий рік! Цю бананову республіку, кремль використовує як прокладку між польщею і росією для взаємовигідної торгівлі, у першу чергу для обходу санкцій. Звичайно про цю незручну правду ніколи розкажуть польські змі.
показати весь коментар
09.03.2024 10:34 Відповісти
 
 