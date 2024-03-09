Польські фермери обіцяють тимчасово розблокувати один із напрямків на кордоні з Україною, - Демченко

Станом на ранок сьогоднішнього дня на заблокованих КПП у Польщі скучилося 2,3 тисячі вантажівок. Польські фермери обіцяють тимчасово розблокувати один із напрямків.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Станом на ранок, в чергах перебуває десь 2300 вантажівок сукупно на всіх напрямках, де польські фермери ускладнюють або практично унеможливлюють проїзд вантажних транспортних засобів. Найбільше це навпроти КПП "Краківець" та "Ягодин", - розповів Демченко.

За словами речника ДПСУ, найскладніша ситуація спостерігається на напрямках КПП:

"Ягодин";

"Шегині".

На вищезгаданих напрямках фермери не пропускають жодної вантажівки, яка слідує в бік Польщі. За минулий день показники були нульові. Водночас виїзд в бік України за вчорашній день у напрямку "Ягодина" перетнули близько 70 фур, а "Шегині" - близько 20.

"Також сьогодні вночі від польської сторони ми отримали інформацію, що польські фермери, нібито, вирішили припинити тимчасово блокування руху по напрямку КПП "Краківець". За інформацією, яку нам повідомили, це може тривати десь до 13 числа. Але чи буде дотримано це, чи дійсно до 13 числа розблокують - будемо бачити", - зауважив Демченко.

Пропуск інших категорій транспорту

Як розповів Демченко, для інших категорій транспорту - легкових авто, чи автобусів, якими перетинають кордон звичайні громадяни, ускладнень немає в обох напрямках.

Також речник ДПСУ додав, що прикордонники фіксують прибуття до українських КПП гуманітарних та інших важливих вантажів для України.

"Достеменно сказати, чи можуть вони (гуманітарні, чи інші важливі для України вантажі. - Ред.) безперешкодно прослідувати через ті блокадні місця - складно сказати, але те, що такі вантажі прибувають в наші пункти пропуску, то це так", - додав Демченко.