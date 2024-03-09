УКР
Посольство США попередило про "неминучі плани" екстремістів здійснити теракт в Москві, - Reuters

москва,рф,росія

Посольство США у Росії попередило, що "екстремісти" планують теракт у Москві, через кілька годин після того, як російські спецслужби заявили, що зірвали запланований обстріл синагоги афганським осередком терористичної організації ІДІЛ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Посольство відстежує повідомлення про те, що екстремісти мають неминучі плани нападу на великі зібрання в Москві, зокрема концерти, і громадянам США слід рекомендувати уникати великих зібрань упродовж наступних 48 годин", - йдеться в повідомленні на сайті амбасади Сполучених Штатів у РФ.

Посольство США оприлюднило це попередження через кілька годин після того, як Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) заявила, що зірвала напад на синагогу в Москві, який начебто здійснив осередок сунітського мусульманського угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посольство США та МЗС Великої Британії попереджають про загрозу терактів у Москві

Союзники США, зокрема Велика Британія, Канада, Нідерланди, Південна Корея та Латвія повторили американське попередження та закликали своїх громадян не їздити до РФ.

Більшість західних країн рекомендують відмовитися від будь-яких поїздок до Росії та заявляють, що їхні громадяни повинні виїхати звідти.

США мають найвищий рівень попередження для Росії - червоний "4 - Не подорожуйте" - такий самий, як для Афганістану, Сирії, Ємену, Південного Судану та Ірану.

Дивіться також: У Москві горить завод МіГ. ВIДЕО

Пиня ужє разсіпал рязанскій сахарок...
показати весь коментар
09.03.2024 09:38 Відповісти
"Доктор сказал "в морг", значіт в морг".
показати весь коментар
09.03.2024 09:47 Відповісти
Чем больше дохлых свинособак- тем лучше. В идеале- чтобы все.
показати весь коментар
09.03.2024 13:06 Відповісти
Дебіли реальні !
Замість відмінити теракти після попередження у пресі західних спецслужб, вони вперто виконують ці попередження
показати весь коментар
09.03.2024 13:59 Відповісти
Сазарок рассыпан, Абдулла, пожигай... 😕
показати весь коментар
09.03.2024 14:00 Відповісти
Терористи відправили б путю до праотців - Алах ім в поміч
показати весь коментар
09.03.2024 09:39 Відповісти
Так ***** і є ті "терористи". Волгодонськ та інші вибухи житлових будинків у 1999 р. пам'ятаєте?
показати весь коментар
09.03.2024 09:45 Відповісти
Та зараз якось сірєнєво -- нехаи рвуть всі і все -- хто здужає
показати весь коментар
09.03.2024 09:49 Відповісти
То були "учєнія".
показати весь коментар
09.03.2024 13:15 Відповісти
????????????????????????????????????????????
показати весь коментар
09.03.2024 09:40 Відповісти
ФСБ планує теракти коли вже американці порозумнішають?
показати весь коментар
09.03.2024 09:40 Відповісти
Не смішіть.Американці все знають
показати весь коментар
09.03.2024 10:25 Відповісти
Що все?що такер Карлсон отримав від росіян гроші за інтерв'ю з так званим "путеним"? Чи справжній це "путєн"?вони навіть не можуть заблокувати поставку своїх комплектуючих та старлінків у сосію.
показати весь коментар
09.03.2024 10:30 Відповісти
Я вам трохи відкрию очі-ви *******.війна розпочалася з бажання покійного вови путєна та дозволу Китаю.
показати весь коментар
09.03.2024 10:40 Відповісти
Договорняки країн Заходу з путлером не виключають того факту що покійний Вова путєн за власним бажанням напав на Україну з дозволу Китаю.
показати весь коментар
09.03.2024 11:06 Відповісти
ви забули ще щось додати про рептілойдів
показати весь коментар
09.03.2024 11:11 Відповісти
Зараз напишу їбанаріям що 70 відсотків пенсій та зарплат бюджетників оплачують рептілоїди.
показати весь коментар
09.03.2024 11:35 Відповісти
Перш ніж думати головою корнійчуків.треба збагнути звідки беруться гроші на продукти та життя та зброю для наших воїнів а саме від країн Заходу та цивілізованого світу.
показати весь коментар
09.03.2024 11:43 Відповісти
Не думаю його головою.У нас просто думки збігаються.
показати весь коментар
14.03.2024 20:04 Відповісти
які думки?про те що Захід винуватий в тому що дурні обрали зека а потім клоуна президентами?
показати весь коментар
14.03.2024 20:07 Відповісти
1.Думаю було б набагато менше жертв та втрат територій якби ми готувалися до війни.замість того щоб будувати дороги для окупантів на моїй рідний Сумщині потрібно було будувати мінні поля та укріплення проводити збори резервістів тощо а не казати потім проїбали.(вбитих дітей у Маріуполі)
2.оборонні підприємства при клоуні працювали два дні на тиждень бо він у своїй дурній макітрі ."закінчив війну" мільярди долларів дерибанились на великому крадівництві запитайте у корнійчука чому він про це не пише?
3.ще у 2009 році британський журналіст Едвард Лукас написав книгу "Нова Холодна війна"де критикував західних лідерів за надто м'яку реакцію на окупацію сосією абхазії та осетії,у 2017 році вийшла книга "Як Захід програв війну Путіну"про окупацію Криму та Донбасу.ось там справжня аналітика а не конспірологічні теорії про те що Захід не хоче давати.все на світі коштує гроші і вони й так дають багато.а ниші колишні "друзі" вірменія,білорусь.казахстан та інші взагалі заробляють мільярди на нашому горі допомагаючі сосіянам обходити санкції та виготовляти зброю.
показати весь коментар
14.03.2024 20:40 Відповісти
Якщо нам не допомогати,нас швидко захоплять,а це не у планах Заходу.А хто буде винищувати кацапів,розніжені європеці що лі?От і дають нам допомогу,але таку,щоб ми не могли швидко перемогти путлера,а побільше перемололи рашистів.Але ж гинуть і українці,але це іх мало цікавить.
показати весь коментар
14.03.2024 20:08 Відповісти
тобто европейці винні що нам допомагають?
а що робили громадяни України для того щоб не нах не напали протягом 30 років?або хоча б останні три роки перед війною ржали з Порошенка бо "голосуйте за мене а то путен нападе?"
у 1991 році в Україні було 5 тис літаків перед тим як критикувати потрібно подивитися на себе у дзеркало.
показати весь коментар
14.03.2024 20:17 Відповісти
тобто европейці винні що нам допомагають?
Ви даремно іронізуєте.Україну давно приготувались злити,ще років 20 тому.Глобалісти своі кроки продумують на десятки років уперед.

а що робили громадяни України для того щоб не нах не напали протягом 30 років?
Ось тут я згоден.Під мовчазну згоду українців іх раззброіли,та пограбували.Тому вони частково винуваті,що їх зараз вбивають рашисті.

або хоча б останні три роки перед війною ржали з Порошенка бо "голосуйте за мене а то путен нападе?"
Порошенко така ж наволоч,як і Зеленський.Тут мені про нього не потрібно розказувати.
показати весь коментар
14.03.2024 20:25 Відповісти
1.глобалісти злили залишки вашого здорового глузду в унітаз.до речі хто вони такі?глобалісти-це масони які правлять світом чи марсіанські евреї які роззброїли Україну? як казав професор Преображенський"розруха не в клозетах,розруха в головах і кожен хохлосовок повинен бити себе по потилиці я коли він виб'є з себе всю дур (про заговори.глобалістів,гуцулів які насрали у штани,тощо) і займеться облаштуванням своєї держави розруха припиниться сама собою
2.українці вибрали непатріотичну владу яка їх розброїла за мовчазної згоди тому вина не часткова а 99 відсотків.тому що про свою державу треба дбати.
3.Порошенко розбудував нашу армію та врятував Україну від знищення а бзде повинен сісти за Маріуполь.
показати весь коментар
14.03.2024 20:50 Відповісти
це дурна нарізка який і дитина не повірить
показати весь коментар
14.03.2024 20:42 Відповісти
ахахаха!!!какое США!!!какой вы наивный.все происходит с разрешения рептелоидов!!!Вы недовключили кретическое мышление!
показати весь коментар
09.03.2024 10:57 Відповісти
Подмечено по статистическим наблюдениям,что любой,кто начинает молоть про рептилоидов,обладает низким IQ, и слабой информативной базой.
показати весь коментар
14.03.2024 20:33 Відповісти
Таваріщі расіянці! Гойда на концерт цими вихідними!
показати весь коментар
09.03.2024 09:40 Відповісти
кобзона ?
показати весь коментар
09.03.2024 09:45 Відповісти
в москві, офіційно, є осередок іділа?
невже, підуть війною на кадирова?
показати весь коментар
09.03.2024 09:43 Відповісти
Американці продовжують підігравати москалям, єдина екстриміська організація яка може діяти на росії - фсб.
показати весь коментар
09.03.2024 09:44 Відповісти
Я вже чекати заморився..
показати весь коментар
09.03.2024 09:44 Відповісти
Розвідка бачить наскрізь-
Екстримісти готують тер-акти...

Попереджує моквичів-
В метро - не лізь-

Скоро побачимо факти...
показати весь коментар
09.03.2024 09:44 Відповісти
в паРашке "вибори" неможливі без терактів перед ними. Не для того там існує ФСБ та Лубянка, в яких, до речі, працює більш мільона спеціалістів - щоб там "вибори" проходили без попереднього теракта
показати весь коментар
09.03.2024 09:44 Відповісти
Цікаво,а ці іділовці десь в печерах Іраку кільканадцять мегатон подарунку для москвабаду не можуть знайти???Сильно треба ...
показати весь коментар
09.03.2024 09:46 Відповісти
Іділ фінансується с росії..
показати весь коментар
09.03.2024 09:52 Відповісти
Ок,нехай росія їм дасть,і хай підірвуть в москвабаді,я ж не проти.Думаю,Ви теж?....
показати весь коментар
09.03.2024 09:59 Відповісти
В посольства США не виникає когнітивного дисонансу? Адже у немитій при владі кінчені терористи, а теракт готують якісь екстремісти.
показати весь коментар
09.03.2024 09:52 Відповісти
У глистів теж бувають глисти
показати весь коментар
09.03.2024 09:58 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2024 18:09 Відповісти
Exactly. Я теж про це подумав.

Навіть нєкто навальнаЯ у публічному виступі десь у США чи у Європі заявила, що нинішній москвабадський режим -- то не влада, а величезна терористична організація, що керує величезними ресурсами. І їй ніхто не заперечив.

Та московщина той іділ за масштабами тероризму в тисячі разів вже перевершила!!!
показати весь коментар
09.03.2024 10:06 Відповісти
партнеру треба допомагати
показати весь коментар
09.03.2024 10:23 Відповісти
так вони про них й пишуть
показати весь коментар
09.03.2024 11:13 Відповісти
Нехай би ********* підірвали!
показати весь коментар
09.03.2024 09:56 Відповісти
Моє відношення до цих «терактів» точно передано у фотожабі з містером Біном.
показати весь коментар
09.03.2024 10:07 Відповісти
Мабуть не буде теракту, США розказали про плани карлика і тепер він не переживе, що його таракт був кимось анонсований
показати весь коментар
09.03.2024 10:10 Відповісти
Все буде. Анонс Пиня використає типу - хто аносував планував тот і взарвал расію.
показати весь коментар
09.03.2024 10:17 Відповісти
Дивно, що Півд.Судан теж знаходиться в списку "небезпечних для американців країн", бо американці створили цю країну трохи більше 10 років тому, зупинивши довгу і криваву війну з північним сусідом. Невже у півд. суданців (земля яких переповнена нафтою) така велика ненависть до своїх творців, мовби у дитини-підлітка, яка звинувачює своїх батьків за те, що їх народили?
показати весь коментар
09.03.2024 10:16 Відповісти
Был я в этом Судане. Животные, б-дь.
показати весь коментар
09.03.2024 12:02 Відповісти
а в рашці був? хто там?
показати весь коментар
09.03.2024 13:22 Відповісти
Там все намного хуже. Проехал на авто от Ижевска до Харькова. Цивилизация начинается в р-не Белгорода.
показати весь коментар
09.03.2024 13:34 Відповісти
Ви з жінкою розмовляете
показати весь коментар
09.03.2024 14:59 Відповісти
Як хто? наші воїни називають їх півнями ( ********* ). А у головного з них погоняло *****. Правда, він - старий пирдун, ні на що не здатний, може тільки тухес підставляти.
показати весь коментар
09.03.2024 15:25 Відповісти
ЕКСТРЕМІСТИ ГОТОВИЛИ ТЕРАКТ ПРОТИ ЕКСТРЕМІСТІВ-ЕКСТРОМЕНТІВ ХКУЙЛА
показати весь коментар
09.03.2024 10:20 Відповісти
Само фсб устроит теракт, свалить всё на украинцев.
показати весь коментар
09.03.2024 10:23 Відповісти
Саме так. Методика фсб. Тоді на чеченів, тепер на українців.
показати весь коментар
09.03.2024 10:25 Відповісти
Давайте ріб'яткі я вже попкорном і пивом затаряний 🍿🍻Ждун
показати весь коментар
09.03.2024 10:39 Відповісти
Если посольство и знает что то, то зачем распиз..ели ? А если не знает, то зачем пиз..еть ? Во всяком случае, теперь не будет 100 %
показати весь коментар
09.03.2024 11:07 Відповісти
лаптям был бы сюрпрайз
показати весь коментар
09.03.2024 11:27 Відповісти
вот именно
показати весь коментар
09.03.2024 14:05 Відповісти
все согласовано. сначала гебня предупредила "партнеров", а "партнеры" тупо по протоколу предупредили граждан. (протокол - это как "шашлыки", но наоборот)
показати весь коментар
09.03.2024 16:45 Відповісти
лапти , не спать страдать !
показати весь коментар
09.03.2024 11:26 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2024 11:32 Відповісти
Куплю поп-корн. Много. Дорого.
показати весь коментар
09.03.2024 11:42 Відповісти
До дупи ісламістам та Москва, тільки якщо ФСБшники заплатять за теракт.
КГБісти знову мають якийсь план, і здається що він узгоджений з МІ та ЦРУ.
Що б не сталось - це не буде випадковість чи ініціатива якихось окремих людей.
показати весь коментар
09.03.2024 11:53 Відповісти
В мавзолеї , мабуть лежатиме два вовочки.
показати весь коментар
09.03.2024 11:57 Відповісти
Ігіл - то ж мацковські друзі!!!💁🏻‍♂️

терористи з терористами побили горщики??? 🤷🏻‍♂️
показати весь коментар
09.03.2024 12:03 Відповісти
Ну и где? 48 часов ещё не прошло?
А какие такие "экстремисты" имеются ввиду? Там самые главные террорюги - это сама Федеральная служба опасности.
показати весь коментар
09.03.2024 12:25 Відповісти
Що там, фсб взриває росію 2.0???
показати весь коментар
09.03.2024 12:34 Відповісти
Єдині терористи що можуть зробити там теракт знаходяться на лубянці
показати весь коментар
09.03.2024 13:19 Відповісти
Офіційна влада Москви розпочинає війну в Європі, кидаючи в неї всі запаси зброї совка, застосовуючи зброю з КНДР та Ірану, погрожуючи ядерними ударами містам Європи.

Але теракти в Москві звісно готують міфічні афганські осередки сунітської гілки ІДІЛ
показати весь коментар
09.03.2024 14:30 Відповісти
Та не "неминучі", а "найближчим часом". У слова 'imminent' є декілька значень і перекладати його слід в залежності від контексту. Як взагалі про плани можна казати "неминучі"???
показати весь коментар
09.03.2024 16:24 Відповісти
Напевне ці екстремісти хочуть висалити у повітря сам кремль з путінох**м!? Або московсе метро.
показати весь коментар
09.03.2024 18:42 Відповісти
як я розумію всі повинні засудити ці плани? *** вам алаявбар ахєд ****
показати весь коментар
09.03.2024 20:57 Відповісти
желаю им чтобы из всех там взорвало,вместе с их ****** и его бандой!
показати весь коментар
09.03.2024 21:07 Відповісти
Якись цирк, нащо про це попереджати ворога? Які ще громадяни США в Росії
показати весь коментар
09.03.2024 22:55 Відповісти
"...Більшість західних країн рекомендують відмовитися від будь-яких поїздок до Росії та заявляють, що їхні громадяни повинні виїхати звідти." Слушна рекомендація. Але запізДніла. Років на 500 !
показати весь коментар
10.03.2024 00:06 Відповісти
Американський журналіст і колишній ведучий Fox News Такер Карлсон, який на початку лютого брав інтерв'ю у президента Росії Володимира Путіна, заявив, що "денацифікація" України, про яку глава держави говорив під час розмови з ним, "є однією з найдурніших речей, які він коли-небудь чув
показати весь коментар
10.03.2024 07:51 Відповісти
 
 