Посольство США попередило про "неминучі плани" екстремістів здійснити теракт в Москві, - Reuters

Посольство США у Росії попередило, що "екстремісти" планують теракт у Москві, через кілька годин після того, як російські спецслужби заявили, що зірвали запланований обстріл синагоги афганським осередком терористичної організації ІДІЛ.

"Посольство відстежує повідомлення про те, що екстремісти мають неминучі плани нападу на великі зібрання в Москві, зокрема концерти, і громадянам США слід рекомендувати уникати великих зібрань упродовж наступних 48 годин", - йдеться в повідомленні на сайті амбасади Сполучених Штатів у РФ.

Посольство США оприлюднило це попередження через кілька годин після того, як Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) заявила, що зірвала напад на синагогу в Москві, який начебто здійснив осередок сунітського мусульманського угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ).

Союзники США, зокрема Велика Британія, Канада, Нідерланди, Південна Корея та Латвія повторили американське попередження та закликали своїх громадян не їздити до РФ.

Більшість західних країн рекомендують відмовитися від будь-яких поїздок до Росії та заявляють, що їхні громадяни повинні виїхати звідти.

США мають найвищий рівень попередження для Росії - червоний "4 - Не подорожуйте" - такий самий, як для Афганістану, Сирії, Ємену, Південного Судану та Ірану.

