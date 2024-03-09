Певний час фіксувалося зниження активності ворожих ДРГ, але загроза нікуди не зникає, - Держприкордонслужба

Якийсь час прикордонники фіксували знищення активності ворожих диверсійно-розвідувальних груп на кордоні з Україною. Однак, ця загроза нікуди не зникає.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр РБК-Україна.

"Певний час ми бачили зниження активності ворожих ДРГ й по Сумському, й Харківському напрямках. Але, як бачимо, загроза нікуди не зникає. Ворог продовжує використовувати свої ДРГ, які планують або хочуть зайти на наші території", - розповів Демченко.

Також речник ДПСУ розповів про нещодавню спробу ворожої ДРГ прорвати кордон у Сумській області. За його словами, наші військові відразу відкрили вогонь по росіянах. Зокрема вибивати ворога з нашої території допомогли й артилерійські підрозділи.

У тому ж числі росіяни застосовують диверсантів й по Харківському напрямку.

"Тому поки матимемо такого сусіда - загроза заходу ДРГ залишатиметься. Кожного дня треба розуміти, що ворог обстрілює територію України й в межах Сумської, Харківської, Чернігівської областей з різноманітного озброєння. Щодня це сотні обстрілів. Сотня обстрілів, це власне, більше ніж кількість прильотів по нашій території", - додав Демченко.