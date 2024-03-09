УКР
Орбан - сильний та фантастичний лідер, - Трамп після зустрічі з прем’єром Угорщини

У п’ятницю, 8 березня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом у резиденції в Мар-а-Лаго, що у Флориді. Після зустрічі останній назвав Орбана "фантастичним лідером" і високо оцінив його стиль управління.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

"Орбан не викликає суперечок, тому що він каже: "Так буде" і на цьому все закінчується. Він бос. Ні – він великий лідер, фантастичний лідер", - заявив Трамп.

Зазначається, що Трамп влаштував Орбану екскурсію по своїй резиденції, вечерю з колишньою першою леді Меланією Трамп, годинну зустріч зі старшими помічниками й музичний виступ групи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп: Росія вторглася в Україну "лише тому, що Путін не поважає Байдена"

Видання нагадує, що чинний президент США Джо Байден перед зустріччю Трампа з Орбаном розкритикував її. Він заявив, що Орбан "не вважає, що демократія працює" та "шукає диктатури".

Також Трамп назвав угорського прем'єра "сильним лідером". На його думку, Орбан створив собі імідж сильної людини в Угорщині та використовував своє право вето, щоб зірвати зусилля з досягнення консенсусу в ЄС.

"Для Орбана зустріч із Трампом - це шанс позбутися образу білої ворони та позиціювати себе як потенційний міст між Європою і США в разі перемоги Трампа на виборах у листопаді. Хоча лідери з усієї Європи відновлюють зв'язки з командою Трампа, мало хто з них має прямий зв'язок й атмосферу товариськості, як в Орбана з колишнім президентом", - додає Bloomberg.

Читайте також: Орбан хоче зустрітися із Трампом для обговорення припинення війни РФ проти України, - Сійярто

Автор: 

Угорщина (2419) Трамп Дональд (6963) Орбан Віктор (617)
+39
Цього разу повністю погоджуюсь з Трампом - Орбан дійсно фантастичний п*дер.
09.03.2024 10:01 Відповісти
09.03.2024 10:01 Відповісти
+31
Обидва фантастичні лідори. Ще у нас є Міжгалактичний лідор. Світ поїхав кукухою.
09.03.2024 10:19 Відповісти
09.03.2024 10:19 Відповісти
+22
Ага, особливо коли надується і скаже -"ква''.
09.03.2024 10:01 Відповісти
09.03.2024 10:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трамп - може ти підзабув - він шеи Туреччиною рулить
09.03.2024 09:58 Відповісти
09.03.2024 09:58 Відповісти
Обидва фантастичні лідори. Ще у нас є Міжгалактичний лідор. Світ поїхав кукухою.
09.03.2024 10:19 Відповісти
09.03.2024 10:19 Відповісти
да банально то но как точно ДВА ДЭБЭЛА ТАКИ СИЛА..
09.03.2024 13:01 Відповісти
09.03.2024 13:01 Відповісти
"кукушка хвалит петуха..." тут не підходить, бо

пєтухи обидва! 😂
09.03.2024 13:53 Відповісти
09.03.2024 13:53 Відповісти

З мови зняли!
09.03.2024 20:19 Відповісти
09.03.2024 20:19 Відповісти
О боже.
09.03.2024 10:01 Відповісти
09.03.2024 10:01 Відповісти
Ага, особливо коли надується і скаже -"ква''.
09.03.2024 10:01 Відповісти
09.03.2024 10:01 Відповісти
Цього разу повністю погоджуюсь з Трампом - Орбан дійсно фантастичний п*дер.
09.03.2024 10:01 Відповісти
09.03.2024 10:01 Відповісти
Для Трампа - аутсайдер лідер?

Може Україні треба змінити політику-
І почати погрожувати усьому світу?
09.03.2024 10:02 Відповісти
09.03.2024 10:02 Відповісти
Ніт. То просто круговорот гі*на у природі. Воно тягнеться до собі подібного і зліпляється у однорідну мвсу, стаючи за певний час однорідним гноєм.
09.03.2024 10:42 Відповісти
09.03.2024 10:42 Відповісти
куди ви папу римського тоді подінете в цій історії?
показати весь коментар
10.03.2024 01:15 Відповісти
Яке їхало - таке й здибало...
09.03.2024 10:03 Відповісти
09.03.2024 10:03 Відповісти
Гроші орбану не пахнуть! Більшості мад'ярів мабуть теж.
09.03.2024 10:03 Відповісти
09.03.2024 10:03 Відповісти
09.03.2024 10:26 Відповісти
09.03.2024 10:26 Відповісти
Почему-то вспомнился Номер Камеди-Клаб "Сватовство олигарха" с Ревой и Батрутдиновым.
"Мне подарили Венгрию" - Рева, сцк, как в воду смотрел
09.03.2024 10:04 Відповісти
09.03.2024 10:04 Відповісти
Боже,я думав,трамп шось із себе значить..
а воно...і річ не в тім,що орбан проти України...да...якщо ТАКЕ в президенти йде,світ перевнрнувся...
09.03.2024 10:05 Відповісти
09.03.2024 10:05 Відповісти
Кого ще почне вихваляти *уйловська маріонетка? Був сі, тепер орбан. Фіца вже згадував? А іранських чалмоносців?
09.03.2024 10:06 Відповісти
09.03.2024 10:06 Відповісти
піпец у цого сильного лідора стан економіки як у Греків у 2000ні
09.03.2024 10:07 Відповісти
09.03.2024 10:07 Відповісти
Два дебіла - то є сила.
09.03.2024 10:08 Відповісти
09.03.2024 10:08 Відповісти
Два кловуни - ординські сраколизи. Знайшли один одного.
09.03.2024 10:09 Відповісти
09.03.2024 10:09 Відповісти
Де там поціновувачі Трампа які його виправдовують як янгола небесного?
09.03.2024 10:10 Відповісти
09.03.2024 10:10 Відповісти
Дві огидні потвори.
09.03.2024 10:11 Відповісти
09.03.2024 10:11 Відповісти
Біба і Боба два *****.
09.03.2024 10:12 Відповісти
09.03.2024 10:12 Відповісти
Два брати - їпанати.
09.03.2024 10:13 Відповісти
09.03.2024 10:13 Відповісти
Хвалив півень, зозулю!!
Яке їхало, таке і здибало!

Справи на обох, заведені КДБ-ФСБ,ще за часів совдепії на Лубянці!
09.03.2024 10:13 Відповісти
09.03.2024 10:13 Відповісти
Орбан: "Ми, угорці, не є змішаною расою... і ми не хочемо ставати змішаною расою. Країни, де змішуються європейці та неєвропейці - більше не нації !"
09.03.2024 10:13 Відповісти
09.03.2024 10:13 Відповісти
ну а що тут поганого, власно кажучи?
от ми є змішаної расою
за 70 років радінскої окупації та попередні 400 років (з часів Богдана Хмельниціького)
ми перемішалися з росіянами
росіяне завозили єшелонами росіян на наші теріторії після голодоморів
і зараз на всіх теріторіях де росіяне завезли свій єтнос ми маємо проросійскі сепаратистски повстання

09.03.2024 10:25 Відповісти
09.03.2024 10:25 Відповісти
сводка за один рік:

До кінця 1933 року із Західної області РРФСР до Дніпропетровщини було відправлено 109 ешелонів з переселенцями та їхнім крамом, з Центрально-чорноземної області Росії до Харківської області - 80 ешелонів, з Іванівської до Донецької - 44 ешелони, водночас із Білоруської РСР до Одеської області направили 61 ешелон, з Горьківської області - 35 ешелонів з людьми.

ну й що тут гарного?
09.03.2024 10:29 Відповісти
09.03.2024 10:29 Відповісти
Це тільки 33 рік , загалом московія відправила від 2 до 5 млн кацапів в Україну з 33 по 91 роки .
09.03.2024 10:48 Відповісти
09.03.2024 10:48 Відповісти
який же ви, оптимістичний бовдур, якщо голослівно звиздите та зменшуєте правду.
09.03.2024 21:30 Відповісти
09.03.2024 21:30 Відповісти
скотину завезли вагонами, хоча нормальний газда, поголів'я рахує...
09.03.2024 11:45 Відповісти
09.03.2024 11:45 Відповісти
до речі існує цікава інструкція, що росіянам дозволялося робити у нас в Україні, а що заборонялося
дозволялося - вступати у власність на будь яке майно, що вони бачать своїми очима
а заборонялося - самим ховати наші трупи, що воні знаходили у нас в Україні, трупи загиблих від голоду
якщо вони ховали наші трупи самі, то їх наказували - відправляли їх додому на росію
для поховання трупів вони повинні були викликати НКВД
все їнше, крім цього, ім дозволялося робити у нас, в першу чергу привласнювати собі все, що вони бачать власними очима
такий собі "дикий запад", але на нашій землі
09.03.2024 11:52 Відповісти
09.03.2024 11:52 Відповісти
Ти не зрозумів. Мадяри - це ханти-мансійці з Югри. Тобто, азіати, котрі не так давно переїхали в Європу, раптом стали вважати себе крутими європейцями і ведуть боротьбу проти перемішування рас.
09.03.2024 12:02 Відповісти
09.03.2024 12:02 Відповісти
"Кохайтеся, чорнобриві,

Та не з москалями,

Бо москалі - чужі люде,

Роблять лихо з вами." - вірш Шевченка і знаєте шо ? Тутка описуються дівчата предки яких були кочівниками тюрками - Україна це роздоріжжя між Великим Степом і Європою і в нас намішано стіко різної крові шо і не підрахуєш . А саме безглузде шо ви надрукували це те шо українці якась окрема раса - не розкажете шо це раса така і чим вона відрізняється від європеоїдної наприклад.
09.03.2024 13:51 Відповісти
09.03.2024 13:51 Відповісти
у чомусь Трамп правий. От наприклад всі країни закрили свої банки у паРашці
але Орбан свій банк ОТР не закрив, просто проігнорів всі міжнародні сінкції та наше переліки що OTP - спонсор війни
це привело до того, що OTP у 150 разів збільшив прибутки, саме за рахунок своїх відділень у паРашке
так само діє й Трамп - інтереси власної країни для нього на першому плані, саме тому він такий популярний, проблеми нелегальної іміграції для нього у 1000 разів віжливіші, ніж наши проблеми
тому нашим власноможцім просто потрібно це враховувати
наприклад послу Макаровой кожен день зустрічатися там з ранку до ночі та поясніювати що фінксування на сотні мільярдів доларів їхньої війскової промисловості - це в їх інтересах
відштовхувати Трампа не треба, треба пояснювати та пояснювати для них важливість надання допомоги нам, важливість для них
так само треба шукати інтереси Угорщини, щоб Орбан бачив їх для себе
вони вкрай єгоїстичні, роблять все лише на користь своїх країн
ще такий самий лідер - Єрдоган, йому теж наплювати на всіх, крім інтересів власної країни
для того й існує наше МЗС, щоб шукати ЇХ інтереси у допомозі нам та денно та нощно пояснювати їм ЇХ власні інтереси
а наше МЗС - гімно на палке, тому кожний розумний крок таких лідерів як Трамп, Орбан, Єрдоган й визиває неадекватну реакцію у нашому суспільтстві та уряді
09.03.2024 10:14 Відповісти
09.03.2024 10:14 Відповісти
Курва, хтось ще й плюсік поставив під дописом цього нововилупленого пі тора.
09.03.2024 12:07 Відповісти
09.03.2024 12:07 Відповісти
Так, дивовижно. Цей кацап готовий виправдовувати трампа з орбаном навіть за умови, якщо вони будуть вимагати повної капітулації від України
09.03.2024 14:18 Відповісти
09.03.2024 14:18 Відповісти
я не буду наполягати, що - повний адекват (зважаючи на його комент нижче), але виправдання трампа+орбана я там не побачив...
09.03.2024 14:36 Відповісти
09.03.2024 14:36 Відповісти
я вам трохи нагадаю наших харківських реалій
я живу на вулиці Красного маршала Батіцкого, *****
ця курва у 17-ть років поїхала до москви, де жила на вулиці Сівцев Вражек, та по його васному зізнанню ні разу у житті не виходила за межи Бульварного кільці москви, тільки шоркалася там по кремлівському паркету, дошоркалкся до очільника ПВО СССР, та була одним з головних підарасів, що наполягали на вторгненню у Афганістан
найблища вулиця, що пересікає вулицю красного маршала - є вулиця Ульяновой, жінки Леніна
а найблищий від мене пам'ятник - пам'ятник улксбеку Московського улуса Золотої Орди - Александру Невському
ось вам харківські реалії - так давайте тут розбиратися - що тут причина війни, хворий мозок *****, або ПРОВОКАЦІЯ його, відверта та наполеглива - що ми росіяне, візьміть нас до себе будь ласка - благали ***** українці 30 років, ось дивиться на нас - ми навіть метро переймували, ні не на ім'я Бандери та Шухевича - на ім'я маршала Жукова !!!
тому хто тут адекват, а хто ні - це тема відкрита
ті, хто казав, що війни треба запобігти - доводячи що ми ОКРЕМИЙ народ, або ті, хто волав денно-нощно що ми росіяне, що випадково опинились під хвошиздами, а нагадаю вам, що таких ублюдков, що голосували за ОПЗЖ, за Рабіновіча, за боротьбу з хвошиздами - у Харкові було, упс... 90 відсотків.
09.03.2024 17:25 Відповісти
09.03.2024 17:25 Відповісти
згоден.
Тим більше, що з 1994-го по 2010-тий в мене були родичі в Харкові, часто їздив, часто спілкувався, але мірятися світоглядом - уникав. Але - знаю про оті 90% (та ні, там більше...)
09.03.2024 19:05 Відповісти
09.03.2024 19:05 Відповісти
та ні, оцей - не трампіст.
Ти, напевно, ще не заїдався з трампістами...
09.03.2024 14:32 Відповісти
09.03.2024 14:32 Відповісти
Жорсткий з тебе кугут вийшов МихаИл та непримиримий до тих, що на 2,5 місяця пізніше від тебе зареєструвались. Одне тішить, язик свій майже поборов то скоро станеш мовником?
10.03.2024 08:02 Відповісти
10.03.2024 08:02 Відповісти
Йди звідси, кацапе, водки немає!
09.03.2024 15:02 Відповісти
09.03.2024 15:02 Відповісти
Уйобок уйобіка бачить з далеку!!!
09.03.2024 10:14 Відповісти
09.03.2024 10:14 Відповісти
Орбан таки конкретно відсмоктав у Трампа.
Десь картинка була, як Орбан щось робить під столом у Трампа, ніяк не можу знайти.
Але враження саме таке.
09.03.2024 10:14 Відповісти
09.03.2024 10:14 Відповісти
Нє, згадав, - то була картинка, де Орбан відсмоктував у *****.
Проте, "какая разніца". Орбан відсмоктує у всіх диктаторів. )))
09.03.2024 10:19 Відповісти
09.03.2024 10:19 Відповісти
Закохані один в одного !
09.03.2024 10:15 Відповісти
09.03.2024 10:15 Відповісти
два їбанати + ***** і фіца - 4ри дрочіляни!
09.03.2024 10:18 Відповісти
09.03.2024 10:18 Відповісти
За шо зозуля хвалит когута?
За то хвалить він зозулю.
09.03.2024 10:20 Відповісти
09.03.2024 10:20 Відповісти
Пітушка хваліт кукуха за то, што хваліт он пітушку
09.03.2024 10:54 Відповісти
09.03.2024 10:54 Відповісти
Два підара
09.03.2024 10:20 Відповісти
09.03.2024 10:20 Відповісти
мабуть псіхушка перестала робити
09.03.2024 10:20 Відповісти
09.03.2024 10:20 Відповісти
Стандарти помінялись. Років 20 назад вони б сиділи в дурці обидва.
А тепер вони правлять країнами. Може, щось з країнами?
09.03.2024 11:14 Відповісти
09.03.2024 11:14 Відповісти
все нормально з країнами,
як ідіотів вибирали років з 100 тому,
так і вибирають - тут без змін!
09.03.2024 12:55 Відповісти
09.03.2024 12:55 Відповісти
Напевно тонкощі перекладу, малось на увазі "сказочний довбойоб" - це більш точне визначення.
09.03.2024 10:21 Відповісти
09.03.2024 10:21 Відповісти
Мудак мудака видит издалека.
09.03.2024 10:24 Відповісти
09.03.2024 10:24 Відповісти
Якщо "трамплін" стане президентом США .КУЙЛО МОЖЕ СПОКІЙНО РОЗПОЧИНАТИ ОКУПАЦІЮ АЛЯСКИ .Орбан підтримає і буде за мирні переговори США І 3,14 дерації .про входження Аляски до 3,14дерації.А взагалі ці заяви "трампа" для куйла.набагато більше "благословення продовження геноциду українського народу" ,як благословення гундяя з мацковського сатанату...
09.03.2024 10:25 Відповісти
09.03.2024 10:25 Відповісти
от вибачте, нікого в світі не цікавить "геноцид українського народу"
у нас люди дурні, та не розуміють цього
от наведу вам приклад - уже у новій єрі, десятиріччя тому, одні негри у Африці обьявили інших негрів їжею
та з'їли цілий мільон людей. Тобто великі та більш чорні негри їли маленьких та меньш чорних
підсмажували їх, смакували печінку, казали що маленьки негрі доволі смачні
нікого це не бентежило взагалі, наше всесвітне "спортлото", тобто ООН випустило пару меморандумів, та й все
до нас відношення ще гірше, ніж до тих негрів
бо ніхто не бачить досить чутливої різниці між нами та росіянами
ми використовуємо їбану кирилицю, це перший зашквар
другий зашквар, більша частка з нас розмовляє у побуті московитскою телевізійнох мовою
більша частка з нас вважає Жукова героєм, а Бандеру
тому треба зрозуміти, що різниці ніхто не бачить, в першу черзгу з-за їбаної кирилиці

тому треба, по-перше працювати з західними лідерами, такими як Трамп, шукати ЇХ інтереси у допомозі нам - наприклад підйом ЇХ єкономіки завдяки фінансуванню війсково-промислового комплекса, ЇХ комплекса, доводити їм - що відправка їх застарілою техніки до нас ДЕШЕВШЕ для них та єклогічно безпечніше, ніж утілізація на місці

а дурніці, про ***** та Аляку - то просто дурниці
Трам його розмаже як муху, якщо хоч щось не сподобається США

все що ми маємо - це наслідки НАШОГО ВЛАСНОГО ДЕБІЛІЗМУ
в першу чергу голосування останне - яке й було спусковим гачком вторгнення
коли 90% на Схіній Україні проголосувало за ОПЗЖ та їх спойлерів
за Рабіновича "вставай страна огромная" на боротьбу з фашистами, тобто з українцями

от болгари за перші три дня незалежности переїменували всі їх вулиці з комуністичних московських імен на свої власні
а ми 30 років не можемо переїменувати вул Пушкиньску у Харкові на вул Бандери
а потім дивуємося - а чого це ***** нас вважає росіянами?
і чого це він після останнього голосування вирішив таки нас приеднати до себе?
09.03.2024 11:29 Відповісти
09.03.2024 11:29 Відповісти
не змішуйте мух із котлетами, та не порівнюйте морквину із фалопротезом бо тоді допис стає маніпулятивним... (Тим паче, що ви зверху вже вказали на причину та наслідки )
09.03.2024 11:52 Відповісти
09.03.2024 11:52 Відповісти
що ви бажаєте сказати?
що не 90-відсоткове голосування "за Росію" спровокувало вторгнення?
я маю на увазі звичайно Східну Україну
то що я написав про голодомор - то все так, але то справи минулого
а от саме те, що українці - НЕ відокремлена й чітко сформано нація, у чому українці переконували ***** - це й є причина вторгнення
а особливо останні вибори, коли проросійскі партії зібрали 90% голосів - це й було спусковим гачком вторгнення
якщо б зібрали 1% - ніякої війни би не було взагалі - чи ви заперечуєте це?
09.03.2024 16:20 Відповісти
09.03.2024 16:20 Відповісти
ні, не заперечую я вам, а прошу у такому справедливому, але довжелезному тексті , робити розділення поміж причиною і наслідком та окремо наголошувати у цьому, щоб без вагань підтримувати.
09.03.2024 21:07 Відповісти
09.03.2024 21:07 Відповісти
Йди звідси, кацапе, водки немає!
09.03.2024 15:04 Відповісти
09.03.2024 15:04 Відповісти
з таким призвищем БОЙКО я б посоромився сувати своє рило на українськи форуми
09.03.2024 16:15 Відповісти
09.03.2024 16:15 Відповісти
прізвище не суттєве, можливо троль чи просто перевіряє вас на адекватність чи хтивість?
09.03.2024 21:09 Відповісти
09.03.2024 21:09 Відповісти
.. Ну шо оналітєги ?? Що ви там мололи ,, трамп мовляв - прийде , порядок наведе ?
І досі мабуть вірите що шизоїд , у якого кращі друзі - орбани і ***** , різний відстій тобто , наведе у світі якийсь порядок . ?? Ну ну .
09.03.2024 10:25 Відповісти
09.03.2024 10:25 Відповісти
Ось і готовий новий лідер Європи після виборів
09.03.2024 10:26 Відповісти
09.03.2024 10:26 Відповісти
"Трамп назвав Путіна «розумним хлопцем»"
Трамп: Зеленський - "найвидатніший комівояжер в історії"
"Трамп похвалився, що у нього хороші відносини як з Володимиром Зеленським, так і з диктатором Путіним"

Володимир Зеленський: Ви маєте рацію, пане президенте. Ми дійсно здобули велику перемогу й наполегливо працювали над цим. Ми багато зробили, але, зізнаюся, я мав нагоду перейняти ваш досвід. Ми використали кілька ваших навичок та знань й змогли застосувати їх як приклад під час наших виборів, які дійсно були унікальними. Ми були в унікальній ситуації й спромоглися досягти унікального успіху. Можу сказати вам наступне: першого разу ви подзвонили мені, аби привітати із перемогою на президентських виборах, а зараз вдруге ви телефонуєте, коли моя партія виграла парламентські вибори. Мабуть, мені варто балотуватися частіше, аби ви телефонували мені частіше й ми більше спілкувалися телефоном.
Дональд Трамп: *сміється* Це чудова думка. Думаю, ваша країна щаслива щодо цього.
Володимир Зеленський: Чесно кажучи, ми намагаємося наполегливо працювати, оскільки прагнемо висушити болото у себе в країні. Ми привели дуже багато нових людей, не старих типових політиків, оскільки хочемо мати новий формат, новий тип уряду. Ви - прекрасний наставник для нас і в цьому.
Дональд Трамп: Це дуже приємно чути.
09.03.2024 10:30 Відповісти
09.03.2024 10:30 Відповісти
обидва фантастичнi довбнi)цiкаво,вони насправдi такi чи придурюються?
09.03.2024 10:42 Відповісти
09.03.2024 10:42 Відповісти
Не забуваймо, що Угорщина це перевалочний пункт між Європою і Ізраїлем і головна база «боса» Семе́на Могиле́вича. Гадить Путін, Трамп і Нетаняху, а зв'язують їх люди з множинним громадянством типу Севи чи Роми, головним фокусом яких є перевести увагу на інших. Угорці просто статисти.
09.03.2024 10:48 Відповісти
09.03.2024 10:48 Відповісти
Після виступу групи лишилися лише свої, тому "золотий дощ" , фокуси з букаке і шоу страпонів полишилось поза висвітленням в медіа.
09.03.2024 10:49 Відповісти
09.03.2024 10:49 Відповісти
Ооо Небо!
Грьобаний сором!
Психіатрія безсила!
09.03.2024 10:52 Відповісти
09.03.2024 10:52 Відповісти
путінські дуполизи звичайно подобаються одне одному.
09.03.2024 11:19 Відповісти
09.03.2024 11:19 Відповісти
трамп ******** дегенератів.
плєшивого, пєльмєня, а тепер і орбана.
а ще, аутиста маска.
09.03.2024 11:20 Відповісти
09.03.2024 11:20 Відповісти
От як так буває, що мудак мудака бачить здалека?

Чому з усіх європейських лідерів цей рудий орангутанг обрав самого упоротого?
09.03.2024 11:25 Відповісти
09.03.2024 11:25 Відповісти
Для трампа все гівно це сила та фантастика.... Подібне притягає до подібного...
09.03.2024 11:36 Відповісти
09.03.2024 11:36 Відповісти
https://youtu.be/JrhIi5HBVwk?si=9qYPpyKwBJ2DqvYR ...

Грустно стало после ухода генерала Залужного?🕊️🇺🇦🔱
09.03.2024 11:40 Відповісти
09.03.2024 11:40 Відповісти
І орбану і трампу по х що тут пишуть... На жаль наші зебільні політики втратили навіть залишки тої поваги що була на початку війни! От до чого призводить - шлюхи замість дипломатів... Шапіто!
09.03.2024 11:52 Відповісти
09.03.2024 11:52 Відповісти
Гімно до гімна липне. ....*****, Орбан, ще якась шваль і воно лисе. ПЗДЦ!
09.03.2024 11:57 Відповісти
09.03.2024 11:57 Відповісти
Конечно. орбан же выполнял установки ***** и блокировал как мог помощь Украине от ЕС. Также, как сейчас это делает трамп в США. Поэтому оба - фантастические п...ры.
09.03.2024 12:04 Відповісти
09.03.2024 12:04 Відповісти
Чекаю подібних слів Трампа щодо Фіцо. Вони просто зобов'язані бути. Трамп знаходить собі в однодумці виключно пі то рів, щоб він там не говорив.
09.03.2024 12:17 Відповісти
09.03.2024 12:17 Відповісти
Підараси усіх країн єднайтеся !!!
09.03.2024 12:21 Відповісти
09.03.2024 12:21 Відповісти
Двоє в їбанарії
09.03.2024 12:50 Відповісти
09.03.2024 12:50 Відповісти
09.03.2024 13:39 Відповісти
09.03.2024 13:39 Відповісти
Що цікаво, жодного трампіста на цій гілці нема... Ніби повиздихали...
09.03.2024 14:37 Відповісти
09.03.2024 14:37 Відповісти
2 пид....са. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит тот кукушку
09.03.2024 16:15 Відповісти
09.03.2024 16:15 Відповісти
Це майбутнє світу-Трамп,Хуй@ло,Сі,Орбан,Кім які будуть ділити світ,можливо Едоган приєднається.
09.03.2024 16:53 Відповісти
09.03.2024 16:53 Відповісти
"ти мила, чуйна, добра", - хвалила гюрзу кобра
09.03.2024 17:45 Відповісти
09.03.2024 17:45 Відповісти
Офігенно фантастичний!
09.03.2024 18:32 Відповісти
09.03.2024 18:32 Відповісти
тупий розхвалює ще більш тупого за його офіговенний розум
09.03.2024 18:34 Відповісти
09.03.2024 18:34 Відповісти
"Дуже патужний"!😂
11.03.2024 22:01 Відповісти
11.03.2024 22:01 Відповісти
 
 