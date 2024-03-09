Орбан - сильний та фантастичний лідер, - Трамп після зустрічі з прем’єром Угорщини

У п’ятницю, 8 березня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом у резиденції в Мар-а-Лаго, що у Флориді. Після зустрічі останній назвав Орбана "фантастичним лідером" і високо оцінив його стиль управління.

"Орбан не викликає суперечок, тому що він каже: "Так буде" і на цьому все закінчується. Він бос. Ні – він великий лідер, фантастичний лідер", - заявив Трамп.

Зазначається, що Трамп влаштував Орбану екскурсію по своїй резиденції, вечерю з колишньою першою леді Меланією Трамп, годинну зустріч зі старшими помічниками й музичний виступ групи.

Видання нагадує, що чинний президент США Джо Байден перед зустріччю Трампа з Орбаном розкритикував її. Він заявив, що Орбан "не вважає, що демократія працює" та "шукає диктатури".

Також Трамп назвав угорського прем'єра "сильним лідером". На його думку, Орбан створив собі імідж сильної людини в Угорщині та використовував своє право вето, щоб зірвати зусилля з досягнення консенсусу в ЄС.

"Для Орбана зустріч із Трампом - це шанс позбутися образу білої ворони та позиціювати себе як потенційний міст між Європою і США в разі перемоги Трампа на виборах у листопаді. Хоча лідери з усієї Європи відновлюють зв'язки з командою Трампа, мало хто з них має прямий зв'язок й атмосферу товариськості, як в Орбана з колишнім президентом", - додає Bloomberg.

