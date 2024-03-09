Залужний після проходження ВЛК був визнаний непридатним для служби в армії, - ЗМІ

Колишній головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний після проходження ВЛК був визнаний непридатним для служби в армії, тому ще у лютому написав рапорт про звільнення з військової служби.

Про це повідомляють джерела ZN.UA, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, після звільнення зі своєї посади рішенням президента Залужний був виведений у розпорядження міністра оборони. Якоїсь значимої військової посади, адекватної рівню підготовки і досвіду Залужного, міністр оборони Умєров не запропонував, як не запропонував її раніше і президент Зеленський.

За цих умов генерал Залужний ухвалив рішення звільнитися з військової служби, щоб мати можливість і право зайнятися іншою справою. Чи підписав рапорт міністр оборони після оголошення президентом наміру направити Валерія Залужного послом у Лондон - редакції невідомо.

Кількатижнева затримка з рішенням питання повʼязана була з тим, що після прийняття закону з новим переліком військових звань не була завершена відповідна зміна нормативної бази, зокрема в указах президента; відтак юридично немає чіткої ясності, хто має звільняти Залужного в званні Генерала з військової служби - міністр оборони своїм наказом чи президент своїм указом, як раніше звільняли Генералів армії України.

З одного боку, відхід колишнього досвідченого головнокомандувача ЗСУ з військової служби під час війни, до того ж на вкрай напруженому її етапі, - річ несвоєчасна. З іншого боку, перебувати в розпорядженні міністра оборони, без належної ділянки відповідальності й впливу на ситуацію в армії - теж не має сенсу.

Згідно з чинним законодавством, після двох місяців перебування у розпорядженні міністра військовослужбовцеві припиняється виплата грошового забезпечення, крім окладу за військовим званням. Для генерала Залужного, який має найвище військове звання, це 1762 гривні на місяць.