УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6829 відвідувачів онлайн
Новини
65 340 580

Залужний після проходження ВЛК був визнаний непридатним для служби в армії, - ЗМІ

залужний

Колишній головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний після проходження ВЛК був визнаний непридатним для служби в армії, тому ще у лютому написав рапорт про звільнення з військової служби.

Про це повідомляють джерела ZN.UA, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, після звільнення зі своєї посади рішенням президента Залужний був виведений у розпорядження міністра оборони. Якоїсь значимої військової посади, адекватної рівню підготовки і досвіду Залужного, міністр оборони Умєров не запропонував, як не запропонував її раніше і президент Зеленський.

За цих умов генерал Залужний ухвалив рішення звільнитися з військової служби, щоб мати можливість і право зайнятися іншою справою. Чи підписав рапорт міністр оборони після оголошення президентом наміру направити Валерія Залужного послом у Лондон - редакції невідомо.

Кількатижнева затримка з рішенням питання повʼязана була з тим, що після прийняття закону з новим переліком військових звань не була завершена відповідна зміна нормативної бази, зокрема в указах президента; відтак юридично немає чіткої ясності, хто має звільняти Залужного в званні Генерала з військової служби - міністр оборони своїм наказом чи президент своїм указом, як раніше звільняли Генералів армії України.

Також читайте: Відставка та заміна деяких генералів - це нормальна ситуація під час війни, - Зеленський

З одного боку, відхід колишнього досвідченого головнокомандувача ЗСУ з військової служби під час війни, до того ж на вкрай напруженому її етапі, - річ несвоєчасна. З іншого боку, перебувати в розпорядженні міністра оборони, без належної ділянки відповідальності й впливу на ситуацію в армії - теж не має сенсу.

Згідно з чинним законодавством, після двох місяців перебування у розпорядженні міністра військовослужбовцеві припиняється виплата грошового забезпечення, крім окладу за військовим званням. Для генерала Залужного, який має найвище військове звання, це 1762 гривні на місяць.

Автор: 

Залужний Валерій (733) військово-лікарська комісія (226)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+106
Тобто астматики, епілептики, люди без кінцівок придатні для служби на передньому краї, а Залужний не придатний для Генштабу? Потужно.
показати весь коментар
09.03.2024 10:07 Відповісти
+84
Зелені жаби дискредитують майбутнього Гетьмана.
показати весь коментар
09.03.2024 10:06 Відповісти
+60
Все неприятности в мире - от людей маленького роста (с)
показати весь коментар
09.03.2024 10:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 6 з 6
Ади на маєш
Мужиків по селах нема, всіх в окоп. Косих, кривих, сліпих............. А тут на тобі. Зірку Героя, пенсію, інвалідність з виплатами, непригодний і в Льондон спокійний відпочивати......... Казка житуха!
Розпіарили "гєнєрала" на президента - месію!
показати весь коментар
09.03.2024 18:16 Відповісти
Ти такий бандерівець як свиня професор, в яких курва селах мужиків нема? Чи ти про тих хто на тцк кидається? Так це не чоловіки
показати весь коментар
09.03.2024 20:05 Відповісти
не займайтесь профанацією. Покажіть направлення на ВЛК з підствами. Чи для вас всі дебіли
показати весь коментар
09.03.2024 18:22 Відповісти
Залужний - це проєкт англосаксів поставити його нам замість зє-недоумка. Добре чи погано, рано казати. Те, що в українців природні ресурси заберуть за безцінь - то це без сумнівів, і закріпачать, як це було завжди в Україні. Але тут вже приходиться вибирати: або москалі, або англосакси.
показати весь коментар
09.03.2024 18:32 Відповісти
А зара всі ресурси і всі гроші України ваші? Зеботи вже не знають шо писать, як дожити до получки з цим дібілом
показати весь коментар
09.03.2024 18:45 Відповісти
Що ви з'їли??
показати весь коментар
09.03.2024 20:56 Відповісти
Як на мене - це ОПа видумує такі казочки. Хлопці, а ви добре подумали? А що якщо не придатний до військової служби то до дипломатичної придатний??? Куйня якась, це якщо тебе звільнили з військової служби через хворобу наприклад печінки чи нирок, або щитовидки то дипломатом ти можеш бути? А якщо через хворобу припустимо голови то відразу в посли? Видумуєте ви таку кухню що не дай тобі Боже!!!! Х
показати весь коментар
09.03.2024 18:33 Відповісти
А я б сказав українцям таке:

"Українці, не створюйте собі кумирів завчасно! Важко прийдеться розчаровуватись!"
показати весь коментар
09.03.2024 18:37 Відповісти
Zaluzhniy=Ukraina=Peremoga !
Tak i bude !🇺🇦
показати весь коментар
09.03.2024 18:38 Відповісти
Я здається знайшов лазівку як можна демобілізуватися через влк. Треба щоб рейтинг в/с був вищий за президентський і створити умови політичної конкуренції для Зеленського.)) Це просто смішно мені пам'ятаю написала влк про статтю обмежену придатну, потім написали придатний до військової служби бо усі офіцери, які відносяться до графа 3 в таблиці про придатність/непридатність визначаються індивідуально. Ну правильно якійсь молодший лейтенант офіцер запасу без досвіду набагато важливіший у військовий час ніж цілий головнокомандуючий, якого треба позбутися.))
показати весь коментар
09.03.2024 18:42 Відповісти
Оте ВЛК--також із-Луб*янки. 20 . Москви ( де окопалося ФСБ ??? )
Achtung--achtung !
Поки Ю. Бутусов -припадає там в окопах. на передовій. щоб розповісти всім нам про героїчні баталії наших воїнів--захисників тут-- схоже .під редакцію ( мерзенні агенти) чинять підкоп ?! Іначе чому б він ( для надійності ) оприлюднював сенсаційну. інформацію про ЗЕ- зрадництво : засилля-- впровадження перевертнів--агентяр ФСБ у наші спец--служби ( від СБУ. до КНБі О ) НЕ на " Цензорі " а на-YouT. Нагадую-- ДБР: ФСБ РФ.--- призначення зрадників у керівництво СБУ і звільнення генералів ... Дивовижні метамарфози спостерігаються. останнім часом іна " Цензорі " . а саме: --миттєво зникають дописи. на захист В. Залужного та зрадницькі витівки ЗЕ-чудотворця... Щодо першого: зникли 2 -дописи й надійшов підленько-підступний вкид агентяри. мовляв даремне моє заступництво . оскільки ТОЙ-- НЕвиліковно- хворий і на лікування НЕ погоджується ... натякаючи. що безнадійний алкащ... Щодо другого : Стамбульської місії ЗЕ- скомароха. замаскованої під визволення наших бранців... А насправді --це спроба розконсервувати грошові потоки для вампіро-- срулят на відбудову . розбехканої України варваро--кацапидлами ціною .ганебного перемир*я( оскільки. цьому має передувати--припинення вогню ) Та крім того за посередництво -Ердогана з ліліПУЗІКОМ турецькі БУД. ФІРМИ --отримують підряди на відбудову позаконкурсом !?--цей допис також миттєво випарувався...

Українці. до купи ! Україна в НЕбезпеці зрадництава!!! Потрібний тиск суспільства. щодо обов*язковості перевиборів... Задля зобов*язання КС У надти об*єктивне. НЕзаангажоване
роз*яснення...( можливі варіанти виходу із колізії . яку спричинили ЗЕ-прохіндеї ...)
показати весь коментар
09.03.2024 18:48 Відповісти
Нова вистава 95 кагалу.
показати весь коментар
09.03.2024 19:25 Відповісти
зєля де твої аналізи?
показати весь коментар
09.03.2024 19:27 Відповісти
Генерал-майор служби цивільного захисту Віктор Гвоздь у 65 років очолив Національний університет ЦЗ у Харкові. Напевно,що його ВЛК визнала цілком придатним.
показати весь коментар
09.03.2024 19:48 Відповісти
Забудьте про Залужного. Залужний "всьо". Головнокомандувачим він не стане. Президентом також. То ж хай доживає до пенсійного віку як йому дають. Більше ніякиих звершень від нього не очікуйте. Залужний "злився". Як правило, в його віці дипломати після закінчення терміну залишаються на Заході і в Україну не повертаються. Років з 10 побуде консультантом МІ6 і у нього все буде чудово. А що йому тут? "У верблюда два горба потому чьто жізнь борьба" - воно йомсму надо?
показати весь коментар
09.03.2024 20:06 Відповісти
шо завидно?
показати весь коментар
10.03.2024 02:52 Відповісти
Ні. Я свої 6 років в Британії прожив і повернувся в Україну. Зараз би не повертався.
показати весь коментар
10.03.2024 03:03 Відповісти
фальшивий ідол, схоже питання по залужному закрите, таких щирих обнімашок з агентом буратіно ще ні в кого не було, фотки з ківаловим, єрмаком...
очікується черговий клоун на вибори разом з притулою. Українська дипломатична школа знищена в нуль, мінєтчицю послом чи будького з вулиці без проф освіти, підготовки, досвіду - легко.
показати весь коментар
09.03.2024 20:50 Відповісти
Цар - несправжній)) і ще без знання англійської це пздц))
показати весь коментар
10.03.2024 09:46 Відповісти
Дурилка картонна, Залужний, крім того, що генерал, є магістром з міжнародних відносин і доктором філософії з юриспруденції. А з вулиці - то твої зе-роботодавці.
показати весь коментар
10.03.2024 11:13 Відповісти
крутесенько хворім людям чомусь ще 500 тисяч воїнів треба було, всі забігали засуєтілісь ради зради *******, а він собі хворий звісно в англії вирушив. як ти будеш військовим в очі дивитись? невже ви такі недолугі? як ця втеча на моральний стан армії вплине ніяких розумних думок не приходило?
показати весь коментар
09.03.2024 20:53 Відповісти
1762грн. Ще й харкнули в спину...
показати весь коментар
09.03.2024 20:54 Відповісти
зелёные мрази делают всё в интересах рашки!а Залужного нужно в президенты выдвинуть!
показати весь коментар
09.03.2024 21:10 Відповісти
Як шо я правильно зразувию в Велику Британию беруть тилько чоловикив с обмеженойи диялности...Залужному пощастило...Однако я впевненый что зелена плесень отримают по полной програме...
показати весь коментар
09.03.2024 21:16 Відповісти
Цікаво, що це за хвороба така, що людина в 50 років не може бути Головнокомандувачем, але може бути Дипломатом? Маннергейм став Головнокомандувачем у 72 роки, у 77 став Президентом і нічого 83 роки прожив, чи може він жив у легші часи чим ми живемо? Ох вже це ****** зелене шапіто, як воно вже надоїло
показати весь коментар
09.03.2024 21:49 Відповісти
У него что рук не было? На уши не вешается! Сейчас инвалидов выдергивают и мобилизуют - это как объяснять?
показати весь коментар
09.03.2024 21:50 Відповісти
Для чего эта "новость" и для кого .....

Ладно, спрошу прямым текстом, дебилы имбицильные, вы понимаете кого вы привели во власть, и за каких даунов вас держат если выкидывает подобный шлак? Подоляковским привет, начинайте гавкать.
показати весь коментар
09.03.2024 22:11 Відповісти
Так викладіть телефончик того ВЛК, там черги будуть!
Нащо хлопці тонуть на Дністрі, замерзають насмерть в горах, коли є такий чудовий ВЛК, який найбоєздатніших генералів списує.
показати весь коментар
09.03.2024 22:30 Відповісти
Я дуже сподіваюсь,що Залужний розгляне цю втрату високої посади як можливість. І все ж таки вирішить балотуватись в президенти. Ні через рік,ні через 5 років,люди не забудуть того,хто він є. Він,як ковток свіжого повітря для нашого суспільства. Вперше за десятки років на високій державній посаді була людина,яку українці поважали. Тож можливо ЗеЄрмак ще пожалкує?
показати весь коментар
09.03.2024 23:25 Відповісти
Требо бути самозакоханним шизоїдом , що для зберігання влади будь яким засобом вибрати найбільш параноїдальний . Залужний є небеспечним для фофана й банди не через його посаду , а через абсолютний авторітет : як в армії , так и в суспільстві . Причому -- робиться це прямо під закінчення конституційного терміну фофана на Банковій ... Можливо ідіотами керує божий промисел . Зараз нема жодної перегради , що Залужний висунув свою кандидатуру , а йще кілька місяців тому , для цього не було жодної предумови . А зараз нема жодної умови , що Залужний не висував би себе !!!
показати весь коментар
09.03.2024 23:48 Відповісти
чушь. раскрою великую тайну. большинству из моих друзей которые сейчас активно воюют в обороне абсолютно похер на залужных сырських и т.д. 5 дней боевых выбивают из головы все мысли о всякой *****. потом 5 дней отсыпаешься и опять в ад. контузия? та кто их считает
показати весь коментар
10.03.2024 13:31 Відповісти
Не кажи херні , може так вооють *********** орки , яких загнали як стадо на м"ясні штурми . В ЗСУ польова медицина в 20 разів крайща й тому байки про те , що контуженних не вважають пораненними це явно видає в тебе , як друга біомаси орків . Мій батько 2 рази був контуженний навіть в звирячий софкоїдній армії 2-ї світової . Навіть там -- максимим від чого він міг відмовится (т й то через дуже прагматичну мотивацію -- бо тільки у тупих хфільмах про тут війну пораненні з тилового шпиталю повертали до їх частин -- але в реаліях : тільки старших офіцерів . Тому в ЗСУ -- навіть легка контузія це місяц в шпиталю . Не кажіть некому цю херню . Це тільки московитам похер на поранненних тільки там конають звірі навіть через легке порання й кожний другий , В ЗСУ відношення пораннених й померлих від ран 7 к 1 або навіть 10 к одному !
показати весь коментар
10.03.2024 20:31 Відповісти
Накуй підешь само ти , за порушення правил форуму , й за те що так тебе вибішує усе україньске . Бо ти типовий ольгінець , в яких "немало друзів" полегло й в Авдіївці - але ж ясно з якого боку . Й через те тебе так бісить мова , яку ти пропускаєшь через перекладача , але то робот й не досконалий саме через те такі як ти ловляться . Ти явно ворог України , бо я знаю й прихильників Петі , й Юлі , серед моїх знайомих тільки нема ЗЕдурбеликів -- це правда , але жодний поточний супротивники Фофана таке не пишуть про Залужного. Той же Юрій Луценко и Борислав Береза дуже обережно висловлюються навіть проти ЗЕшобли . Бо вони українські патріоти й вони точно воювали й ясно на якому боці . А ти ось ворог й я зара бажаю усім ************ ворогам Неньки лютої смерті й що їх українськи коти й собаки дожирали . Й тільки ворог України не роздіяє мої почуття й не погодиться зі мною .
Слава Україні !
показати весь коментар
11.03.2024 19:32 Відповісти
Це падло жирне здоровіше чим я, мій годок,я мушу по полям лазить,а ці підари ,хворі,оце жиди хохлам вже насцали на голови
показати весь коментар
10.03.2024 00:31 Відповісти
На свіжому повітрі полазити це який заряд для твого здоровʼя , а цей ….. спас твою задницю від кавказької російського …., т
показати весь коментар
10.03.2024 01:00 Відповісти
Залужний два роки був головнокомандуючим , це яка відповідальність і тиск на нервову систему. Тому він заслужив побути в Великобританіі послом . Тим більше це важлива місія.Я підтримую його вибір на даний момент
показати весь коментар
10.03.2024 00:53 Відповісти
Оте ВЛК--також із-Луб*янки. 20 . Москви ( де окопалося ФСБ ??? )
Achtung--achtung !
Поки Ю. Бутусов -припадає там в окопах. на передовій. щоб розповісти всім нам про героїчні баталії наших воїнів--захисників тут-- схоже .під редакцію ( мерзенні агенти) чинять підкоп ?! Іначе чому б він ( для надійності ) оприлюднював сенсаційну. інформацію про ЗЕ- зрадництво : засилля-- впровадження перевертнів--агентяр ФСБ у наші спец--служби ( від СБУ. до КНБі О ) НЕ на " Цензорі " а на-YouT. Нагадую-- ДБР: ФСБ РФ.--- призначення зрадників у керівництво СБУ і звільнення генералів ... Дивовижні метамарфози спостерігаються. останнім часом іна " Цензорі " . а саме: --миттєво зникають дописи. на захист В. Залужного та зрадницькі витівки ЗЕ-чудотворця... Щодо першого: зникли 2 -дописи й надійшов підленько-підступний вкид агентяри. мовляв даремне моє заступництво . оскільки ТОЙ-- НЕвиліковно- хворий і на лікування НЕ погоджується ... натякаючи. що безнадійний алкащ... Щодо другого : Стамбульської місії ЗЕ- скомароха. замаскованої під визволення наших бранців... А насправді --це спроба розконсервувати грошові потоки для вампіро-- срулят на відбудову . розбехканої України варваро--кацапидлами ціною .ганебного перемир*я( оскільки. цьому має передувати--припинення вогню ) Та крім того за посередництво -Ердогана з ліліПУЗІКОМ турецькі БУД. ФІРМИ --отримують підряди на відбудову позаконкурсом !?--цей допис також миттєво випарувався...

Українці. до купи ! Україна в НЕбезпеці зрадництава!!! Потрібний тиск суспільства. щодо обов*язковості перевиборів... Задля зобов*язання КС У надти об*єктивне. НЕзаангажоване
роз*яснення...( можливі варіанти виходу із колізії . яку спричинили ЗЕ-прохіндеї... референдум.то що ? )
показати весь коментар
10.03.2024 02:51 Відповісти
А де ті "хоть паржом"? Наржались вже?
показати весь коментар
10.03.2024 03:14 Відповісти
Кровью харкают и мы вместе с ними
показати весь коментар
10.03.2024 08:01 Відповісти
Пане Генерале, підтримаю любий ваший вибір,ви цього заслужили!
показати весь коментар
10.03.2024 03:52 Відповісти
Командна доктрина фельдмаршала Монтгомері - https://english-military-dictionary.org.ua/pdf/Montgomery
показати весь коментар
10.03.2024 04:24 Відповісти
відкривайте очі і рот - зелені вам в їх знову ссуть...
показати весь коментар
10.03.2024 06:28 Відповісти
В смислі ? То нехай спростує це.
показати весь коментар
10.03.2024 10:14 Відповісти
в прямому.
ой не смішить...
показати весь коментар
10.03.2024 10:19 Відповісти
Шо не смішить ? Нехай скаже що не звільнявся з зсу за станом здоров'я. В чому проблема (
показати весь коментар
10.03.2024 15:48 Відповісти
та не переймайтесь...
інваліди по розуму убрали Головнокомандуючого - ця думка вам ніколи не зайде...
показати весь коментар
10.03.2024 15:58 Відповісти
то це що? Хвора людина керувала військами ?, чи вирішив зробитись хворим разом з шапталою на якому ще город орати можна
показати весь коментар
10.03.2024 06:51 Відповісти
Ні, просто Валєра не вклався в армійські нормативи на марш-кидок на 6км з автоматом,в хімзахисту ,та в протигазі -не хватило здоров'я.
показати весь коментар
10.03.2024 07:41 Відповісти
Арестович те саме ВЛК проходив?
показати весь коментар
10.03.2024 09:51 Відповісти
ага дистанционно
показати весь коментар
10.03.2024 13:29 Відповісти
1700 грівасей для зєлупи єрмака зєлєнського це звичайно великі гроші, згадаємо як він сраку порвав щоб свому татові стипендію в 3000гр вибити.Наразі важко щось сказати про Залужного але симптоми дуже невтішні бо:1 оніімашки і мєдаль через два дні після звільнення, так наче єрмак роздумував дати чи ні.2.медкомісія і відбраковка ,це **** що було?це отмазка Залужному на майбутнє і козир єрмаку.Тепер навіть якщо Залужний і захоче вернутися до командування ,люба ***** вроді бузуглої чи колі -катлєти вилупить свої моргали і буде верещати що так не можна і генерал бракований.І жля Залужного лазійка типу я хотів би але здоров'я не те і справка є, як у зєлєнського.Так що любі українці і вкраїнчики розрахліувати требе на себе.
показати весь коментар
10.03.2024 09:55 Відповісти
Я про це вже писав - Залужному треба було в секретарі РНБО йти, коли йому гарант пропонував, а потім с цієї посади балотуватися у гаранти, а не їхати закордон. І по-друге, а шо якщо здоровʼя немає командувачем бути не можна, а послом у Великобританії можна? У нас в Україні шо всі наші посли з вадами здоровʼя в українських дипустановах закордоном працюють??? Посада посла тим більш у Британії це шо вам сміху й очки ? А як що голова болить\хвора, теж можна у посли? Кадрова політика у зелених як дишло… далі самі знаєте.
показати весь коментар
10.03.2024 13:10 Відповісти
Яка ганьба. Ну всі високі тузи йдуть зі служби через ВЛК. Всі хворі що капец. І потім всі отримують компенсацію. І цей такий самий.
показати весь коментар
10.03.2024 10:13 Відповісти
Те що Залужний передав спадок з США в сумі 1 млн доларів на потреби ЗСУ вам нічого не говорить
показати весь коментар
10.03.2024 12:02 Відповісти
Нічого не каже. А куди він повинен був діти решту грошей по вашому ? Вкрасти ? Чі в нас як що не вкрав , то все - це вчинок. ?
показати весь коментар
10.03.2024 15:46 Відповісти
Ви не в темі. Там не решта грошей. А діти міг - залишити у себе на рахунку.
показати весь коментар
10.03.2024 20:45 Відповісти
Один боневтік , другий боневкрав. Боядь за@ їбали довбойоьи.
показати весь коментар
10.03.2024 15:49 Відповісти
Правда в тому що це бумеранг. Він свої попередників також позвільняв без пояснень без подяк плюнувши в спину. Тепер бумеранг повернувся до нього. Не знай шлось у нього сили волі відмовитись від посади посла. Але його влаштовувами всі МО Таран, Рєзніков, Умеров .А ми в нього вірили. В Україні в нього було б багато роботи та однодумців. Все зрозуміло....
показати весь коментар
10.03.2024 10:49 Відповісти
Ти часом не в ОПі працюєш посіпака зелена? Ти ж диви вже і підстави звільнення придумав. А сам на штурм як??? Чи в ОПі або з бронюванням нацбанку спокійніше?
показати весь коментар
10.03.2024 12:59 Відповісти
Верховного будь ласка на ВЛК. Чи він і від цього ухилянт...Прямо як Колобок.Порода!
показати весь коментар
10.03.2024 13:05 Відповісти
І жодної заяви чи інтерв'ю від Залужного після відставки. Не розумію людей про крики - Залужний наш президент - він хоч раз висловив свою думку по цьому питанні - НІ. Тоді це нагадує тогож зеленского коли йьому кричали - наш *********.
показати весь коментар
10.03.2024 13:17 Відповісти
Залужного сейчас можно сравнить с Ющенко, физически человек жив и даже регулярно делает какие-то заявления из США, но у него нет никакого будущего в украинской политике.
показати весь коментар
10.03.2024 13:23 Відповісти
В обох-злощасна сутність,яка заволоділа ними.В одного-барлога,в другого-ермак.
показати весь коментар
10.03.2024 15:43 Відповісти
Так взял и свалил. Нормально? Опытные генералы уже не нужны?
показати весь коментар
10.03.2024 16:13 Відповісти
Таке враження, що деякі коментатори зовсім позбулися критичного мислення після того, як проголосували за Зє-. І с тих пір не відновили мислення, як процес, та не відтворюють зв'язок з реальністю.
Поясню.
Хтось чув про те, що Залужний якімось чином чинив спротив, опирався діям чи бездіяльності Зє-шобли? Я не чув.
Хтось чув про те, що Залужний завзято критикував закон 8271? Той самий, завдяки якому солдат перетворили у безправних рабів, позбавивши їх елементарних прав, що невід'ємні, згідно з Конституцією? Військові - "проти", Залужний -"за"!!! Згідно цього закону, навіть "зеки" мають БІЛЬШЕ ПРАВ , ніж солдат- захисник! Той самий, який по окопах, виритих без належної допомоги та забезпечення з боку цивільного та військового керівництва ІНЖЕНЕРНОЮ ТЕХНІКОЮ, залізобетонними конструкціями, лісоматеріалами, тощо, РОБИТЬ УСЕ МОЖЛИВЕ ТА НЕМОЖЛИВЕ щоби не пропустити кацапів на підконтрольну територію. Той солдат, що потерпає від нестачі теплого одягу, ***********, матеріального забезпечення, РОЗКРАДЕНОГО, РОЗМАРОДЕРЕНОГО вищим керівництвом держави ще зроблений ВИНУВАТИМ У БУДЬ-ЯКОМУ ВИПАДКУ.
Акцент не офіцер, генерал, - а солдат!
Тож хочу спитати, що цей "смолоскип перемоги", "Гетьман" , "лідер рейтингів" зробив для захисту того солдата, котрий прийшов у збройні сили та щодня ризикує своїм життям не у затишному бункері, а у тих промерзлих окопах, намагаючись зігрітися "окопною свічкою" втрачає своє здоров'я та життя у СТАТУСІ РАБА?

А Залужний - просто частинка системи, яку за п'ять років ВИБУДУВАВ "царь" Зє-Рмак.
Залужний отримав наукову ступінь у "одеському князівстві Ківалова". До речі не без вказівки "з гори".
Так само отримав статус НЕПРИДАТНИЙ ДО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ. (Вот цікаво, безрукі, безногі військовослужбовці - ПРИДАТНІ до військової служби, "За-" - непридатний для 😂😂😂.
Ну і "вишенька на торті" - відправляється з сім'єю у GB. Послом. НЕПРИДАТНИЙ.
Це просто чергова частина серіалу від Зє- "ЙБНЙ ПЗДЦ".
Але вже нам...
показати весь коментар
11.03.2024 14:01 Відповісти
Хтось чув, щоб Залужний вивів війська з Харкова, коли тце вимагав зеля ? Я не чув.

*Хтось не чув, як Залужний вимагав своєчасно виводити війська з Бахмута й Авдіївки? Я чув.
*Хтось не чув, що зермаки створили Ставку , щоб втручатися у справи Залужного й примушати його йти проти війскової науки ? Я чув.
*Хтось чув що Залужний казав: бракує техніки й технологій для літнього наступу ? Весь світ чув. А чого ж бракувало? Тому що зермаки не виконували тих умов демекратизаціЇ УКраині ,що вимогам Захід ... Тобто стаття Залужного була шилом в сраку зермкам - й це Залужний - частка системи?
*Хтось чув, щоб при шаленому тиску зедіотів, ВСУ звільняли українську землю ? Я чув.
*Хтось чув , щоб при сирському ВСУ не здавали ворогові землю, а забирали ? Я не чув.

Так хто частка системи:
Залужний, який всупереч зермакам відстояв Харків, якому лише голосування більшості дурнів в Ставці стало на заваді вчастно відійти з Бахмуту, та Авдіївці ? Світла пам'ять загиблим через це !

Чи Ставка, що заважає правильно воювати та їхній підлабузник сирський, що здає міста й селища "згідно голосування "мудрої" ставки неуків ?
показати весь коментар
12.03.2024 09:18 Відповісти
Перше.
Як це не прикро тобі чути, але аксіома, що "За-" це один з системи "Зє-" не потребує доказів. Я казав про реакцію "За-" на закон N 8271. Ну і усі наслідки, що від цього відбуваються.
Друге.
У вас, мігрантів у "зємлі абєтаванниє" загострене бачення ситуації "здаля" . Вам, як нікому іншому, краще видно, як "За-" самостійно, як казковий "багатур", захищає цілу країну!
Н а х є р а казати дурню, коли усім відомо, що країну захистив УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД.
Це зараз народ побачив, що відбувається у ЗСУ з м'ясними штурмами, незабезпеченністю у різних видах забезпечення.(розхожа фраза цих сучих "краскомов" - *ваєнкамат нових прішльот*) То ж влада не зацікавлена (у тому числі й армійська влада), у збереженні особового складу. Для них ми - ресурс. Людський, мобілізаційний, трудовий, тощо.
Результати я бачу на кожному цвинтарі України.
Третє.
Зміст статті, на яку здійснюєте посилання, це просто констатація очевидних речей, які були невідомі хіба що моєму котові.
Наділяти "За-" надприродними здібностями невдячна справа. Маємо одного х.у.є.грая.
Да й "За-" злився у Велику Британію зовсім не переймаючись долею країни. Погодився у відставку. Бо Зє- зробив пропозицію, від якої "За-" не відмовився.
Ось і весь "мессія"...
Згадав відомий анекдот. Про те яка різниця між дипломатом і військовим...
Тим більше в країні зі сталими традиціями дипломатичного етикету і протоколу.
А, врешті, какаяразніца, хотьпаржом, хуженібудєт, абинєпорох.
Так?
показати весь коментар
12.03.2024 12:51 Відповісти
ВВК подбиралась из лаборатории Пальчевского .... То есть Залужній такой же непригодний , как зеля не неркоман
показати весь коментар
12.03.2024 08:24 Відповісти
Сторінка 6 з 6
 
 