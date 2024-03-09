Залужний після проходження ВЛК був визнаний непридатним для служби в армії, - ЗМІ
Колишній головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний після проходження ВЛК був визнаний непридатним для служби в армії, тому ще у лютому написав рапорт про звільнення з військової служби.
Про це повідомляють джерела ZN.UA, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, після звільнення зі своєї посади рішенням президента Залужний був виведений у розпорядження міністра оборони. Якоїсь значимої військової посади, адекватної рівню підготовки і досвіду Залужного, міністр оборони Умєров не запропонував, як не запропонував її раніше і президент Зеленський.
За цих умов генерал Залужний ухвалив рішення звільнитися з військової служби, щоб мати можливість і право зайнятися іншою справою. Чи підписав рапорт міністр оборони після оголошення президентом наміру направити Валерія Залужного послом у Лондон - редакції невідомо.
Кількатижнева затримка з рішенням питання повʼязана була з тим, що після прийняття закону з новим переліком військових звань не була завершена відповідна зміна нормативної бази, зокрема в указах президента; відтак юридично немає чіткої ясності, хто має звільняти Залужного в званні Генерала з військової служби - міністр оборони своїм наказом чи президент своїм указом, як раніше звільняли Генералів армії України.
З одного боку, відхід колишнього досвідченого головнокомандувача ЗСУ з військової служби під час війни, до того ж на вкрай напруженому її етапі, - річ несвоєчасна. З іншого боку, перебувати в розпорядженні міністра оборони, без належної ділянки відповідальності й впливу на ситуацію в армії - теж не має сенсу.
Згідно з чинним законодавством, після двох місяців перебування у розпорядженні міністра військовослужбовцеві припиняється виплата грошового забезпечення, крім окладу за військовим званням. Для генерала Залужного, який має найвище військове звання, це 1762 гривні на місяць.
Мужиків по селах нема, всіх в окоп. Косих, кривих, сліпих............. А тут на тобі. Зірку Героя, пенсію, інвалідність з виплатами, непригодний і в Льондон спокійний відпочивати......... Казка житуха!
Розпіарили "гєнєрала" на президента - месію!
"Українці, не створюйте собі кумирів завчасно! Важко прийдеться розчаровуватись!"
Tak i bude !🇺🇦
Achtung--achtung !
Поки Ю. Бутусов -припадає там в окопах. на передовій. щоб розповісти всім нам про героїчні баталії наших воїнів--захисників тут-- схоже .під редакцію ( мерзенні агенти) чинять підкоп ?! Іначе чому б він ( для надійності ) оприлюднював сенсаційну. інформацію про ЗЕ- зрадництво : засилля-- впровадження перевертнів--агентяр ФСБ у наші спец--служби ( від СБУ. до КНБі О ) НЕ на " Цензорі " а на-YouT. Нагадую-- ДБР: ФСБ РФ.--- призначення зрадників у керівництво СБУ і звільнення генералів ... Дивовижні метамарфози спостерігаються. останнім часом іна " Цензорі " . а саме: --миттєво зникають дописи. на захист В. Залужного та зрадницькі витівки ЗЕ-чудотворця... Щодо першого: зникли 2 -дописи й надійшов підленько-підступний вкид агентяри. мовляв даремне моє заступництво . оскільки ТОЙ-- НЕвиліковно- хворий і на лікування НЕ погоджується ... натякаючи. що безнадійний алкащ... Щодо другого : Стамбульської місії ЗЕ- скомароха. замаскованої під визволення наших бранців... А насправді --це спроба розконсервувати грошові потоки для вампіро-- срулят на відбудову . розбехканої України варваро--кацапидлами ціною .ганебного перемир*я( оскільки. цьому має передувати--припинення вогню ) Та крім того за посередництво -Ердогана з ліліПУЗІКОМ турецькі БУД. ФІРМИ --отримують підряди на відбудову позаконкурсом !?--цей допис також миттєво випарувався...
Українці. до купи ! Україна в НЕбезпеці зрадництава!!! Потрібний тиск суспільства. щодо обов*язковості перевиборів... Задля зобов*язання КС У надти об*єктивне. НЕзаангажоване
роз*яснення...( можливі варіанти виходу із колізії . яку спричинили ЗЕ-прохіндеї ...)
очікується черговий клоун на вибори разом з притулою. Українська дипломатична школа знищена в нуль, мінєтчицю послом чи будького з вулиці без проф освіти, підготовки, досвіду - легко.
Ладно, спрошу прямым текстом, дебилы имбицильные, вы понимаете кого вы привели во власть, и за каких даунов вас держат если выкидывает подобный шлак? Подоляковским привет, начинайте гавкать.
Нащо хлопці тонуть на Дністрі, замерзають насмерть в горах, коли є такий чудовий ВЛК, який найбоєздатніших генералів списує.
Слава Україні !
Achtung--achtung !
ой не смішить...
інваліди по розуму убрали Головнокомандуючого - ця думка вам ніколи не зайде...
Поясню.
Хтось чув про те, що Залужний якімось чином чинив спротив, опирався діям чи бездіяльності Зє-шобли? Я не чув.
Хтось чув про те, що Залужний завзято критикував закон 8271? Той самий, завдяки якому солдат перетворили у безправних рабів, позбавивши їх елементарних прав, що невід'ємні, згідно з Конституцією? Військові - "проти", Залужний -"за"!!! Згідно цього закону, навіть "зеки" мають БІЛЬШЕ ПРАВ , ніж солдат- захисник! Той самий, який по окопах, виритих без належної допомоги та забезпечення з боку цивільного та військового керівництва ІНЖЕНЕРНОЮ ТЕХНІКОЮ, залізобетонними конструкціями, лісоматеріалами, тощо, РОБИТЬ УСЕ МОЖЛИВЕ ТА НЕМОЖЛИВЕ щоби не пропустити кацапів на підконтрольну територію. Той солдат, що потерпає від нестачі теплого одягу, ***********, матеріального забезпечення, РОЗКРАДЕНОГО, РОЗМАРОДЕРЕНОГО вищим керівництвом держави ще зроблений ВИНУВАТИМ У БУДЬ-ЯКОМУ ВИПАДКУ.
Акцент не офіцер, генерал, - а солдат!
Тож хочу спитати, що цей "смолоскип перемоги", "Гетьман" , "лідер рейтингів" зробив для захисту того солдата, котрий прийшов у збройні сили та щодня ризикує своїм життям не у затишному бункері, а у тих промерзлих окопах, намагаючись зігрітися "окопною свічкою" втрачає своє здоров'я та життя у СТАТУСІ РАБА?
А Залужний - просто частинка системи, яку за п'ять років ВИБУДУВАВ "царь" Зє-Рмак.
Залужний отримав наукову ступінь у "одеському князівстві Ківалова". До речі не без вказівки "з гори".
Так само отримав статус НЕПРИДАТНИЙ ДО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ. (Вот цікаво, безрукі, безногі військовослужбовці - ПРИДАТНІ до військової служби, "За-" - непридатний для 😂😂😂.
Ну і "вишенька на торті" - відправляється з сім'єю у GB. Послом. НЕПРИДАТНИЙ.
Це просто чергова частина серіалу від Зє- "ЙБНЙ ПЗДЦ".
Але вже нам...
*Хтось не чув, як Залужний вимагав своєчасно виводити війська з Бахмута й Авдіївки? Я чув.
*Хтось не чув, що зермаки створили Ставку , щоб втручатися у справи Залужного й примушати його йти проти війскової науки ? Я чув.
*Хтось чув що Залужний казав: бракує техніки й технологій для літнього наступу ? Весь світ чув. А чого ж бракувало? Тому що зермаки не виконували тих умов демекратизаціЇ УКраині ,що вимогам Захід ... Тобто стаття Залужного була шилом в сраку зермкам - й це Залужний - частка системи?
*Хтось чув, щоб при шаленому тиску зедіотів, ВСУ звільняли українську землю ? Я чув.
*Хтось чув , щоб при сирському ВСУ не здавали ворогові землю, а забирали ? Я не чув.
Так хто частка системи:
Залужний, який всупереч зермакам відстояв Харків, якому лише голосування більшості дурнів в Ставці стало на заваді вчастно відійти з Бахмуту, та Авдіївці ? Світла пам'ять загиблим через це !
Чи Ставка, що заважає правильно воювати та їхній підлабузник сирський, що здає міста й селища "згідно голосування "мудрої" ставки неуків ?
Як це не прикро тобі чути, але аксіома, що "За-" це один з системи "Зє-" не потребує доказів. Я казав про реакцію "За-" на закон N 8271. Ну і усі наслідки, що від цього відбуваються.
Друге.
У вас, мігрантів у "зємлі абєтаванниє" загострене бачення ситуації "здаля" . Вам, як нікому іншому, краще видно, як "За-" самостійно, як казковий "багатур", захищає цілу країну!
Н а х є р а казати дурню, коли усім відомо, що країну захистив УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД.
Це зараз народ побачив, що відбувається у ЗСУ з м'ясними штурмами, незабезпеченністю у різних видах забезпечення.(розхожа фраза цих сучих "краскомов" - *ваєнкамат нових прішльот*) То ж влада не зацікавлена (у тому числі й армійська влада), у збереженні особового складу. Для них ми - ресурс. Людський, мобілізаційний, трудовий, тощо.
Результати я бачу на кожному цвинтарі України.
Третє.
Зміст статті, на яку здійснюєте посилання, це просто констатація очевидних речей, які були невідомі хіба що моєму котові.
Наділяти "За-" надприродними здібностями невдячна справа. Маємо одного х.у.є.грая.
Да й "За-" злився у Велику Британію зовсім не переймаючись долею країни. Погодився у відставку. Бо Зє- зробив пропозицію, від якої "За-" не відмовився.
Ось і весь "мессія"...
Згадав відомий анекдот. Про те яка різниця між дипломатом і військовим...
Тим більше в країні зі сталими традиціями дипломатичного етикету і протоколу.
А, врешті, какаяразніца, хотьпаржом, хуженібудєт, абинєпорох.
Так?