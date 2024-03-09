УКР
Франція створює альянс країн, відкритих для потенційного розміщення західних військ в Україні, - Politico

Франція створює альянс держав, потенційно готових відправити свої війська в Україну. Насамперед йдеться про країни Балтії.

Про це пише видання Politico, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, раніше глава МЗС Франції Стефан Сежурне перебував у Литві, де згадував, що іноземні війська можуть, наприклад, допомогти Україні в розмінуванні.

"Не Росія вказуватиме нам, як ми повинні допомагати українцям у найближчі місяці чи роки. Не Росія має встановлювати червоні лінії. Ми повинні вирішувати це між собою", - заявив він.

Міністри країн Балтії похвалили Францію за "нестандартне мислення".

"Україна не просить нас надіслати війська. Наразі Україна просить нас надіслати боєприпаси", - додав французький міністр. "Ми нічого не виключаємо в найближчі місяці".

"Присутність сил НАТО не є немислимою", - зауважив голова МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Він додав, що цінує ініціативу Макрона, оскільки йдеться про те, "щоб Путін боявся нас, а не навпаки".

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс підтримав слова Сежурне.

"Не може бути жодних "але". Ми повинні провести червоні лінії для Росії, а не для себе. Жодну форму підтримки України не можна виключати. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну там, де вона цього найбільше потребує", - наголосив він.

Пропозиція Макрона щодо військ НАТО в Україні

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив на робочій зустрічі близько 20 європейських лідерів, що НАТО міг би відправити війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, у тому, що поки що консенсусу з цього питання немає.

Про свій намір не відправляти війська до України заявили США, Німеччина, Швеція, Чехія, Польща, Бельгія, Іспанія та Італія.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".

Прессекретар президента РФ Путіна Пєсков заявив, що якщо війська НАТО будуть на території України, війна Росії з НАТО є неминучою.

+19
Ну нехай кацапам пердаки порвуться
09.03.2024 10:41 Відповісти
+16
а Макрон то з яйками виявляеться))
09.03.2024 10:45 Відповісти
+14
Молодець Макрон! Велика робота, робиться - поступово і невідворотньо !!! Зараз з болота лайно піде….
Дякуємо, Західним Партнерам!!
Слава Україні!
09.03.2024 10:47 Відповісти
Ну нехай кацапам пердаки порвуться
09.03.2024 10:41 Відповісти
Інакше напишу,що така інформація ще міцніше тримає українця на дивані. Бо НАТО повинна зробити усе,а вони проголосують знову за клоуна
09.03.2024 11:05 Відповісти
А ти саме де? В окопі під Лейпцигом?
09.03.2024 11:23 Відповісти
така інформація додає українцям надію, що вони не самі проти орди і відганяє зневіру. бо ця війна - це не тільки проблема України. Це проблема і Європи теж, навіть ширше - це світова проблема. Захід теж винен у цій війні. спочатку змусили українців віддати ядерну зброю, натомість не убезпечивши їх гарантіями безпеки від можливого нападу. Більше того, ситий Захід і викормив нового гітлера своїми нафтодоларами. тож тепер має стояти зараз пліч-о-пліч з Україною, надавши їй усі необхідні ресурси для відбиття кацапської агресії, в тому числі і свої війська. бо ящо Україна впаде, то дуже велика ймовірність того, що Європа або буде стояти перед кацапами на колінах, або буде воювати проти кацапів (разом з поневоленими білорусами, українцями, молдованами, грузинами).
09.03.2024 12:06 Відповісти
Тебе ж не втримала, он як чкурнула.
09.03.2024 13:17 Відповісти
Хоч і розмови, але все-рівно похвально. Перший рівень психологічного прийняття, так сказати)
09.03.2024 10:44 Відповісти
ВІкно Овертона, щодо допомоги Україні військами країн НАТО у припинені та ліквідації наслідків агресивного нападу РФ на Україну відкрила Франція.
09.03.2024 10:55 Відповісти
так. про тце, ще місяць тому навіть і думати ніхто не хотів.
такі заяви, навіть якщо вони просто заяви
змушують нервувати ********* так що аж пердаки підгоряють.
09.03.2024 11:50 Відповісти
а Макрон то з яйками виявляеться))
09.03.2024 10:45 Відповісти
ага..." ви мене не так зрозуміли.."
09.03.2024 11:35 Відповісти
тож не так як наш...
спочатку боневтік, кращеб втік та забрав з собою ОПу.
а зараз катається по світу в формі кольору хакі
а приіхавши додому вистроює почесний караул для себе коханого
та одіває корону.
як хамеліон.
а Макрон мовчав, мовчав, а тепер сказав
без зміни клованської маски
09.03.2024 11:54 Відповісти
Балийские старны могут разве, что символично поддержать такую инициативу. Тут слово за Францией, Великобританией и Канадой, которые могли бы к примеру расположить свой контингент на границе с Беларусью и приднестровьем, тем самым высвободив для фронта 10ки тысяч наших солдат, которые вынуждены дислоцироваться на границе с этими субъектами
09.03.2024 10:45 Відповісти
09.03.2024 11:16 Відповісти
Молодець Макрон! Велика робота, робиться - поступово і невідворотньо !!! Зараз з болота лайно піде….
Дякуємо, Західним Партнерам!!
Слава Україні!
09.03.2024 10:47 Відповісти
У Макрона виросли яйця?Подивимось тепер у кого їх немає
09.03.2024 10:48 Відповісти
а.) це лише полякати Путлєра.
б.) ніхто не розмістить тут війська без підтримки з повітря. Відповідно в разі реалізації, все дуже швидко перейде до залучення авіації цих країн до бойових дій.
І обережний висновок - а чи не чуємо ми зараз, про підготовку до плану введення миротворчих військ, котрі розділять Україні на 2 Кореї, відповідно до "перемир'я". З усіма наслідками цього.
09.03.2024 10:50 Відповісти
Ці війська могли би взяти на себе український кордон з ЕС , Приднестровьем , з Білорусью , а також допомогти Молдові охороняти кордони.
09.03.2024 11:18 Відповісти
Якщо вони охоронятимуть наші кордони так само як і свої, то було б непогано, але якщо будуть вести "миротворчу діяльність", так само "старанно", як не так давно в Югославії...... То нехай краще їх охороняють ЗСУ. Особливо щодо кордону з Бл№дорісією і Придністров'єм.
09.03.2024 11:31 Відповісти
Ну якшо потенція сильна - можна и розмістити
09.03.2024 10:52 Відповісти
У 1918 в Одесі були французькі війська, а в Києві - німецькі. Недоробили. Вертайтесь дороблювати. Шведські - у Полтаву, само собою.
09.03.2024 10:56 Відповісти
як в 2 світову коаліція поборола монстра так і зараз коаліція потрібна для перемоги
09.03.2024 11:10 Відповісти
Так е французський легіон - вони русню будуть нищіти як українці !

українці колись допомогали звільнити Париж
09.03.2024 11:11 Відповісти
Легіону до українців як до неба раком, при всій повазі.

Нещодавно дивися відео з нашим воїном, який був у тому легіоні і приймав участь у різних операціях по всьому Світу. Так ось - його слова майже цитатою: якщо перевага у кількості на користь легіонерів десь у двічі - це таке собі, тоді розглядаються інші варіанти. Інакше кажучи - легіон то не для героїчної голлівудської боротьби - а комерційно-військова організація для зачищення від банд-формувань. Вагнер, то для них вже серйозний противник. Легіон не для захисту рідної землі а для спецоперацій за кордоном. Люди там заробляють а не плигають під т-72 з гранатою в зубах).

Декілька слів на іншу тему:

періодично з'являються критичні зауваження, що армії Заходу ефективні тільки проти бармалеїв у шльопанцях. От, мовляв, у них виявилось що і арти малувати і снарядів до неї для повномасштабки не досить..і виробництво не встигає...а висновки робляться на основі україно-орчанської Війни. І це чути навіть від досить розумних та здавалося б аналітично-мислячих голів.

От що думаю я і поки не траплялись мені такі думки у інших, тому висловлюсь:

Панове, ви помиляєтесь тому, що не враховуєте очевидну річ - завдяки дефіциту озброєння в Україні ВСІХ видів та Родів військ путіну вдалося завести протистояння у площину, коли працює переважно арта та піхота. У чому в нього кратна перевага. В ідеалі для ботоксного *****-фюрера було б все звести до стінка-на-стінку з дубиняками у руках. Я вже мовчу про перевагу кацапа у повітрі і кошмарення наших мирних міст ракетами та БПЛА.

Але така площина штучна!! У відкритому протистоянні з НАТО ніхто йому не дозволить так вести справи на полі бою - використавши беззаперечну перевагу у засобах дальнього враження як у якості так і у кількості як з повітря так і з води/суходолу умовному НАТО вдасться порушити як тили так і логістику ПівтоРашки перевівши її у стан тих самих бармалеїв у шльопках! А як робити зачистку від них Захід вчити не треба.

Ще розумні голови часів Другої Світової казали, що танки - то не для протитанкових боїв. А для штурму укріплень. Так само і з всім іншим. Кількість Арти у НАТО не для артових дуелей часів Першої Світової. Вся Західна машина розрахована таким чином, щоб ніколи більше не бути не те що на рівних з умовним противником - а переважати його кратно як якісно так і у кількості. Приклад французького легіону тому дуже показовий.
09.03.2024 12:37 Відповісти
Нову байку для Нас вигадали...
09.03.2024 11:45 Відповісти
скажіть що Полтава в небезпеці то за Швецією не заржавіє
09.03.2024 11:49 Відповісти
Якщо ця БАЙКА підриває пердаки у кацапських пропогандонів, то вона має право на життя!
09.03.2024 11:52 Відповісти
Саме так. Хай рашисти замислюються і нервують. Франція не Німеччина, яку обеззброїла та каструвала Бундесвер кремлівська пацифістка Меркель. Франція - ядерна держава. І не бігатиме за дозвілом у вашингтонський обком.
09.03.2024 14:39 Відповісти
Я вот это уже что то. Хрена лысого они будут обстреливать территории, где находятся войска нато. Они только на словах с натой воюют, а на деле пуканы разорвутся и обосрутся они)
09.03.2024 12:29 Відповісти
гопота з московського ГУЛАГУ розуміє тільки силу. як і ті їх рашенфюрери хто виховувався в підтерських підворотнях
09.03.2024 12:54 Відповісти
Макрон рулить
09.03.2024 12:55 Відповісти
А ЗАЧЕМ ВОЙСКА !? ЕСЛИ МОЖНО ЭВАКУИРОВАТЬ МИРНОЕ НАСЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ И ЗАВЕСТИ ЯДЕР И СТРЕЛЬНУТЬ С ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ ПО ВСЕЙ РФ !!!
03.04.2024 02:14 Відповісти
 
 