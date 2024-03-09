Франція створює альянс країн, відкритих для потенційного розміщення західних військ в Україні, - Politico

Франція створює альянс держав, потенційно готових відправити свої війська в Україну. Насамперед йдеться про країни Балтії.

Про це пише видання Politico, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, раніше глава МЗС Франції Стефан Сежурне перебував у Литві, де згадував, що іноземні війська можуть, наприклад, допомогти Україні в розмінуванні.

"Не Росія вказуватиме нам, як ми повинні допомагати українцям у найближчі місяці чи роки. Не Росія має встановлювати червоні лінії. Ми повинні вирішувати це між собою", - заявив він.

Міністри країн Балтії похвалили Францію за "нестандартне мислення".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон сказав, за якої умови Франція може ввести свої війська в Україну - якщо фронт просунеться "в бік Одеси або Києва", - L’Independant

"Україна не просить нас надіслати війська. Наразі Україна просить нас надіслати боєприпаси", - додав французький міністр. "Ми нічого не виключаємо в найближчі місяці".

"Присутність сил НАТО не є немислимою", - зауважив голова МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Він додав, що цінує ініціативу Макрона, оскільки йдеться про те, "щоб Путін боявся нас, а не навпаки".

Читайте також: НАТО розгорне системи ППО Patriot у Литві цього року, - міністр оборони Анушаускас

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс підтримав слова Сежурне.

"Не може бути жодних "але". Ми повинні провести червоні лінії для Росії, а не для себе. Жодну форму підтримки України не можна виключати. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну там, де вона цього найбільше потребує", - наголосив він.

Пропозиція Макрона щодо військ НАТО в Україні

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив на робочій зустрічі близько 20 європейських лідерів, що НАТО міг би відправити війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, у тому, що поки що консенсусу з цього питання немає.

Про свій намір не відправляти війська до України заявили США, Німеччина, Швеція, Чехія, Польща, Бельгія, Іспанія та Італія.

Також читайте: Макрон закликав союзників не бути боягузами щодо війни України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".

Прессекретар президента РФ Путіна Пєсков заявив, що якщо війська НАТО будуть на території України, війна Росії з НАТО є неминучою.