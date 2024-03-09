Франція створює альянс країн, відкритих для потенційного розміщення західних військ в Україні, - Politico
Франція створює альянс держав, потенційно готових відправити свої війська в Україну. Насамперед йдеться про країни Балтії.
Про це пише видання Politico, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, раніше глава МЗС Франції Стефан Сежурне перебував у Литві, де згадував, що іноземні війська можуть, наприклад, допомогти Україні в розмінуванні.
"Не Росія вказуватиме нам, як ми повинні допомагати українцям у найближчі місяці чи роки. Не Росія має встановлювати червоні лінії. Ми повинні вирішувати це між собою", - заявив він.
Міністри країн Балтії похвалили Францію за "нестандартне мислення".
"Україна не просить нас надіслати війська. Наразі Україна просить нас надіслати боєприпаси", - додав французький міністр. "Ми нічого не виключаємо в найближчі місяці".
"Присутність сил НАТО не є немислимою", - зауважив голова МЗС Польщі Радослав Сікорський.
Він додав, що цінує ініціативу Макрона, оскільки йдеться про те, "щоб Путін боявся нас, а не навпаки".
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс підтримав слова Сежурне.
"Не може бути жодних "але". Ми повинні провести червоні лінії для Росії, а не для себе. Жодну форму підтримки України не можна виключати. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну там, де вона цього найбільше потребує", - наголосив він.
Пропозиція Макрона щодо військ НАТО в Україні
Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив на робочій зустрічі близько 20 європейських лідерів, що НАТО міг би відправити війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, у тому, що поки що консенсусу з цього питання немає.
Про свій намір не відправляти війська до України заявили США, Німеччина, Швеція, Чехія, Польща, Бельгія, Іспанія та Італія.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".
Прессекретар президента РФ Путіна Пєсков заявив, що якщо війська НАТО будуть на території України, війна Росії з НАТО є неминучою.
такі заяви, навіть якщо вони просто заяви
змушують нервувати ********* так що аж пердаки підгоряють.
спочатку боневтік, кращеб втік та забрав з собою ОПу.
а зараз катається по світу в формі кольору хакі
а приіхавши додому вистроює почесний караул для себе коханого
та одіває корону.
як хамеліон.
а Макрон мовчав, мовчав, а тепер сказав
без зміни клованської маски
Дякуємо, Західним Партнерам!!
Слава Україні!
б.) ніхто не розмістить тут війська без підтримки з повітря. Відповідно в разі реалізації, все дуже швидко перейде до залучення авіації цих країн до бойових дій.
І обережний висновок - а чи не чуємо ми зараз, про підготовку до плану введення миротворчих військ, котрі розділять Україні на 2 Кореї, відповідно до "перемир'я". З усіма наслідками цього.
українці колись допомогали звільнити Париж
Нещодавно дивися відео з нашим воїном, який був у тому легіоні і приймав участь у різних операціях по всьому Світу. Так ось - його слова майже цитатою: якщо перевага у кількості на користь легіонерів десь у двічі - це таке собі, тоді розглядаються інші варіанти. Інакше кажучи - легіон то не для героїчної голлівудської боротьби - а комерційно-військова організація для зачищення від банд-формувань. Вагнер, то для них вже серйозний противник. Легіон не для захисту рідної землі а для спецоперацій за кордоном. Люди там заробляють а не плигають під т-72 з гранатою в зубах).
Декілька слів на іншу тему:
періодично з'являються критичні зауваження, що армії Заходу ефективні тільки проти бармалеїв у шльопанцях. От, мовляв, у них виявилось що і арти малувати і снарядів до неї для повномасштабки не досить..і виробництво не встигає...а висновки робляться на основі україно-орчанської Війни. І це чути навіть від досить розумних та здавалося б аналітично-мислячих голів.
От що думаю я і поки не траплялись мені такі думки у інших, тому висловлюсь:
Панове, ви помиляєтесь тому, що не враховуєте очевидну річ - завдяки дефіциту озброєння в Україні ВСІХ видів та Родів військ путіну вдалося завести протистояння у площину, коли працює переважно арта та піхота. У чому в нього кратна перевага. В ідеалі для ботоксного *****-фюрера було б все звести до стінка-на-стінку з дубиняками у руках. Я вже мовчу про перевагу кацапа у повітрі і кошмарення наших мирних міст ракетами та БПЛА.
Але така площина штучна!! У відкритому протистоянні з НАТО ніхто йому не дозволить так вести справи на полі бою - використавши беззаперечну перевагу у засобах дальнього враження як у якості так і у кількості як з повітря так і з води/суходолу умовному НАТО вдасться порушити як тили так і логістику ПівтоРашки перевівши її у стан тих самих бармалеїв у шльопках! А як робити зачистку від них Захід вчити не треба.
Ще розумні голови часів Другої Світової казали, що танки - то не для протитанкових боїв. А для штурму укріплень. Так само і з всім іншим. Кількість Арти у НАТО не для артових дуелей часів Першої Світової. Вся Західна машина розрахована таким чином, щоб ніколи більше не бути не те що на рівних з умовним противником - а переважати його кратно як якісно так і у кількості. Приклад французького легіону тому дуже показовий.
