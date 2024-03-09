УКР
Зранку війська РФ ударили по Одещині, ракета влучила в поле поза межами населеного пункту, - Сили оборони

В ранковий час 9 березня ворог здійснив ракетний удар по Одещині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня України.

"З літака тактичної авіації, який заходив з акваторії Чорного моря, ворог випустив ракету Х-31, яка влучила в поле поза межами населеного пункту. Люди та інфраструктура не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що зранку 9 березня війська РФ запустили ракету на Одещину.

Влучила,це коли попала туди,куди планувалось!А в поле влучити....?Ракету збили,знешкодили засобом РЕБ.....впала там то.......Коли ви неуки навчитеся,нормально писати?Де вас понабирали?Часто густо таке читаю...кров з вух......Не позортеся.Чи кацап спецом влучив в поле з озимою????
09.03.2024 11:15 Відповісти
 
 