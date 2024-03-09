Зранку війська РФ ударили по Одещині, ракета влучила в поле поза межами населеного пункту, - Сили оборони

В ранковий час 9 березня ворог здійснив ракетний удар по Одещині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня України.

"З літака тактичної авіації, який заходив з акваторії Чорного моря, ворог випустив ракету Х-31, яка влучила в поле поза межами населеного пункту. Люди та інфраструктура не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що зранку 9 березня війська РФ запустили ракету на Одещину.