Наразі Україна змогла перехопити ініціативу в Чорному морі, - речник ВМС Плетенчук

Речник ВМС України Дмитро Плетенчук заявив, що сьогодні Україна встановлює свої умови ведення бойових дій у Чорному морі.

Про це він заявив в етері Еспресо, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні досить складно прогнозувати, що нас очікує в поточному році. Оскільки не слід списувати з рахунків наявний корабельний склад ворожого Чорноморського флоту. Ворог адаптується до нових викликів й реагує на них. Відповідно планувати нові операції зі знищення ворожого флоту нам доводиться планувати більш детально та злагоджено", - пояснив Плетенчук.

За словами речника ВМС ЗСУ, сьогодні Україна змогла перехопити ініціативу в Чорному морі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держдеп США про знищення корабля "Сергей Котов": українці мають "сюрпризи в запасі"

"Загалом, можемо говорити про позитивну тенденцію наших дій у Чорному морі. Зокрема, можна констатувати, що ініціатива сьогодні на нашому боці. У цій справі ініціатива багато важить, оскільки зʼявляється можливість навʼязувати свої умови ведення бойових дій.

Станом на зараз у нас це виходить, але ми маємо працювати й надалі. Оскільки, за словами командувача ВМС ЗСУ, кожне судно під військовим прапором у Чорному морі для нас є законною ціллю", - додав Плетенчук.

Читайте також: У Чорному морі вже четверту добу немає жодного російського військового корабля, - ВМС ЗСУ