УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6746 відвідувачів онлайн
Новини
1 667 21

Наразі Україна змогла перехопити ініціативу в Чорному морі, - речник ВМС Плетенчук

море,чорне

Речник ВМС України Дмитро Плетенчук заявив, що сьогодні Україна встановлює свої умови ведення бойових дій у Чорному морі.

Про це він заявив в етері Еспресо, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні досить складно прогнозувати, що нас очікує в поточному році. Оскільки не слід списувати з рахунків наявний корабельний склад ворожого Чорноморського флоту. Ворог адаптується до нових викликів й реагує на них. Відповідно планувати нові операції зі знищення ворожого флоту нам доводиться планувати більш детально та злагоджено", - пояснив Плетенчук.

За словами речника ВМС ЗСУ, сьогодні Україна змогла перехопити ініціативу в Чорному морі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держдеп США про знищення корабля "Сергей Котов": українці мають "сюрпризи в запасі"

"Загалом, можемо говорити про позитивну тенденцію наших дій у Чорному морі. Зокрема, можна констатувати, що ініціатива сьогодні на нашому боці. У цій справі ініціатива багато важить, оскільки зʼявляється можливість навʼязувати свої умови ведення бойових дій.

Станом на зараз у нас це виходить, але ми маємо працювати й надалі. Оскільки, за словами командувача ВМС ЗСУ, кожне судно під військовим прапором у Чорному морі для нас є законною ціллю", - додав Плетенчук.

Читайте також: У Чорному морі вже четверту добу немає жодного російського військового корабля, - ВМС ЗСУ

Автор: 

ВМС (1426) Чорноморський флот рф (628) Чорне море (1689) Плетенчук Дмитро (183)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
показати весь коментар
09.03.2024 11:20 Відповісти
+3
Про яку іниціативу йде мова ? Наші зерновози ходять вздовж узбережжя, не виходячи у відкрите міре. Бо там прилетить одразу ! По бубє. То про що оцей фацівець триндить ? Робіть все мовчки, як балтійські країни або Фінляндія. Результат побачимо - тоді трубіть у всі труби.
показати весь коментар
09.03.2024 11:37 Відповісти
+3
Вячаслау Сiкора

@SIKORA_slava

Только что отписались с Таганрога. 20 точно разрывов. Хорошо прилетело по заводу и по аэродрому Центральный. Погибшие есть, а про поражение техники не написали. Пока горит...
показати весь коментар
09.03.2024 11:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ше б зо 200 Шторм Шедл - Залужнии - шоб закріпити
показати весь коментар
09.03.2024 11:11 Відповісти
ну, як що, це каже речник, то мабудь, так і є.
показати весь коментар
09.03.2024 11:11 Відповісти
Россіянам флот теж не потрібен , бо Чорне море історически не їх, а українців. Бо це українці його відкопали разом з турками
показати весь коментар
09.03.2024 11:22 Відповісти
Турків тоді ше не було - вони появились 500р назад розбивши Візантіиську імперію
показати весь коментар
09.03.2024 11:33 Відповісти
🤣🤣🤣 так
показати весь коментар
09.03.2024 12:46 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2024 11:20 Відповісти
Невже з Чорного моря новоросійськ обстрілюємо?
показати весь коментар
09.03.2024 11:23 Відповісти
У Таганрозі десятки БПЛА атакували авіазавод [09.03.2024]
https://www.youtube.com/watch?v=o5kKAFwQNHY
показати весь коментар
09.03.2024 22:29 Відповісти
Ні про що.
показати весь коментар
09.03.2024 11:24 Відповісти
Про яку іниціативу йде мова ? Наші зерновози ходять вздовж узбережжя, не виходячи у відкрите міре. Бо там прилетить одразу ! По бубє. То про що оцей фацівець триндить ? Робіть все мовчки, як балтійські країни або Фінляндія. Результат побачимо - тоді трубіть у всі труби.
показати весь коментар
09.03.2024 11:37 Відповісти
Вячаслау Сiкора

@SIKORA_slava

Только что отписались с Таганрога. 20 точно разрывов. Хорошо прилетело по заводу и по аэродрому Центральный. Погибшие есть, а про поражение техники не написали. Пока горит...
показати весь коментар
09.03.2024 11:38 Відповісти
Кажуть там в*бали Літачок А50 який стояв не ремонти
показати весь коментар
09.03.2024 11:39 Відповісти
червоними труселями із 5-ти річним балдибілдерством, підОПозедент і Ердогана зараз залякає до хронічного ікання в протоці.
показати весь коментар
09.03.2024 12:04 Відповісти
Тим не менш, треба продовжувати думати над тим, як вдосконалити засоби ураження, адже кацапня вчиться і робить висновки, тому рано чи пізно, але вони щось придумають, аби захистити свої корита від дронів.
показати весь коментар
09.03.2024 12:26 Відповісти
Дрони це майбутнє військових конфліктів... а якщо ще АІ, вдосконалять та батереї.... РЕБ та ППО стануть неефективними... то фантастичні апокаліптичні фільми стануть реальністю...

Уже зараз є робочі моделі бойових мінідронів які вміють атакувати роями, розроблені для знешкодження терористів... єдина ще перешкода для їх масового використання що вони можуть атакувати помилково цивільних... а так один розбиває вікно пострілом інші штурмують за ним... п..ц причому вони обмінюються даними і в них секторна розбивка атаки як в спеців
показати весь коментар
09.03.2024 12:56 Відповісти
Яка там ініціатива!??
11 загиблих воїнів ССО в непродуманій операції, це ініціатива??
показати весь коментар
09.03.2024 13:02 Відповісти
Це трішки не з тієї опери, вам не здається? Ще дрони по Одесі з моря залітають. Це також сюди пришиєте?
показати весь коментар
09.03.2024 13:08 Відповісти
 
 