Внаслідок удару військ РФ по Нікопольщині загинув 16-річний хлопець, ще один чоловік у важкому стані

нікополь

Внаслідок удару військ РФ по Червоногригорівській громаді Нікопольщини Дніпропетровської області загинув 16-річний хлопець.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Загинув 16-річний хлопець. Ще один, 22 років, у лікарні. "Важкий". Це наслідки ранкового удару росіян по Червоногригорівській громаді, що на Нікопольщині. Окупанти обстріляли її з артилерії. Пошкоджені приватний будинок, господарська споруда, лінія електропередач і газогін", - йдеться у повідомленні.

обстріл Нікополь Дніпропетровська область
Жодного дня не проходить що б рашиська паскуда не вбивала мирних громадян ,будь ти проклята навіки ця імперія зла ,путін **** здохни погань.
показати весь коментар
09.03.2024 11:32 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2024 11:32 Відповісти
«Результати читання», срускім мірам, Достоєвського, Чехова та Булгакова … побачила Мирна Україна з 2014 року..
Зеленський з отарою, це вирок Україні!
показати весь коментар
09.03.2024 11:41 Відповісти
 
 