Внаслідок удару військ РФ по Нікопольщині загинув 16-річний хлопець, ще один чоловік у важкому стані

Внаслідок удару військ РФ по Червоногригорівській громаді Нікопольщини Дніпропетровської області загинув 16-річний хлопець.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Загинув 16-річний хлопець. Ще один, 22 років, у лікарні. "Важкий". Це наслідки ранкового удару росіян по Червоногригорівській громаді, що на Нікопольщині. Окупанти обстріляли її з артилерії. Пошкоджені приватний будинок, господарська споруда, лінія електропередач і газогін", - йдеться у повідомленні.

