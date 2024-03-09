США у 2022 році "ретельно" підготувалися до можливого ядерного удару РФ по Україні, - CNN

Наприкінці 2022 року США почали "ретельно готуватися" до можливого удару Росії по Україні ядерною зброєю, що стало б першою ядерною атакою у війні після того, як Штати скинули атомні бомби на Хіросіму і Нагасакі майже вісімдесят років тому. Так, з кінця літа до осені 2022 року Рада національної безпеки США скликала низку засідань, щоб запровадити плани на випадок надзвичайних ситуацій.

Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у той час адміністрація президента США Джо Байдена була особливо стурбована тим, що Росія може використовувати тактичну чи бойову ядерну зброю з метою стримування подальших втрат чи будь-якого потенційного нападу на саму Росію.

Журналісти CNN пишуть, що пізнє літо 2022 року стало руйнівним періодом для російських військ в Україні. Українські війська наступали на окупований росіянами Херсон на півдні, а цілі російські частини опинилися під загрозою оточення.

"Ми повинні були спланувати все так, щоб бути в найкращій позиції на випадок, якщо ця вже немислима подія дійсно відбудеться", - зазначив високопоставлений чиновник адміністрації.

"Якщо значна кількість російських військ була знищена, якщо їхні життя були зруйновані, це стало б свого роду передвісником потенційної загрози безпосередньо російській території або російській державі", - сказав перший високопоставлений чиновник адміністрації.

Росія втрачала позиції на українській суверенній території, а не всередині Росії. Офіційні особи США були стурбовані тим, що президент Росії Володимир Путін міг сприйняти втрату Херсону, як "пряму загрозу йому та Росії".

Відповідно до такої оцінки, за словами журналістів, Росія могла б розглядати тактичний ядерний удар як стримувальний фактор проти подальших втрат окупованої Росією території в Україні, а також будь-якого потенційного нападу з боку інших країн.

Ядерна зброя під "фальшивим прапором"

Автори матеріалу зауважили, що російська пропагандистська машина також у 2022 році поширювала фальшиву історію про "українську брудну бомбу", яка, на думку офіційних осіб США, могла бути прикриттям для російської ядерної атаки.

"Російські публічні заяви про можливість використання Україною брудної бомби були зроблені на порожньому місці, і ми бачили, що вони не мають під собою жодного підґрунтя", - пояснив високопоставлений чиновник адміністрації Байдена.

Однак, як пише CNN, була ще одна деталь, яка підвищила занепокоєння. Західні розвідувальні служби отримали інформацію про те, що між російськими офіційними особами відбуваються комунікації, в яких відкрито обговорюється можливість ядерного удару.

"Це ніколи не буває однозначною, чорно-білою оцінкою. Але рівень ризику, здавалося, зростав, перевищуючи той, який раніше", - сказав американський чиновник.

Наразі немає даних про можливу підготовку до ядерного удару РФ

Журналісти CNN наголосили, що жодного разу США не виявили даних розвідки, які б вказували на те, що Росія вживає заходів для мобілізації своїх ядерних сил для здійснення такої атаки.

Однак офіційні особи США не були впевнені, що знатимуть, чи Росія переміщує тактичну ядерну зброю, оскільки на відміну від стратегічної ядерної зброї, здатної знищити цілі міста, тактична або бойова ядерна зброя є достатньо малою, щоб її можна було тихо переміщати й використовувати зі звичайних систем, які вже розгорнуті на полі бою в Україні.

За словами високопоставлених чиновників адміністрації Байдена, держсекретар Ентоні Блінкен "дуже прямо" висловив занепокоєння США російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі зателефонував своєму російському колезі генералу Валерію Герасимову, начальнику Генерального штабу Збройних сил Росії.

США також тісно співпрацювали зі своїми союзниками як для розроблення планів на випадок надзвичайних ситуацій у разі російського ядерного нападу, так і для передачі попереджень російській стороні про наслідки такого удару.

"Це відмінна риса всього нашого підходу - ми кращі та сильніші в цьому, коли ми повністю співпрацюємо з нашими союзниками", - зауважив високопоставлений чиновник адміністрації президента США.

США хотіли заручитися підтримкою Індії й Китаю

Крім того, як зазначає CNN, США намагалися заручитися допомогою країн, які не є їхніми союзниками, зокрема Китаєм та Індією, щоб відмовити Росію від ядерного удару.

"Одна з речей, яку ми робили, – це не лише надсилали їм пряме повідомлення, але й рішуче закликали, тиснули, заохочували інші країни, до яких вони могли бути більш уважними, робити те саме", - сказав один із високопоставлених чиновників адміністрації Байдена.

Офіційні особи США наголосили, що інформаційно-роз'яснювальна робота та публічні заяви лідера Китаю Сі Цзіньпіна та прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді допомогли уникнути кризи.

Американські та європейські чиновники зауважили, що небезпека застосування ядерного озброєння Росією зменшилася після того, як війна в Україні увійшла у довготривалу фазу. Однак США та їхні союзники залишаються пильними, продовжуючи стежити за намірами Росії.