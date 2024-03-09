УКР
Колишнього начальника Генштабу Шапталу звільнили з військової служби за станом здоров’я, - ЗМІ

шаптала,залужний

Генерал-лейтенант Сергій Шаптала був звільнений з військової служби за станом здоров’я.

Про це повідомили співрозмовники видання "УП" в Міністерстві оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, за даними незалежних одне від одного джерел виданням в МОУ, Залужний і Шаптала звільнені за висновком ВЛК про непридатність до військової служби з вилученням із військового обліку.

"Українська правда" звернулася за офіційним коментарем до міністерства.

Як повідомлялося, 9 березня колишній головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний після проходження ВЛК був визнаний непридатним для служби в армії, тому ще у лютому написав рапорт про звільнення з військової служби.

Офіційного підтвердження інформації як щодо Залужного, так і щодо Шаптали наразі немає.

Також читайте: Залужний оприлюднив фото з Шапталою: "Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно"

Раніше Шаптала очолював Генштаб ЗСУ. 9 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича начальником Генерального штабу ЗСУ замість Сергія Шаптали.

Автор: 

звільнення (2719) Шаптала Сергій (21) військово-лікарська комісія (226)
А коли верховного гівнокомандуючого звільнять за станом здоров'я, бо той не пройшов нарколога?!
Ти придурок? ЇХ ЗВІЛЬНИЛИ ПРИМУСОВО. Бо стали неугодні владі. Причиною назвали медкомісію.
А наш президент Боневтик имеет право занимать посаду?
Больше всего интересует мнение нарколога и психиатра
А що то за новий тип звільнення неугодних генералів??? Потім з'явиться повідомлення що вони готували переворот, зЄлєпукін же про це якось перднув журналістам інициатором був Ахметов!!!!
А, може пора Верховного провірити? В психітра і нарколога? Бо там мабудь шизофренія
Його треба було перевірити ще у 2019 році, тоді Україна змогла, як слід підготуватися до великої війни або її уникнути.
Круто! А наркоман Зеля придатний бути преЗедентом країни? Дограєтесь, юродиві...
***** отримало 4 лями насєлєнія, дєрьмак владу... У них взаємовигода на війні та крові українців
Їж.Те
Кстати, 51 год всего парню. Да и второму примерно столько же.
Багато на фронті тримались тільки на особистості Залужного. Давно могли звільнитись за станом здоров'я, але знаючи, що за спиною залізобетонний командувач, тримались, і готові були боротись. Коли пішли чутки, що комік хоче позбутись Генерала, про це почали говорити. Якщо знімуть Залужного, вони теж підуть. Тепер підтверджується.
Кстати если он планирует и дальше оставаться то должен пройти медкомисию тоже!
Йо-й що діється, що діється! щось я не второпаю? Здорових знімають, безглуздих дурних залишають.
Подоляцький Вася йде на куй.
Головне,що Залужний придатний бути президентом. Тут будь-яка продажна ВЛК просто смокче струк.
Йо-й що діється, що діється! Щось я не второпаю, здорових знімають а безглуздих дурних залишають?
..походу самий здоровий в Україні лише Верховне, справжні аналізи-2019 якого досі не можуть знайти і оприлюднити..
і "какаяразніца", зевладі пофігу, що п"ята частина держави через цей "сміливий експеримент" над українцями під окупацією кацапських людожерів
Zeленi ї6учi cyки.
Ліхтарів на Хрещатику вистачить, щойно закінчиться війна.
Тому вона і не закінчится.
Дуже інтаресна...
А Шапталу куди пошлють?
Коли в нас почнуть звільняти по закону а не по дзвінку з офісу дєрьмака ??
тепер є мотивація щоб служити. де зебіли?
Залужний не придатний, Шаптало стан здоров'я.. Висосують з пальця не знаючи як пояснити.
Цікаво як вони в ОПі називають українців ? Лохі ? Чєли ? Бовдури ?
Причини за якими звільняють настільки примітивні що складається враження що ця жлобоеліта має всіх за дурнів.
А як ще можна назвати тих,хто оце привів до влади? Хіба не дурні? З них навіть клінічна ідіотка безумна марья регоче! Так що все вірно-вибрали собі подібних!
КАк еще они могут называть дурных хохлов - конешно шлемазлами!
Народ, чего возмущаемся? Просто ржем, по приколу! Ну мы же сами этого хотели. Хуже же не будет, верно?
Кому Ви це говорите?Їх тут нет!!!
схоже на зачистку армії від патріотів на користь слухняних псів для виконання непопулярних політичних справ. Не здивуюся, якщо Подоляк незабаром знову полетить до Туреччини на переговори з русснею
скоріше тих кого звільнили по беспределу - то є слухняні пси. Жодна поважаюча себе людина на це б не пішла.
Якийсь дивні військові...Може онко?
Я також так хочу, чи для мене ВЛК не буде таким добрим?
Єрмака підганяють з Центру? Терміново звільнити всіх нормальних патріотичних генералів...
Тепер до пабеди нас ведуть великі полководці , янетряпка ,умора , подляк, кірюша , безмозгла і козирь.
З таким запалом ЗЕлений гнiй жодного патрiота в армii не залише, тiльки тих, хто прогинаеться пiд ОП.
що відмовився із верховним нюхнути?
Так відмовився за станом здоров"я -висновок ВЛК.
мене нудить від зелених,але секта залужного це щось з чимось,шановні,ви дійсно гадаєте що зеленського та шапталу ПРИМУСОВО визнали непридатними?
залужного та шапталу
Ну так, звісно, одночасно визнали головкома та начштабу . Ну що поробиш, гострі стани. Не хотіли вони своєчасно звертатися до лікаря, от і результат А слово "примусово" щоб замилити очі? Спочатку звільнили, а потім вигадали причину, нічого примусового.
факт в тому,що їх спершу звільнили, а вже потім вони самі собі значно спростили подальш життя, коли влк визнала їх непридатними. НАвіщо розповідати байки про те, наче зеленські їх спеціально примусово визнали непридатними?
варіант служити в зсупісля звільнення залужним та шапталою не розглядався,я це так розумію
Єрмака прийдеться звільняти "за станом здоров'я" указом 45го калібру.
Все що треба знати про цих воєначальників. Товариша залишили служити з осколком в шиї, а ці виявляється дуже хворі.
А мій комендант списав айфон 14, як втрачений під час обстрілу. Це те що я знаю 100%. В мене не має віри цим офіцерам
За висновками ВЛК такі дії влади - весняне шизофренічне відхилення маєм надію що до осіннього не доживуть.
А виглядають,як кров з молоком.
Співпадіння?!
Хтось тринькає гроші на таку тему. Даремно витрачений час.
Сморід веде до примітивних заходів недолугої політики.
**** Арестовича випустили за руськи мир боротися в США.. А начальника генштабу вигнали за станом здоров'я... Хочеться Зеленському та його "Єрмако-офісу" страпон в жопи загнати зі спіраллю бруно... кончені тварі і ідіоти...
Завдяки довбойобам зеленського - тут в стрічці рашистські боти кінчають... Бо **** начальник генштабу в нас у 2022-2024 році був хвора людина, а не Єрмак, Арахамія, Татаров чи Зеленський - яких требо судити та примусово лікувати ... наприклад за "оборону" Маріуполя, Бердянська, Херсону, Мелітополя, Енергодару, Славутича, Чорнобильської АЕС, Запорізької АЕС...
Он воно як, а шо так можна було? А як вони тоді армією керували до цього, хто їх взагалі допустив? Як це все взагалі зібрати до купи, просто якійсь нескінченний дурдом...
Як Порошенко привів того хто глумився з нього???
Як завжди - керівник по шабашу інвалід.
Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·

https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1766483402788581662 1 ч

В ответ

https://twitter.com/PomidorovT @PomidorovT

Нам всiм показують СЦЕНАРIЙ дерьмакiв ЗЕ\ОП Народ "ведеться" вiрить цiй мразотi Скiльки НЕПРИДАТНИХ командирiв Стало відразу ж після відомого Указу Верховного ГК Про потужну "чистку" вищого командного складу ЗСУ Армiю "обезголовили"!!! Чекаєте "ПЕРЕМОГИ"" вiд дерьмака? ну-ну
Hellis

@13Hellis_13

·

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1766424673485566099 5 ч

коли владі не потрібна перемога, тоді влада примушує досвідчених військових звільнятися. Бо хрен би Шаптала та Залужний списалися через ВЛК, якщо б не було наказу зверху. Хто цього не розуміє, той довбень.
якщо б н хотіли - їх би ніхто не списав.
Божевільня, що робиться, щось багато інформаційного шуму.
Все, как х-ло заказывал елдаку - козырю.
Нєнуашо, генерал може виявитися непридатним, не те шо якийсь там сердант... Правільним путьом ідьотє, таварісчі.... Суки зеленопикі
А тупорилий ішак придатний називатись президентом не кажучи бути ним?
То вони так до Майдану 3 готуються.
Тільки зекомананда здатна під час війни на таке божевілля. Але все так не буде!...
Похоже на антиконституционный заговор с целью узурпации власти. Говнокомандующий пустился во все тяжкие. Чего только стоит его отмазка, что выборы нельзя проводить, т.к. он не может лишить солдат возможности проголосовать...
K0✙EGAR

@_rage4oK

Это получается 2 года нашим главкомом был нэпрыдатный до військової служби чувак?
********** вобще оx**ле тримають людей за дебілів.
