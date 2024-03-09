Колишнього начальника Генштабу Шапталу звільнили з військової служби за станом здоров’я, - ЗМІ

Генерал-лейтенант Сергій Шаптала був звільнений з військової служби за станом здоров’я.

Про це повідомили співрозмовники видання "УП" в Міністерстві оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, за даними незалежних одне від одного джерел виданням в МОУ, Залужний і Шаптала звільнені за висновком ВЛК про непридатність до військової служби з вилученням із військового обліку.

"Українська правда" звернулася за офіційним коментарем до міністерства.

Як повідомлялося, 9 березня колишній головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний після проходження ВЛК був визнаний непридатним для служби в армії, тому ще у лютому написав рапорт про звільнення з військової служби.

Офіційного підтвердження інформації як щодо Залужного, так і щодо Шаптали наразі немає.

Також читайте: Залужний оприлюднив фото з Шапталою: "Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно"

Раніше Шаптала очолював Генштаб ЗСУ. 9 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича начальником Генерального штабу ЗСУ замість Сергія Шаптали.