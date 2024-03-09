Колишнього начальника Генштабу Шапталу звільнили з військової служби за станом здоров’я, - ЗМІ
Генерал-лейтенант Сергій Шаптала був звільнений з військової служби за станом здоров’я.
Про це повідомили співрозмовники видання "УП" в Міністерстві оборони, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, за даними незалежних одне від одного джерел виданням в МОУ, Залужний і Шаптала звільнені за висновком ВЛК про непридатність до військової служби з вилученням із військового обліку.
"Українська правда" звернулася за офіційним коментарем до міністерства.
Як повідомлялося, 9 березня колишній головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний після проходження ВЛК був визнаний непридатним для служби в армії, тому ще у лютому написав рапорт про звільнення з військової служби.
Офіційного підтвердження інформації як щодо Залужного, так і щодо Шаптали наразі немає.
Раніше Шаптала очолював Генштаб ЗСУ. 9 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича начальником Генерального штабу ЗСУ замість Сергія Шаптали.
і "какаяразніца", зевладі пофігу, що п"ята частина держави через цей "сміливий експеримент" над українцями під окупацією кацапських людожерів
Ліхтарів на Хрещатику вистачить, щойно закінчиться війна.
Цікаво як вони в ОПі називають українців ? Лохі ? Чєли ? Бовдури ?
Причини за якими звільняють настільки примітивні що складається враження що ця жлобоеліта має всіх за дурнів.
А мій комендант списав айфон 14, як втрачений під час обстрілу. Це те що я знаю 100%. В мене не має віри цим офіцерам
Хтось тринькає гроші на таку тему. Даремно витрачений час.
Сморід веде до примітивних заходів недолугої політики.
@BorisenkoBoris
·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1766483402788581662 1 ч
В ответ
https://twitter.com/PomidorovT @PomidorovT
Нам всiм показують СЦЕНАРIЙ дерьмакiв ЗЕ\ОП Народ "ведеться" вiрить цiй мразотi Скiльки НЕПРИДАТНИХ командирiв Стало відразу ж після відомого Указу Верховного ГК Про потужну "чистку" вищого командного складу ЗСУ Армiю "обезголовили"!!! Чекаєте "ПЕРЕМОГИ"" вiд дерьмака? ну-ну
@13Hellis_13
·
https://twitter.com/13Hellis_13/status/1766424673485566099 5 ч
коли владі не потрібна перемога, тоді влада примушує досвідчених військових звільнятися. Бо хрен би Шаптала та Залужний списалися через ВЛК, якщо б не було наказу зверху. Хто цього не розуміє, той довбень.
@_rage4oK
Это получается 2 года нашим главкомом был нэпрыдатный до військової служби чувак?