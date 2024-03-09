Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 19 березня в Німеччині, - ЗМІ
Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 19 березня в Німеччині.
Про це повідомила пресслужба Військово-повітряних сил США в Європі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Міністр оборони США Ллойд Остін планує провести особисту зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн, Німеччина, 19 березня 2024 року. Остін знову запросив міністрів оборони й старших військових посадових осіб світу, щоб обговорити кризу в Україні й різні проблеми безпеки, з якими стикаються союзники і партнери США", - йдеться в повідомленні.
Попереднє 19-те засідання відбулося 14 лютого. На ньому обговорили питання посилення протиповітряної оборони, артсистем і дронів.
