927 11

Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 19 березня в Німеччині, - ЗМІ

рамштайн

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 19 березня в Німеччині.

Про це повідомила пресслужба Військово-повітряних сил США в Європі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Міністр оборони США Ллойд Остін планує провести особисту зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн, Німеччина, 19 березня 2024 року. Остін знову запросив міністрів оборони й старших військових посадових осіб світу, щоб обговорити кризу в Україні й різні проблеми безпеки, з якими стикаються союзники і партнери США", - йдеться в повідомленні.

Попереднє 19-те засідання відбулося 14 лютого. На ньому обговорили питання посилення протиповітряної оборони, артсистем і дронів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Остін на відкритті 19-го "Рамштайну": "Україна не здасться, і ми не здамося"

США (24092) Остін Ллойд (521)
+2
Єрмак, сидітиме поруч, із сирським??

Дивно, звідки Плани контрнаступу України, мав прутін із шойгу, на своїх столах…
Хто б це міг бути в Україні таким ЗРАДНИКОМ!!??? Невже, знову отой Бакай з старими агентами з ДУС ??
09.03.2024 12:34 Відповісти
+1
Все одно що на концерт Рамштайн сходити і послухати Тілля Лі́ндеманна!
09.03.2024 12:36 Відповісти
Нинішній день потужно свідчить, що усі ці засідання дають такий же потужний ефект.
09.03.2024 12:29 Відповісти
Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 19 березня

Для мене це буде наче подвійне свято, бо саме 19 приходить пенсія!
Ги...
09.03.2024 12:51 Відповісти
Ллойд збирає не просто так, а щоб обговорити !
09.03.2024 12:31 Відповісти
вже не пишуть який по рахунку збились з рахунку
09.03.2024 12:35 Відповісти
Все одно що на концерт Рамштайн сходити і послухати Тілля Лі́ндеманна!
09.03.2024 12:36 Відповісти
вимальовується картина, що скоро опу перестануть підтримувати в звʼязку з відміною виборів ( читай узурпацією) та зняттям генералів українців (що мають найвищий рейтинг) , десь рік і буде договорняк про припинення вогню , але війна триватиме щоб не проводити вибори або проводити тоді потрібен свій технічний кандидат , якось так це все відчувається
09.03.2024 13:36 Відповісти
"засідання ,ради засідання"Якщо на засіданнях брехня брехню доганяє, а пустопорожні обіцянки для України і її народу розмножуються, що колорадські жуки на картоплі
, то користь і допомога від цих засідань для України така ж сама, як мертвому крапельниця...
09.03.2024 15:42 Відповісти
JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

Кацапи опуб-ли кадри на яких,як вони стверджують,удар Іскандером по двом нашим пусковим установкам M901 комплексу MIM-104 "Patriot"в Донецькій області,біля н.п. https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0?src=hashtag_click #Сергіївка Ви здивовані?Я ні грамма!Скоро ви взнаєте скілько за https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?src=hashtag_click #Сирського кацапи попалили такої техніки то ви ухуїєте
09.03.2024 18:33 Відповісти
 
 