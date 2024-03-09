УКР
ЗСУ здійснюють заходи з укріплення та розширення плацдарму на лівобережжі Дніпра, - Сили оборони Півдня

плацдарм

Українські воїни продовжують розширювати плацдарм на лівому березі Дніпра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня України.

"В операційній зоні Сил оборони півдня не припиняється щоденна контрбатарейна боротьба. Хоча протягом поточної доби ворог штурмових дій не вів, проте, здійснював артилерійські та мінометні обстріли в районі Кринок", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, Сили оборони утримують позиції, здійснюють заходи з укріплення та розширення плацдарму на лівобережжі Дніпра.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог тричі штурмував плацдарми на лівобережжі Херсонщини та відійшов із втратами, - Сили оборони

Разом з тим, окупанти активно проводять аеророзвідку, продовжують тиск артилерією, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів.

"Уперше за десять днів наважилися спрямувати керовану авіабомбу з літака тактичної авіації, вдаривши в середмістя Херсону по житловій п’ятиповерхівці. Постраждала 7-річна дитина", - додали у пресцентрі.

Читайте також: Плацдарми ЗСУ біля Кринків закріплені, рашисти продовжують "м’ясні" штурми, - ОК "Південь"

Автор: 

ЗСУ (7852) плацдарм (81) Херсонська область (6121)
🙏
показати весь коментар
09.03.2024 14:08 Відповісти
Не забувайте, що за інформацією "авторитетної" помийки tze з лівого берега відійшли ще 01.03.
показати весь коментар
09.03.2024 14:22 Відповісти
Ось до влади в майбутньому мають приходити ті хто здобуває і здобував звільнення України
А не ті хто повязаний з Росією
Особливо церковні прихожани -які навіть на західній Україні чекають на путлера
Це внутрішня війна треба позбутися тих церков де ходять лояльні до Росії люди
Чи може бути майбутнє України коли багато людей вважає Росію гарним сусідом ?
Через таких людей страждають інші
показати весь коментар
09.03.2024 16:12 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2024 16:15 Відповісти
 
 