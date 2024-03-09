ЗСУ здійснюють заходи з укріплення та розширення плацдарму на лівобережжі Дніпра, - Сили оборони Півдня

Українські воїни продовжують розширювати плацдарм на лівому березі Дніпра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня України.

"В операційній зоні Сил оборони півдня не припиняється щоденна контрбатарейна боротьба. Хоча протягом поточної доби ворог штурмових дій не вів, проте, здійснював артилерійські та мінометні обстріли в районі Кринок", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, Сили оборони утримують позиції, здійснюють заходи з укріплення та розширення плацдарму на лівобережжі Дніпра.

Разом з тим, окупанти активно проводять аеророзвідку, продовжують тиск артилерією, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів.

"Уперше за десять днів наважилися спрямувати керовану авіабомбу з літака тактичної авіації, вдаривши в середмістя Херсону по житловій п’ятиповерхівці. Постраждала 7-річна дитина", - додали у пресцентрі.

