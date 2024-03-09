Мережа європейських ЗМІ, яка стає інструментом російської інформаційної війни, - дослідження InformNapalm та Insight. ІНФОГРАФІКА

Результати спільного OSINT-дослідження міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm та англомовного видання Insight News щодо теми аналізу мережі європейських ЗМІ свідчать, що вона стає інструментом російської інформаційної війни проти ЄС та НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на InformNapalm.

Як зазначається, на інтерактивній інфографіці забражено сайти, у яких є багато спільного: тематика статей, яка просякнута критикою Заходу і України та лояльним ставленням до Росії, взаємні цитування та реферальний трафік між собою. Цей аналітичний дашборд є результатом OSINT-дослідження, яке Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm провела у співпраці з журналістами Insight News, щоб виявити мережу глобальної російської дезінформації в Європі.

Режим Путіна веде масштабну пропаганду не лише через свої державні ЗМІ, а й через "корисних ідіотів", які сфокусовані на демонізації США, ЄС і НАТО та мають праворадикальні або ліворадикальні поглядах. Крім того, замість Russia Today і Sputnik, які отримали бан у Європі, хоча й не повністю дієвий, з’явилися нові так звані "багатомовні міжнародні медіа", які пишуть так, як подобається Кремлю та поширюють проросійські наративи та дезінформацію.

Для аналізу даних ми отримали фахові консультації у компаній, які спеціалізуються на веб-аналітиці та пошуковому маркетингу. Дослідження за допомогою спеціалізованих програм (SimilarWeb, Seranking) допомогло виявти веб-сайти з проросійськими наративами, пов’язані схожістю контенту, взаємними цитуваннями та реферальним трафіком. Вони варіюються від критики Заходу та України до поширення відвертих російських фейків та теорій змови.

Найбільш активні такі майданчики у Німеччині та Франції. Найбільш агресивні та радикальні з них вихваляють Росію та Путіна, виправдовуючи російську воєнну агресію проти України, закликають до припинення підтримки України та поширюють кремлівські фейки. Вони також критикують Захід та заохочують протестні настрої в Європі, розповсюджуючи теорії змови та підтримуючи антизахідні та євроскептичні погляди.

Також читайте: Карлсон після інтерв’ю з Путіним: "Це найтупіше, що я чув"

Практично у всіх таких про-російських ресурсів стандартний набір тем - позитивне висвітлення Росії, виправдання її повномасштабного вторгнення та війни проти Україні пропагандою та фейками кремлівських медіа - про "нацистів в Україні", "бомбардування Донбасу" та "самозахистом" перед "розширенням НАТО на схід".

Більшість з них твердять, що перемога РФ неминуча, а Україна зазнає поразки. Для того, щоб шанси Москви на успіх у загарбницькій війні, прихильники Путіна критикують надання Україні озброєння, без чого російські окупанти захопили б ще більше українських міст і сіл. З іншого боку, такі сайти регулярно критикують Захід, США, ЄС, уряди своїх країн, позитивно висвітлюють і навіть заохочують протестні настрої в Європі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський пропагандист закликав знищувати побільше молодих українців: "Потом нам будет легче". ВIДЕО

В усіх бідах такі автори звинувачують Захід і НАТО, а також часто просувають теорії змови та поширюють думки "псевдо-експертів" про занепад та близьке падіння Сполучених Штатів, Європейського Союзу та Західного світу. Очікувано, що при цьому такі автори прихильно коментують колишнього президента США Дональда Трампа, який намагається повернутися до влади та робить контроверсійні та вигідні Кремлю заяви.

Таким чином, у Європі діє ціла мережа проросійських та антизахідних ЗМІ, що виступають в ролі російських агентів впливу та намагаються впливати на думки європейців. Такі медіа часто називають себе вільними та незалежними, а інформацію, що вони подають - "альтернативною".

Вони критикують провідні видання, намагаючись виправдати своє право на "іншу інформацію", яка часто є дезінформацією. Однак ця удавана альтернативність завжди зводиться до демонізації ЄС, США і НАТО та висунення їм альтернативи – режиму Путіна, який розпочав найбільшу в Європі війну з часів Другої світової та веде відкриту інформаційну війну проти Європи.

Для отримання більшої довіри ці сайти включають у свою назву пафосні та модні слова - геополітика, дипломатія, стратегія, дослідження, глобальне, глобалізація, свободи, новий світ, розслідування, медіа "для всіх", кризи, повстання, спротив, розслідування, інфо-війна, політика, світова мережа, оглядачі, тощо. Звичайно, є також банальна "правда" на російський стиль. Звісно, хвалькуваті назви "стратегічна політика", "глибока геополітика", "дипломатичний світ", "новий світ", чи міжнародна мережа ретельно приховують проросійські погляди та антизахідну критику у своїх політико-стратегічних, аналітико-геополітичних дослідженнях чи геополітично-дипломатичних оглядах.

Також читайте: Росія каже, що нібито німецькі генерали обговорювали підрив Кримського мосту: Берлін вирішив перевірити

Більшість таких веб-сайтів симпатизують крайньоправим політикам, вже давно відомих проросійськими та євроскептичними поглядами. Вони виступають у ролі "корисних ідіотів" Кремля, поширюючи дезінформацію та розкол в європейському суспільстві. Веб-сайти із представленої мережі також цитуються російськими державними ЗМІ (RT, Ria, Lenta) для підкріплення своїх наративів всередині самої Росії та спроби показати, що Москва має якусь підтримку у Європі.

Для режиму Путіна немає великої різниці, бо чи крайньоправий веб-сайт або політик, чи крайньолівий - головне для Росії просувати свої наративи та дезінформацію у Європі. І медіа та політиків з обох таборів Кремль вважає "корисними ідіотами". Вони безкоштовно (а деякі можливо й ні) допомагають йому поширювати дезінформацію та розкол у європейському суспільстві, та впливати на громадську думку.

Серед журналістів та авторів цих видань ми виявили осіб не лише з проросійськими поглядами, а й з прямими зв’язками з Росією, деякі з них туди переїхали. Таке глибоке занурення в структуру та політику редакцій вказує на потенційну зловмисну роль деяких ЗМІ для просування порядку денного Кремля та підриву довіри до європейських урядів та всіх демократичних інституцій.

Результати розслідування візуалізовані за допомогою інструментів Flourish Studio, що забезпечило наочне представлення зібраних даних. Кожен веб-сайт представлений кулькою, її розмір залежить від його місячного трафіку, а зв’язки (посилання, цитування та реферальний трафік) між сайтами зображені лініями, стрілки вказують на який сайт йде цитування. Що товстіша лінія - то більше цитувань та посилань. Така візуалізація допомагає побачити, що проросійські та антизахідні новинні веб-сайти формують цілу мережу, а також допомагає зрозуміти, як російська пропагандистська машина використовує європейські ЗМІ для поширення своїх наративів, дезінформації та розколу об’єднаної Європи.